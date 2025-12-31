¿Vuelos caros en temporada alta? Esto dicen las autoridades y cómo encontrar mejores precios

El servicio ofrece acceso gratuito a mensajería para todos los pasajeros vía whatsapp y otras aplicaciones. Foto: Getty Images

Colombia atraviesa una de las temporadas con mayor movimiento de viajeros del año. No solo porque cada vez más personas buscan desplazarse, sino porque el cierre de año y el inicio de uno nuevo coinciden con vacaciones, carnavales, fiestas tradicionales y una agenda cultural que se extiende por todo el país.

Playas, ciudades históricas y destinos naturales se convierten en protagonistas de una alta demanda que, como es habitual, presiona los precios del transporte aéreo.

Sin embargo, en medio de este auge turístico surge un dilema recurrente para los viajeros: conseguir tiquetes de avión a precios razonables.

En los últimos meses, muchos usuarios han notado incrementos significativos en las tarifas, al punto de que algunos vuelos nacionales alcanzan valores similares a trayectos internacionales.

Esta situación llevó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a pedir públicamente a las aerolíneas que establezcan “límites en el valor de los tiquetes”.

Esto lo hizo a través de la Aeronáutica Civil, el cual realizó una solicitud formal a las compañías aéreas que operan en el país para que mantengan responsabilidad social y tarifaria, con el objetivo de proteger a los pasajeros y garantizar la accesibilidad al transporte aéreo en una época de alta demanda.

La autoridad aeronáutica indicó que adelanta un monitoreo permanente de las tarifas publicadas y reiteró que las aerolíneas deben respetar los techos tarifarios vigentes y abstenerse de aplicar incrementos injustificados.

La ministra también señaló que no resulta lógico que vuelos a destinos como Cartagena tengan precios comparables a rutas internacionales como Miami, teniendo en cuenta factores como la distancia y la logística operativa. Aunque reconoció que el sector opera bajo un régimen de libertad tarifaria y que la temporada alta incide en los costos, insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mercado y la protección del usuario.

Desde el lado de las aerolíneas, la IATA respondió que en Colombia no existe un techo tarifario desde 2012 y defendió la libertad de precios como un factor que ha permitido reducir las tarifas en el largo plazo.

Además, señaló que una parte significativa del costo de los tiquetes corresponde a impuestos y advirtió que imponer controles podría afectar la conectividad y encarecer el servicio, aunque reiteró su disposición a dialogar sobre las medidas propuestas por el gobierno como la reducción de cargas tributarias para aliviar el bolsillo de los viajeros.

¿Cómo conseguir vuelos baratos en esta época?

Aunque el debate sobre los precios de los tiquetes continúa, muchos viajeros siguen buscando estrategias prácticas para ahorrar. Por eso, aquí le compartimos algunas recomendaciones, a partir de lo que nos explicó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK.

El primer paso menciona, no es buscar vuelos de inmediato, sino definir un presupuesto realista. “Ser estratégico desde el primer clic puede marcar la diferencia”, asegura.

Cinco pasos básicos para planear mejor el viaje:

Calcule su gasto total disponible: tenga claro cuánto puede invertir en todo el viaje.

Defina prioridades: decida si prefiere gastar más en vuelos, alojamiento o experiencias.

Compare precios con anticipación: revise tiquetes, hospedaje y transporte antes de reservar.

Use herramientas de planificación: plataformas como Explore de KAYAK o Google Flights permiten visualizar destinos posibles según presupuesto y fechas.

Monitoree los gastos durante la planificación: ajuste sobre la marcha para no excederse.

Además, Lombana recomienda usar la opción de fechas flexibles, ya que permite identificar los días con tarifas más bajas para un mismo trayecto. Una buena organización desde el inicio no solo ayuda a ahorrar, sino que también abre la puerta a destinos que no estaban en el radar inicial.

Otra herramienta clave son las alertas de precios, que notifican por correo electrónico cuando hay cambios en las tarifas de vuelos, hoteles o alquiler de carro. Esto permite identificar el mejor momento para reservar sin necesidad de revisar constantemente las páginas de las aerolíneas.

Según datos de KAYAK, quienes activan estas alertas con anticipación tienen más probabilidades de comprar en el punto más favorable de la curva de precios. Es una función gratuita, fácil de usar y especialmente útil en temporadas de alta demanda.

¿Hay un mejor momento para comprar tiquetes de avión?

Más allá del día o la hora exacta de búsqueda, el experto señala que la clave está en adoptar un enfoque estratégico, apoyado en herramientas tecnológicas que faciliten decisiones informadas.

Recomendaciones adicionales para reducir costos:

Evite extras innecesarios: optar por tarifas básicas sin servicios adicionales ayuda a disminuir el precio final.

Considere programas de viajero frecuente: acumular millas puede traducirse en descuentos y beneficios futuros.

Sea flexible: ajustar fechas, destinos y aerolíneas amplía las posibilidades de encontrar ofertas.

Finalmente, puede buscar en metabuscadores grandes o usar herramientas como KAYAK PriceCheck, que permiten verificar si el precio encontrado en otro sitio es realmente competitivo. Al combinarla con alertas de precios y fechas flexibles, los viajeros pueden planear con mayor confianza y aprovechar mejor su presupuesto.

