Programación de las fiestas de Melgar este fin de semana: conciertos, eventos e invitados

Todo listo para el 39° Festival Sanpedrino de Melgar: prográmese para un fin de semana de fiesta y folclor Foto: Alcaldía de Melgar

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Melgar se prepara para vivir una de sus festividades más importantes del año. El municipio abre oficialmente sus puertas al folclor con la realización de la 39° edición del Festival Sanpedrino, la cual se llevará a cabo del 26 al 30 de junio.

Esta tradicional celebración promete movilizar a habitantes y turistas de todo el país en torno a una variada oferta cultural que incluye desfiles, muestras folclóricas, concursos de carrozas y conciertos en vivo en escenarios principales como el Estadio Las Vegas y la Plazoleta Gustavo Rojas Pinilla.

A continuación, le contamos cúales son algunos de los puntos a resaltar de la agenda oficial, para que organice su itinerario y disfrute de las actividades programadas para este fin de semana.

Viernes, 26 de junio

3:00 p.m. gran Paseo a Caballo Sanpedrino y Noche de Música Popular.

7:00 p.m. apertura oficial de “Todos al Parque” con la presentación de una gran orquesta bailable en la Plazoleta Gustavo Rojas Pinilla.

Sábado, 27 de junio

3:00 p.m. desfile de carrozas, comparsas y el inicio del concurso de las Parejas Embajadoras.

Domingo, 28 de junio

Durante todo el día: desarrollo de muestras culturales, encuentros folclóricos y presentaciones artísticas en los palcos y zonas especialmente designadas del municipio.

Martes, 30 de junio

Horas de la noche: Gran Concierto de Cierre en el Estadio Las Vegas, el cual contará con la participación estelar del reconocido maestro de la música popular, Hernán Darío Gómez y con Anthony Zambrano.

¿Cómo llegar a Melgar desde Bogotá?

Si usted planea viajar desde la capital del país para asistir al Festival Sanpedrino, tiene de dos opciones principales para realizar el trayecto:

En vehículo particular: debe tomar la Autopista Sur de Bogotá con dirección al municipio de Soacha. Posteriormente, continúe por la Vía Bogotá - Girardot (Ruta Nacional 40), pasando por los municipios de Sibaté, Fusagasugá y el sector del puente de Icononzo.

El recorrido consta de aproximadamente 98 kilómetros y, dependiendo de las condiciones del tráfico y de las obras en la vía, puede tomar entre 2 horas y media y 3 horas y media. Recuerde que en la ruta encontrará los peajes de Chusacá y Chinauta.

En transporte público: puede dirigirse a la Terminal de Transportes del Salitre o a la Terminal del Sur en Bogotá.

Allí encontrará diversas empresas de buses intermunicipales con rutas directas hacia Melgar o con destino a Girardot y Neiva, las cuales realizan parada en el municipio. Los despachos son frecuentes y el costo del pasaje varía según la temporada y la empresa elegida.

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