Prográmese este fin de semana para el Festival del Fique y la Alpargata en Boyacá

El municipio de Boyacá se prepara para celebrar la décima sexta edición del Festival del Fique y la Alpargata este 1 y 2 de noviembre, un evento que rinde homenaje a las tradiciones campesinas y al invaluable trabajo de los artesanos locales.

El festival, el cual está organizado por la alcaldía, se ha consolidado como una plataforma para preservar y promover el patrimonio cultural asociado a la elaboración del fique, una fibra vegetal que durante generaciones ha sido el sustento de muchas familias de la región.

¿Qué podrá ver aquí?

Uno de los eventos más importantes es la ceremonia inaugural, que dará paso a una exhibición de fachada campesina y un emotivo homenaje a los maestros artesanos que han mantenido viva esta tradición, seguido de una pintoresca cabalgata en honor a San Felipe que recorrerá el municipio.

El corazón del festival es sin duda el tradicional Concurso del Fique y la Alpargata, donde los artesanos demostrarán sus habilidades en diversas categorías que ponen a prueba su destreza y creatividad. Los participantes competirán en la elaboración de alpargatas en tiempo real, la presentación de la penca de fique más larga, la confección de la trenza de fibra más extensa en solo un minuto, la creación de la alpargata más diminuta, productos innovadores hechos con fibra de fique, y el diseño del mejor traje típico. Estas competencias no solo celebran la técnica artesanal, sino que también impulsan la innovación y el reconocimiento de nuevos talentos en el oficio.

Para enriquecer el conocimiento y las técnicas de los artesanos locales, el festival incluye talleres especializados que prometen ser verdaderas joyas formativas. Artesanos expertos de Curití, Santander, compartirán sus secretos sobre el tinturado de fique, mientras que maestros locales enseñarán el uso del telar y la elaboración de capellada en labor.

Estas actividades educativas representan una oportunidad única para el intercambio de saberes entre diferentes regiones del país, fortaleciendo así la red de artesanos y garantizando la transmisión de conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones.

La dimensión cultural y festiva del evento se completa con una variada programación artística que incluye presentaciones del Ballet Folclórico de la Universidad Tecnológica de Panamá y las danzas del Laboratorio Artístico Arche, además del Grupo de Danzas del Municipio de Boyacá.

En el aspecto musical, el festival bailará con los ritmos de agrupaciones como Los de la Moña, Madera Orquesta, el grupo norteño Monark, Los Juanes Amado y Zero Estrés. Paralelamente, los visitantes podrán disfrutar de una amplia feria gastronómica, un mercado campesino con productos frescos de la región y una feria artesanal donde se exhibirán y comercializarán las mejores creaciones en fique, convirtiendo este festival en una celebración integral de la identidad campesina boyacense.

Sábado 1 de noviembre

10:00 a.m.: Ceremonia inaugural del XVI Festival del Fique y la Alpargata | Tarima principal

10:30 a.m.: Exhibición de fachada campesina, homenaje a los artesanos del fique | Casa de la Cultura

11:00 a.m.: Cabalgata en honor a San Felipe | Inicio sector Colegio Centro Urbano

12:00 m.: Misa | Vereda Rupaguata

01:00 p.m.: Taller tinturado de fique (Instructores artesanos de Curití - Santander) | Polideportivo Municipal

03:00 p.m.: Taller uso del telar (Instructor artesano local) | Casa de la Cultura

03:00 p.m.: Taller capellada en labor (Instructor artesano local) | Casa de la Cultura

07:00 p.m.: Presentación Grupo Norteño Monark | Tarima principal

09:00 p.m.: Presentación Madera Orquesta Show | Tarima principal

Domingo 2 de noviembre

08:00 a.m.: Apertura concursos XVI Festival del Fique y la Alpargata (Ameniza Banda Sinfónica Municipal) | Parque Principal

08:00 a.m. - 07:00 p.m.: Feria Gastronómica, Mercado Campesino y Feria Artesanal | Parque Principal

08:00 a.m. - 03:30 p.m.: Concursos XVI Festival del Fique y la Alpargata: Elaboración de la alpargata de fique, penca de fique de mayor longitud, trenza de fibra de fique hecha en un minuto de mayor longitud, alpargata más pequeña, producto hecho en fibra de fique diferente a la alpargata, traje típico| Parque Principal

09:00 a.m.: Presentación Grupo de Danzas Municipio de Boyacá | Parque Principal

10:00 a.m.: Ballet Folclórico Universidad Tecnológica de Panamá | Parque Principal

11:00 a.m.: Danzas, Laboratorio Artístico Arche (Panamá - Antioquia) | Parque Principal

04:30 p.m.: Premiación concursos XVI Festival del Fique y la Alpargata | Parque Principal

06:00 p.m.: Presentación Grupo Carranguero Los de la Moña | Tarima principal

09:00 p.m.: Presentación musical Los Juanes Amado | Tarima principal

11:00 p.m.: Presentación musical Zero Estrés | Tarima principal

