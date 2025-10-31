Delta Air Lines celebra 25 años en Colombia y fortalece conectividad con EE. UU.

Actualmente, la aerolínea opera dos vuelos diarios Bogotá–Atlanta y tres vuelos semanales Cartagena–Atlanta. Foto: Agencia Bloomberg

Delta Air Lines conmemora 25 años de operaciones en Colombia, reafirmando su papel como una de las aerolíneas internacionales más relevantes en la conectividad aérea entre el país y Estados Unidos. Desde su primer vuelo entre Bogotá y Atlanta en el año 2000, la compañía ha ampliado su presencia con nuevas rutas, frecuencias y servicios que han impulsado el turismo, el comercio y los viajes corporativos.

El aniversario coincide con los diez años de operación de la ruta Cartagena–Atlanta, que ha contribuido al posicionamiento de la capital de Bolívar como uno de los principales destinos de negocios y ocio del Caribe colombiano. “Durante todos estos años, Delta ha creído en Colombia y en el enorme potencial de su gente. Hemos crecido junto al país, ofreciendo más opciones para viajar y conectarse con el mundo, con la calidad, puntualidad y el servicio atento de nuestro personal”, señaló Ricardo Garnica, gerente regional de Ventas de Delta en Colombia.

Actualmente, Delta opera dos vuelos diarios entre Bogotá y Atlanta a bordo de aeronaves Boeing 757, y tres vuelos semanales entre Cartagena y Atlanta en Boeing 737-800, ambos con las cabinas Delta Premium Select, Delta Comfort y Delta Main. Desde el hub de Atlanta, los pasajeros pueden conectar con más de 150 destinos en Estados Unidos y Canadá.

La celebración también coincide con el tercer aniversario del Joint Venture entre Delta y LATAM, alianza que ha transformado la conectividad entre Norteamérica y Sudamérica. Desde su implementación en 2022, la capacidad combinada de ambas aerolíneas ha crecido un 88%, con más de 62.000 vuelos operados y 14,5 millones de pasajeros transportados. Este acuerdo permite acceder a más de 200 destinos de Delta en Estados Unidos y Canadá y a más de 130 de LATAM en América del Sur.

En Colombia, la alianza ha fortalecido las rutas directas hacia Estados Unidos con los vuelos Bogotá–Atlanta y Cartagena–Atlanta, operados por Delta, y Bogotá–Miami y Bogotá–Orlando, a cargo de LATAM. Además, ofrece beneficios integrados para los pasajeros, como procesos unificados de equipaje, acumulación y canje de millas entre los programas SkyMiles y LATAM Pass, terminales compartidas y acceso a más de 58 salones VIP en ambos continentes. “El Joint Venture con LATAM se ha confirmado como un factor clave para ampliar la conectividad regional y mejorar la experiencia de los pasajeros colombianos”, afirmó Soledad Lago, directora de Comunicaciones para América Latina.

El aniversario de Delta en Colombia se celebra también en el marco del centenario de la aerolínea, fundada en 1925. En un siglo, la compañía pasó de ser una pequeña empresa de fumigación agrícola en el sur de Estados Unidos a convertirse en uno de los mayores grupos de aviación del mundo, con más de 100.000 empleados, casi 1.000 aeronaves en servicio y operaciones en más de 50 países.

En América Latina, Delta mantiene una sólida posición en mercados clave como Brasil, Chile, Perú, Argentina y Colombia, respaldada por su inversión en sostenibilidad, innovación digital y una experiencia de viaje premium. Entre sus avances recientes destacan la implementación de Wi-Fi rápido y gratuito en todos los vuelos entre Estados Unidos y Sudamérica, la renovación de cabinas con materiales sostenibles y nuevos programas de iluminación, y alianzas con marcas como Missoni, Shake Shack y Maison Taittinger, que refuerzan su apuesta por un servicio moderno y de alta calidad.

