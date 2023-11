Promoción especial para visitar Disney World: fechas que debe tener en cuenta

El show "Happily Ever After", en Magic Kingdom, es uno de los favoritos por los visitantes de Disney World. Foto: Disney - Cortesía Walt Disney World Resort

2024 llegará lleno de magia para los visitantes que planean unas vacaciones en Walt Disney World Resort en Florida (EE.UU.).

La nueva oferta de precio especial que les permitirá visitar los cuatro parques temáticos del gigante del entretenimiento ya se puede conseguir, será válida del 9 de enero al 15 de marzo de 2024 y no tiene restricción de fechas.

👀🌎📄 (Lea también: Colombia es el segundo país con mejor recuperación en las llegadas internacionales)

Según comunicó Disney World, los visitantes que reserven esta oferta no necesitan hacer una reserva previa para los parques temáticos, y los boletos se pueden utilizar en un plazo de hasta siete días, a partir de la fecha que se usen por primera vez. Esta oferta es válida sólo en América Latina y los visitantes la pueden hacer válida en línea o a través de su agente de viajes.

“Estamos muy entusiasmados de que nuestros visitantes puedan reservar esta oferta especial y comenzar el nuevo año con la magia que sólo los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort pueden ofrecer”, comentó Alejandro Flores, director de Ventas y Marketing de Disney Destinations en América Latina.

👀🌎📄 (Lea también: Walt Disney World Resort: ¿Cuáles son los parques temáticos de Disney Orlando?)

Cada uno de los cuatro parques temáticos ofrece experiencias únicas para toda la familia. Entre las diferentes e inolvidables atracciones y aventuras, los visitantes pueden disfrutar de gran velocidad en el nuevo TRON Lightcycle / Run Presented by Enterprise, en Magic Kingdom; una emocionante aventura intergaláctica en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, en EPCOT; batallar contra la Primera Orden en una galaxia muy, muy lejana en Star Wars: Rise of the Resistance, en Disney’s Hollywood Studios; o volar sobre un banshee en Avatar Flight of Passage, en el parque temático Disney’s Animal Kingdom.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.