¿Por qué un viaje en avión puede salir más caro? Estos son los errores más comunes

Para octubre se espera un incremento de vuelos en Colombia del 9 % con respecto al mismo mes de 2019. Foto: Pixabay

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Viajar siempre genera expectativas. Desde el momento en que se empieza a planear aparecen las ganas de conocer nuevos lugares, descubrir otras culturas, probar sabores distintos y, por supuesto, salir de la rutina. Pero esa emoción también puede verse empañada por errores que, al final, terminan convirtiéndose en gastos inesperados o dolores de cabeza.

Acá le contamos algunos de los errores más frecuentes que pueden hacer que un viaje en avión termine siendo más caro de lo esperado.

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Comprar el primer vuelo sin comparar opciones

Muchas veces pasa que, por ahorrar unos pesos de más, se espera hasta el último momento para comprar los tiquetes. Algunas veces funciona, pero en muchas otras ocurre exactamente lo contrario. Cuando la fecha del viaje se acerca los precios pueden aumentar, por eso la planificación termina siendo la mejor aliada del bolsillo. Plataformas como Google Flights, Kayak o Despegar permiten comparar opciones y monitorear cambios en las tarifas.

También es importante tener en cuenta que viajar en temporada baja puede representar un buen ahorro que luego puede destinarse a experiencias, actividades, gastronomía u otras cosas.

No revisar los documentos y requisitos del viaje

Este error puede arruinar un viaje de un momento a otro. Algunos viajeros se dan cuenta demasiado tarde de que su pasaporte está vencido, que necesitan una visa o que les falta algún documento exigido por el país de destino. Por ejemplo, muchos países solicitan que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses o exigen requisitos adicionales como permisos especiales, certificados de vacunación, seguros médicos o formularios obligatorios.

Acá lo importante es revisar con tiempo todos los requisitos que exige el país al que se va a viajar.

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Viajar sin un seguro o asistencia de viaje

Contar con asistencia de viaje ofrece respaldo frente a situaciones como enfermedades, accidentes, pérdida de equipaje o cambios inesperados en el itinerario.

Esto genera más tranquilidad y también puede ayudar a evitar gastos inesperados.

Viajar con sobrepeso en la maleta

Cuando llega la hora de empacar siempre aparece la tentación de guardar una camisa más, otro par de zapatos o llevar algunos objetos adicionales. El problema es que la mayoría de aerolíneas establece límites específicos para el equipaje. Generalmente el equipaje de mano permite hasta 10 kilos y el equipaje de bodega varía entre 23 y 25 kilos.

Para estos casos lo recomendable es llevar únicamente lo indispensable y evitar prendas o elementos pesados.

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Llegar tarde y perder el vuelo

Aunque muchas veces se calcula el tiempo pensando únicamente en el trayecto, en el camino pueden aparecer imprevistos como tráfico, filas o demoras en los procesos. Y unos minutos pueden marcar una gran diferencia.

La recomendación general es llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas antes en vuelos internacionales.