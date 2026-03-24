Qué buscan los viajeros al reservar alojamiento: cinco tendencias clave en 2026

El bienestar se ha consolidado como una prioridad para muchos viajeros. En la imagen, The Brown, Guatape, Autograph Collection. Foto: Cortesía Marriott International

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La elección de alojamiento se ha transformado en una parte central de la experiencia de viaje. Más allá de variables tradicionales como el precio o la ubicación, los viajeros actuales priorizan propuestas que combinen autenticidad, comodidad y bienestar.

De acuerdo con un análisis de Booking.com, sustentado en más de 370 millones de reseñas verificadas y una muestra de 62.840 alojamientos reconocidos con el Traveler Review Award, existen cinco factores que hoy están marcando la diferencia al momento de reservar. El estudio, apoyado en inteligencia artificial generativa, permitió identificar patrones clave en los comentarios de huéspedes de todo el mundo.

1. Conexión con la cultura local

La búsqueda de experiencias auténticas sigue en aumento. Los viajeros valoran alojamientos que reflejen la identidad del destino, ya sea a través de su arquitectura, su historia o su entorno. Espacios que logran transmitir el carácter local generan una experiencia más significativa y memorable.

2. Tecnología que simplifica la estadía

La incorporación de soluciones tecnológicas se ha convertido en un elemento decisivo. Opciones como el check-in digital, accesos sin llave o la gestión de servicios desde dispositivos móviles ofrecen mayor autonomía y comodidad, especialmente para quienes buscan practicidad en sus desplazamientos.

3. El valor de los detalles humanos

A pesar del avance tecnológico, la hospitalidad sigue siendo un diferenciador clave. Gestos como una bienvenida personalizada, recomendaciones locales o pequeños detalles durante la estancia continúan siendo altamente valorados y pueden influir directamente en la percepción del servicio.

4. El auge del bienestar en los viajes

El bienestar se consolida como una prioridad para los viajeros. Según el informe Travel Predictions 2026, el 80 % planea incorporar experiencias de relajación o cuidado personal durante sus vacaciones. En respuesta, los alojamientos que ofrecen spas, entornos naturales o programas de descanso ganan relevancia.

5. Espacios compartidos con nuevos usos

Los espacios sociales dentro de los alojamientos han evolucionado. Áreas como terrazas, zonas comunes o espacios de coworking permiten a los huéspedes combinar trabajo, descanso e interacción social, adaptándose a estilos de viaje más flexibles.

Estas tendencias reflejan un cambio claro en las prioridades del viajero moderno: ya no se trata solo de dónde hospedarse, sino de cómo ese lugar complementa y enriquece toda la experiencia de viaje.

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