¿Cuáles son los destinos internacionales más visitados por los colombianos en 2025?

Entre enero y julio de 2025, más de 3,2 millones de colombianos viajaron al exterior, cifra que representó un leve incremento del 1 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se registró un flujo de 3,1 millones, de acuerdo con datos de Migración Colombia. Aunque el crecimiento fue moderado, las cifras muestran un cambio en las preferencias de los viajeros.

En este periodo, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con 947.764 visitantes y una participación del 29,4 %. No obstante, presentó una caída del 4% en comparación con el año anterior, lo que evidencia una pérdida de participación frente a otros mercados emergentes.

Entre ellos destaca España, que recibió 473.828 colombianos, con un aumento del 8% y una participación del 14,7%. También se consolidó Panamá, con 341.734 visitantes, un 20% más que en 2024, lo que le otorgó una participación del 11%.

“El turismo emisivo del país está revelando un equilibrio con nuevas tendencias, donde los mercados tradicionales como Estados Unidos mantienen el liderazgo, pero igualmente se están generando oportunidades de crecimiento para destinos de Suramérica y Europa”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

En el plano regional, Brasil y Perú lideraron los crecimientos. El primero reportó un aumento del 44 %, mientras que el segundo tuvo un alza del 26 % en la salida de colombianos hacia esos países. En contraste, destinos como México y Chile registraron retrocesos del 28 % y 6 %, respectivamente.

Más allá de los destinos, los datos también reflejan un cambio en las motivaciones de viaje. Si bien el turismo sigue siendo la principal razón, esta categoría tuvo una caída del 3 % respecto a 2024. Por el contrario, los desplazamientos por trabajo y negocios crecieron un 9 %, lo que muestra un fortalecimiento del segmento corporativo.

“El dinamismo que está mostrando el turismo emisivo en el país invita a repensar nuevas estrategias orientadas a incrementar el interés del segmento de turismo, respondiendo a las exigencias del viajero. Es fundamental fortalecer la conectividad y diversificar la oferta para que los colombianos tengan más alternativas de viaje y lo hagan de una mejor manera”, agregó Cortés Calle.

