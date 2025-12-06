¿Qué hacer en el Día de las Velitas? Los mejores lugares para visitar

VELITAS Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Cada diciembre, cuando las noches se vuelven más frescas y las ciudades empiezan a iluminarse, Colombia revive una de sus tradiciones más queridas: el Día de las Velitas. Aquí millones de llamas encendidas anuncian que la Navidad ha llegado, llenando de color y simbolismo calles, balcones y parques en todo el país.

Pero esta fecha también se ha convertido en el punto de partida para miles de viajeros que buscan escapadas decembrinas. Desde pueblos que brillan con festivales de luz hasta ciudades que organizan eventos culturales y recorridos nocturnos, el Día de las Velitas ofrece experiencias únicas que invitan a descubrir la diversidad y el encanto de Colombia en su temporada más luminosa.

Bogotá

Un lugar especial que tiene actividades para todos los gustos es Bogotá, que este año, en el día de velitas, celebra por lo alto con luz, música y encuentros comunitarios. Este año la temática es Navidad es Cultura 2025, en donde la ciudad tendrá una programación gratuita y diversa en parques, plazas y escenarios culturales.

Entre los planes destacados están la Noche de Velitas en el Parque Simón Bolívar, la celebración en El Tunal, las Electrovelitas del Parque de los Hippies y el recorrido iluminado del Jardín Botánico, además de talleres, conciertos, lecturas y actividades para todas las edades en bibliotecas y centros culturales de la ciudad.

La capital también ofrece recorridos de luces en puntos emblemáticos como la carrera Séptima, el Parkway, Usaquén y el Parque El Tunal, así como caminatas de faroles en barrios tradicionales, videomapping en escenarios históricos y ferias con artesanías, gastronomía y productos navideños.

Villa de Leyva

Otros de los destinos donde el día de velitas adquiere un brillo especial está Villa de Leyva, cuyo Festival de Luces —en su edición número 37 del 5 al 7 de diciembre— convierte el inicio de la Navidad en un espectáculo que mezcla tradición, historia y arte. La programación incluye presentaciones musicales de la Escuela de Música Santa María de Leyva, el encendido oficial del alumbrado, un concurso de juegos pirotécnicos con expertos de todo el país y una variada oferta de conciertos que van desde repertorios sinfónicos hasta propuestas urbanas, reflejando la diversidad cultural del municipio.

El festival culminará con actividades artísticas y visuales que incluyen un show de drones, una apuesta tecnológica que destaca por su carácter limpio y sostenible. Esta novedad, junto con el piromusical sinfónico y la presencia de artistas reconocidos como Rafa Pérez y Pipe Peláez, demuestra el interés de Villa de Leyva por combinar su herencia artesanal en pirotecnia con innovaciones modernas.

Quimbaya, Quindío

Quimbaya ya comenzó a encender su espíritu navideño con la apertura del tradicional Festival de Velas y Faroles, que este 2025 llega a su edición número 43 y promete un despliegue luminoso sin precedentes: cerca de 280 cuadras estarán iluminadas, superando ampliamente las 250 del año pasado.

En el marco del festival, desde el 4 de diciembre se desarrollan diferentes actividades, entre ellas la Ruta de Cafés Especiales, que este sábado 6 reunirá más de 14 establecimientos, y eventos familiares como Tardeando en Coche en el parque principal. También se llevarán a cabo la tradicional Comparsa y Yipao Navideño, con premios de hasta $3.000.000, además de un desfile deportivo y una ciclorruta nocturna.

Salamina

Salamina, en el corazón del Eje Cafetero, es un municipio donde la arquitectura patrimonial y la devoción religiosa se encuentran con una tradición luminosa que ha perdurado por más de 140 años: la Noche del Fuego. Cada 7 de diciembre, sus calles empedradas y casonas coloniales —parte del Paisaje Cultural Cafetero reconocido por la Unesco— se transforman en un escenario vibrante gracias a miles de faroles elaborados por las familias del pueblo, que iluminan balcones, plazas y altares dedicados a la Virgen Inmaculada Concepción. La celebración mezcla actos litúrgicos, música tradicional y gastronomía local con espectáculos contemporáneos como bailarinas de luz y juegos pirotécnicos.

Además del espectáculo central, la festividad se ha ampliado con ferias artesanales, gastronómicas y comerciales que impulsan la economía del municipio y consolidan a Salamina como un destino turístico imperdible en diciembre. Su riqueza arquitectónica —casonas en tapia pisada, balcones tallados, templos coloniales y referentes como la Basílica Menor o el Cementerio La Valvanera— complementa la experiencia para quienes recorren este paisaje cultural.

