Cinco destinos colombianos que serán tendencia mundial en 2026

Isla Corona, un destino en Colombia donde cada detalle invita a conectar con la naturaleza. Foto: Cortesía Corona

Colombia continúa consolidándose como un país protagonista en el turismo internacional. El estudio Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com identificó los destinos que marcarán tendencia el próximo año, y varias regiones colombianas lograron destacarse por su creciente atractivo entre viajeros de todo el mundo.

La investigación —realizada con más de 29.000 viajeros de 33 países y territorios— evidencia un interés cada vez mayor por lugares que combinan naturaleza, autenticidad cultural, bienestar y experiencias locales. Colombia brilla especialmente en estos aspectos, posicionando rincones poco explorados que prometen sorprender a visitantes nacionales e internacionales.

Estos son los cinco destinos nacionales que serán tendencia en 2026, según Booking.com.

1. Dibulla (La Guajira): calma absoluta frente al mar

A las puertas del desierto guajiro, Dibulla ofrece playas serenas, gastronomía tradicional y contacto directo con comunidades locales. Es ideal para viajeros que buscan desconexión total.

Recomendación de alojamiento: Corazón Guajiro Cabaña, equipado para una estancia cómoda y a pocos pasos del mar.

2. Playa Dormida (Santa Marta): bienestar y exclusividad

Este rincón cercano a Santa Marta destaca por sus aguas cristalinas y ambiente reservado. Es un destino perfecto para retiros, experiencias de bienestar y escapadas especiales.

Recomendación de alojamiento: Ritacuba House Boutique, una propuesta íntima y sofisticada.

3. Isla Corona (Islas del Rosario, Cartagena): un paraíso privado

Poco conocida y prácticamente virgen, Isla Corona ofrece aguas cálidas, arrecifes de coral y una atmósfera tranquila sin carreteras ni ruidos artificiales. Un destino comprometido con el turismo consciente y la desconexión total.

4. Buenavista (Quindío): la esencia del paisaje cafetero

Rodeado de montañas y tradición cafetera, Buenavista se perfila como un epicentro del turismo rural, las experiencias premium del café y las caminatas panorámicas.

Recomendación de alojamiento: La Cima Eco Hotel, un refugio sostenible que combina comodidad moderna con prácticas ecológicas.

5. El Rodadero (Santa Marta): un clásico que resurge

El emblemático balneario vive una renovación turística que incluye gastronomía costera, actividades recreativas y mejora de infraestructura. Su ubicación estratégica y fácil acceso lo hacen atractivo para todo tipo de viajeros.

Recomendación de alojamiento: Rodadero Apartment, ideal para quienes prefieren la comodidad de un apartamento cerca de la playa.

Tenga en cuenta que la investigación Predicciones de Viaje 2026 fue encargada por Booking.com y realizada entre julio y agosto de 2025 entre 29.733 participantes que planean viajar en los próximos 12 a 24 meses. Para definir los destinos tendencia, se analizaron los 1000 lugares más reservados en Booking.com entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de 2025, ordenados según su aumento interanual de interés.

