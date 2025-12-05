Sunwing anuncia un vuelo directo semanal entre Montreal (Canadá) y San Andrés

La aerolínea canadiense iniciará operaciones semanales del 8 de diciembre de 2025 al 30 de marzo de 2026. Foto: Getty Images

La isla de San Andrés volverá a tener conexión aérea directa con Canadá tras el anuncio de Sunwing Airlines, que inaugurará la ruta Montreal–San Andrés con una frecuencia semanal entre el 8 de diciembre de 2025 y el 30 de marzo de 2026. Esta operación representa un impulso clave para el turismo internacional hacia el Archipiélago y refuerza la presencia de Colombia en el mercado canadiense.

“La reactivación de esta conexión directa entre Montreal y San Andrés demuestra que Colombia continúa consolidándose como un destino de primer nivel para los viajeros internacionales”, destacó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Agregó que este avance refleja el trabajo coordinado para ampliar la conectividad y visibilizar territorios con un gran potencial natural y cultural.

Más contexto: crecimiento del turismo y del mercado canadiense

El anuncio de Sunwing llega en un momento positivo para el turismo receptivo en Colombia. En 2024, el país recibió más de 7 millones de visitantes no residentes, un incremento del 14,6 % respecto a 2023. Solo entre enero y septiembre de 2025, ingresaron 3,3 millones, lo que representó un aumento del 5,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

El mercado canadiense mantiene una tendencia favorable: más de 101 mil visitantes llegaron al país en 2024 (un crecimiento del 8,2 %), y entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron más de 75 mil viajeros, un 1,8 % más que en el mismo periodo de 2024.

Según ProColombia, actualmente el país cuenta con 30 aerolíneas internacionales que conectan a 11 ciudades con 30 países y 56 destinos. En el mercado canadiense, Avianca, Air Canada y Air Transat operan rutas desde Toronto y Montreal hacia Bogotá y Cartagena, sumando 25 frecuencias y más de 5.000 sillas semanales. Con la llegada de Sunwing Airlines, esta oferta se amplía y diversifica aún más.

