¿Qué no se puede hacer en Disneyland? Cosas prohibidas que quizás no sabía

Las reglas sobre las cosas prohibidas y las sanciones en los parques de Disneyland son en gran medida consistentes en todos los parques temáticos de The Walt Disney Company en todo el mundo, pero puede haber variaciones menores según la ubicación y la normativa local. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

En Disneyland, el lugar donde la fantasía cobra vida y los sueños se hacen realidad, existen un conjunto de normas diseñadas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, que puede sorprender a muchos por su alcance y detalle. Desde restricciones en la vestimenta hasta la prohibición de ciertos comportamientos y objetos, estas reglas buscan preservar la magia y la armonía en el parque temático más famoso del mundo.

Al explorar las diversas cosas que están prohibidas en Disneyland, se revela cómo, detrás del encanto y la magia, hay un conjunto cuidadosamente delineado de políticas que aseguran que cada rincón del parque mantenga su espíritu de ensueño y diversión. Disneyland establece sus propias normas y regulaciones internas, ya que es un parque temático privado operado por The Walt Disney Company. Algunos parques pueden tener restricciones adicionales en ciertas áreas debido a consideraciones culturales, religiosas, o de conservación. Por ejemplo, en Disney’s Animal Kingdom en Florida, no se permiten pajillas de plástico ni globos, con el objetivo de proteger a los animales, una regla que podría no ser tan estricta en otros parques.

Más allá de la prohibición de portar objetos peligrosos, armas, drogas ilegales, sustancias prohibidas y animales que no son de servicio, estas son las cosas prohibidas en Disney:

Palitos de selfis

Los palitos de selfies están generalmente prohibidos en todas las áreas del parque, incluidas las atracciones, los espectáculos y las áreas de comida. Esta política suele estar claramente señalizada en varias partes del parque. Al entrar al parque, el personal de seguridad revisará las pertenencias de los visitantes y confiscara los palitos de selfies si se encuentran. En algunos casos, se les puede ofrecer a los visitantes la opción de dejar el dispositivo en un área de almacenamiento temporal.

De acuerdo con el sitio web de Disneyland, los palitos de selfies pueden ser un peligro en áreas con alta concentración de personas y en atracciones donde el espacio es limitado. Estos dispositivos pueden ser utilizados de manera imprudente, lo que podría causar accidentes o lesiones, tanto a otros visitantes como a los empleados del parque. Los palitos pueden bloquear la vista de otros visitantes o interferir con la experiencia en las atracciones y espectáculos. Los parques quieren asegurarse de que todos los visitantes puedan disfrutar de sus experiencias sin obstrucciones.

Además, en muchas atracciones, los palitos de selfies podrían ser un problema para los mecanismos de seguridad y operativos. Estos dispositivos podrían interferir con el funcionamiento seguro de los equipos, lo que podría poner en riesgo a los visitantes. Los palitos de selfies pueden dañar accidentalmente la propiedad del parque, como las decoraciones, los equipos de los espectáculos o las estructuras. La restricción ayuda a prevenir estos posibles daños. Los parques suelen tener fotógrafos oficiales y puntos designados para tomar fotos, y a menudo tienen áreas donde los visitantes pueden tomar fotos sin restricciones. Además, muchas personas optan por tomar fotos con sus teléfonos sin usar un palito de selfies.

Maletas

Disneyland prohíbe la entrada de maletas grandes y equipaje voluminoso en el parque. Aunque no hay especificaciones exactas sobre el tamaño y peso permitido, se considera que cualquier maleta que no se pueda llevar cómodamente en la mano o que sea demasiado grande para caber en los compartimentos de almacenamiento de las atracciones está restringida. Maletas que exceden dimensiones aproximadas de 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) suelen ser consideradas como equipaje voluminoso.

Las mochilas y bolsas pequeñas generalmente están permitidas, siempre y cuando no sean excesivamente grandes o voluminosas. Estas deben ser de tamaño manejable para que puedan ser colocadas en los compartimentos de almacenamiento de las atracciones y no interfieran con la comodidad de otros visitantes. Mochilas con dimensiones de hasta 18 x 12 x 7 pulgadas (46 x 30 x 18 cm) suelen ser aceptables, pero es importante que los visitantes se aseguren de que estas mochilas puedan ser fácilmente manejadas y almacenadas en los lugares designados. Disneyland ofrece áreas de almacenamiento cerca de la entrada del parque. Estas taquillas están disponibles en varias dimensiones y están diseñadas para guardar maletas y otros objetos grandes, el uso de estas áreas de almacenamiento puede tener un costo asociado, y los precios suelen variar según el tamaño del compartimento.

Disfraces

Los disfraces para niños están generalmente permitidos y fomentados. Los niños hasta los 12 años años pueden vestirse como sus personajes favoritos de Disney para una experiencia más mágica. Sin embargo, hay algunas restricciones para asegurar que el disfrute de todos los visitantes no se vea afectado. Los disfraces de niños no deben ser demasiado grandes o voluminosos, ni deben tener partes que puedan causar accidentes o bloqueen el paso en las atracciones. Los disfraces que cubren completamente la cara o que tienen armas o accesorios afilados están restringidos.

Los adultos, que en Disney son considerados desde los 13 años, tienen restricciones más estrictas sobre los disfraces. Aunque es divertido vestirse como personajes de Disney, los disfraces de adultos están sujetos a restricciones para evitar confusiones con el personal del parque y para mantener un ambiente seguro y cómodo para todos. Los disfraces de adultos no deben replicar los trajes de los personajes de Disney de una manera que pueda causar confusión con los miembros del elenco (cast members) o con otros visitantes. Deben ser de tamaño manejable y no deben incluir accesorios grandes o voluminosos que puedan obstaculizar el movimiento o causar molestias, los accesorios como espadas, varitas, o cualquier tipo de arma están prohibidos. Las máscaras completas están prohibidas para los adultos, ya que pueden dificultar la identificación y la seguridad. El maquillaje es permitido siempre y cuando no cubra la cara completamente ni interfiera con la experiencia de otros visitantes.

Los disfraces deben ser apropiados para las atracciones, los trajes que puedan interferir con los sistemas de seguridad de las atracciones, como el tamaño excesivo o los accesorios grandes, no están permitidos. Los objetos que podrían considerarse peligrosos o que pueden ser utilizados como armas, tales como palos, espadas, o cualquier objeto punzante o cortante, están prohibidos.

En eventos específicos como el “Oogie Boogie Bash” en Disneyland California Adventure o Halloween, los disfraces son más comunes y aceptados, pero aún deben seguir las reglas específicas del evento.

Uso de celulares

En la mayoría de las atracciones que involucran movimiento rápido, giros o cambios bruscos, como montañas rusas y simuladores (por ejemplo, Space Mountain o Indiana Jones Adventure), no se permite el uso de dispositivos móviles. Esto es para evitar que los objetos se caigan y causen lesiones a otros visitantes. Se recomienda guardar los dispositivos en las áreas designadas antes de subir a la atracción. En algunas atracciones más suaves o pasivas, como los paseos en bote o recorridos tranquilos (por ejemplo, It’s a Small World o The Haunted Mansion), el uso de dispositivos móviles puede ser permitido. Sin embargo, siempre es bueno revisar las instrucciones específicas antes de subir, ya que pueden variar. En algunos espectáculos y paradas, como los desfiles y shows nocturnos, puede tomar fotos y grabar videos, pero es importante ser respetuoso con otros visitantes y no bloquear la vista de los demás. Algunos espectáculos tienen zonas específicas donde el uso de dispositivos está permitido.

Correr en el parque

Correr en el parque está estrictamente prohibido con el fin de evitar accidentes y lesiones tanto a los corredores como a otros visitantes. El parque tiene áreas de alta concurrencia y espacios reducidos en los que correr puede ser peligroso. Los visitantes deben seguir todas las señales y directrices del parque, esto incluye respetar las instrucciones en las atracciones, áreas de comida, y zonas de espera.

No a los patines

Dentro de las reglas establecidas también están prohibidos dispositivos de recreación como drones, juguetes a control remoto, tablas de skate, scooters, patines en línea o calzado con ruedas incorporadas. Tampoco se permite comer ni beber mientras se está en las atracciones. Los alimentos y bebidas deben ser consumidos en áreas designadas como restaurantes o zonas de picnic.

Sanciones

Las consecuencias de realizar conductas prohibidas en Disneyland varían según la gravedad de la infracción. A continuación, se describen las posibles acciones que Disneyland puede tomar cuando un visitante incumple las normas:

Advertencia verbal: Como comportamiento ligeramente disruptivo, uso de lenguaje inapropiado o fumar en áreas no designadas. Un empleado de Disneyland puede dar una advertencia verbal, recordando al visitante las reglas del parque y solicitando que cese el comportamiento inapropiado.

Expulsión del parque: Para conductas más serias como peleas, agresiones, intento de colarse en las filas, o desobedecer repetidamente las instrucciones del personal. El visitante puede ser expulsado del parque sin reembolso del boleto. El personal de seguridad puede escoltar a la persona fuera del parque.

Prohibición permanente: Como actos de violencia, portar armas, uso de drogas ilegales, o comportamiento que ponga en peligro la seguridad de otros.Disneyland puede imponer una prohibición permanente, impidiendo que la persona regrese al parque en el futuro. Esta prohibición se aplica a todas las propiedades de Disney.

Intervención policial: Para actos ilegales como portar drogas, cometer actos de vandalismo, robos, o cualquier otra actividad ilegal. El personal de Disneyland puede contactar a las autoridades locales (como el Departamento de Policía de Anaheim) para que intervengan. Esto puede resultar en el arresto del visitante, cargos criminales, y procedimientos legales.

Confiscación de objetos prohibidos: Para objetos no permitidos como armas, drogas, o parafernalia no autorizada (drones, selfie sticks, etc.). El objeto puede ser confiscado por el personal de seguridad. En algunos casos, el visitante puede recuperarlo al salir del parque, dependiendo de la naturaleza del objeto.

Cancelación de reservas: Como cualquier actividad no permitida dentro del parque. Disneyland puede cancelar boletos, reservas o accesos al parque sin reembolso. Además, se puede imponer una prohibición temporal o permanente.

Restricciones de acceso: Para comportamiento riesgoso en atracciones como no seguir las normas de seguridad en los juegos, como salir del vehículo en movimiento. El visitante puede ser restringido de acceder a ciertas atracciones o zonas del parque, y en casos graves, expulsado del parque.

