¿Qué países cobran a los turistas por entrar en 2026?

En medio del auge de visitantes internacionales y con proyecciones que anticipan cifras récord para 2026, varios destinos europeos han comenzado a ajustar sus políticas para enfrentar la presión sobre sus centros históricos, su infraestructura y sus ecosistemas. Las tasas turísticas —que pueden cobrarse por noche de alojamiento, por ingresar a determinadas ciudades o incluso por desembarcar en puertos— buscan equilibrar la balanza entre desarrollo económico y sostenibilidad.

Aunque en muchos casos parecen montos pequeños, acumulados pueden representar un gasto significativo. Por eso, si planea cruzar el Atlántico, conviene conocer desde el inicio qué ciudades y países están aplicando estos cargos y cómo pueden impactar su presupuesto de viaje.

Es uno de los destinos más apetecidos por los turistas colombianos, no solo por la cercanía en el idioma, sino porque suele ser la puerta de entrada a Europa. Sin embargo, para 2026 el país presenta ajustes en varias tasas turísticas que conviene tener en cuenta antes de armar el presupuesto.

España

Barcelona

Es uno de los destinos más apetecidos por los turistas colombianos, no solo por la cercanía en el idioma, sino porque suele ser la puerta de entrada a Europa. Sin embargo, para 2026 el país presenta ajustes en varias tasas turísticas que conviene tener en cuenta antes de armar el presupuesto. Y es que desde abril entrará en vigor una subida de la tasa turística. El valor oscila entre 2 y 7 euros (COP 8.000 a 30.000 aproximadamente) por persona y por noche, según la categoría del alojamiento, a lo que se suma un recargo municipal de 5 euros (COP 21.000 aproximadamente).

En la práctica, esto significa que en un hotel cinco estrellas usted podría pagar hasta 12 euros (COP 52.000 aproximadamente) por noche en tasas combinadas.

Además, el ayuntamiento aprobó un plan para aumentar el recargo municipal en 1 euro anual hasta alcanzar los 8 euros en 2029, lo que anticipa incrementos progresivos en los próximos años.

Resto de Cataluña

En otras zonas de la comunidad autónoma las tarifas son más bajas y no incluyen el recargo municipal de la capital:

Entre 1,20 y 6 euros (COP 5.000 a 26.000 aproximadamente) por persona y noche, según el tipo de alojamiento.

En el Centro Recreativo Turístico de Salou y Vila-seca los importes pueden ser más altos, con un máximo de 10 euros (COP 43.000 aproximadamente) en hoteles cinco estrellas.

Tenerife

Desde enero comenzó a regir una “ecotasa” obligatoria para quienes deseen recorrer los senderos principales del Teide National Park.

Los precios oscilan entre 6 euros y 15 euros (COP 26.000 a 65.000 aproximadamente).

Puede llegar hasta 25 euros (COP 108.000 aproximadamente) en servicios especiales.

El acceso continúa siendo gratuito para residentes de la isla y menores de 14 años.

Venecia

La ciudad italiana retomará en 2026 su tasa para visitantes de un solo día, una medida que ya aplicó en 2024 y 2025 para controlar la alta afluencia de excursionistas. El calendario se ampliará a 60 jornadas entre abril y julio, principalmente de viernes a domingo.

Abril: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Mayo : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Junio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Julio: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

El cargo se mantiene en EUR 5 (COP 21.000 aproximadamente), aunque asciende a EUR 10 euros (COP 108.000 aproximadamente) si la reserva se realiza dentro de los tres días previos a la llegada. Están exentos de pago los huéspedes que pernoctan en la ciudad, los residentes de la región del Véneto, los nacidos en Venecia, estudiantes y trabajadores, así como quienes tengan reserva de hotel u otro alojamiento; no obstante, todos deben registrarse en línea para obtener un código QR que será verificado en puntos de acceso como la estación de Santa Lucia Station.

Grecia

Desde julio de 2025, Grecia aplica una tasa a los pasajeros de cruceros, una medida que se mantiene en 2026 y cuyo valor varía según la temporada y la isla de desembarque.

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026, el cobro será de 20 euros (COP 86.000 aproximadamente) por pasajero en los puertos de Mykonos y Santorini, mientras que en el resto de los puertos del país la tarifa será de 5 euros (COP 21.000 aproximadamente).

En temporada baja —octubre y del 1 de abril al 31 de mayo— la tasa se reduce a 12 euros (COP 52.000 aproximadamente). Mykonos y Santorini y a 3 euros (COP 13.000 aproximadamente). en los demás destinos.

Japón

Japón está reforzando sus medidas contra el sobreturismo en dos de sus destinos más emblemáticos: Kioto y el Monte Fuji. Las nuevas disposiciones buscan que los visitantes contribuyan de manera más directa a la gestión del impacto turístico y a la seguridad.

Kioto : La ciudad implementará el impuesto hotelero más alto de su historia, con una tarifa escalonada según el tipo de alojamiento: ¥200 (COP 106.000 aproximadamente) por noche en estadías económicas hasta ¥10.000 (COP 5.330.000 aproximadamente) por noche en hoteles de lujo.

Monte Fuji: Escalar el Monte Fuji ahora exige reservar anticipadamente, pagar una tarifa de entrada de ¥4.000 (COP 2.000.000 aproximadamente) por persona y participar en una sesión informativa de seguridad obligatoria.

Estas medidas, adoptadas para controlar la afluencia y reforzar la seguridad, ya han contribuido a reducir los accidentes en el Monte Fuji. Según las autoridades, se estableció un límite diario de 4.000 excursionistas, con el fin de ordenar el ascenso y minimizar los riesgos en la montaña más emblemática del país.

Tailandia

A partir de febrero de 2026, Tailandia comenzará a cobrar a los visitantes extranjeros una tarifa de entrada turística de 300 baht (COP 35.000 aproximadamente), conocida localmente como Kha Yeap Pan Din, que literalmente significa “pisar suelo tailandés”. El impuesto se aplicará a las llegadas por aire, tierra y mar, y busca fortalecer la infraestructura turística y los sistemas de seguridad del país.

De los 300 baht recaudados por cada viajero:

70 baht cubrirán automáticamente el seguro médico o de accidentes desde el momento de la entrada al país.

El resto se destinará a mejorar servicios públicos, carreteras e instalaciones de respuesta a emergencias en destinos clave.

Un fondo de turismo supervisará la reinversión para garantizar transparencia y apoyo a las comunidades locales.

La tarifa será recaudada por aerolíneas y en puntos fronterizos terrestres y marítimos.

Otros países son:

Bucarest : En 2026, la capital rumana cobrará una tasa fija de 10 leus (unos 2 euros, que significan COP 8.000 aproximadamente) por noche, sin importar la categoría del alojamiento. El impuesto será recaudado por hoteles, agencias de viaje y plataformas como.

Edimburgo : La capital escocesa aplicará por primera vez una tasa turística del 5% sobre el precio de la habitación por noche a partir del 24 de julio de 2026, con un límite de siete noches consecutivas. El cobro afectará a hoteles, B&B, albergues y alquileres vacacionales, incluidos los anunciados en Airbnb, y se aplicará a reservas realizadas desde octubre de 2025.

Noruega : El país aprobó una ley que permite a los municipios imponer un impuesto del 3% sobre las pernoctaciones en zonas especialmente afectadas por el turismo. La aplicación quedará a discreción de cada autoridad local y se sumará al precio del alojamiento, aunque excluye autocaravanas, tiendas de campaña y embarcaciones privadas, en línea con la tradición noruega del derecho a la libre circulación.

Milán : La ciudad incrementó su tasa turística en enero de 2026 para financiar infraestructuras relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno. El aumento se aplicará únicamente a alojamientos situados a menos de 30 kilómetros de las sedes olímpicas y durante las primeras 14 noches consecutivas. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas podrán cobrar hasta 10 euros (108.000 COP aproximadamente) por noche, mientras que otras categorías oscilan entre 3 y 9,50 euros.

Bruselas : Desde enero de 2026, el impuesto asciende a 5 euros (21.000 COP aproximadamente) por noche en hoteles, mientras que en casas particulares y campings será de 4 euros (17.000 COP aproximadamente) por noche, aplicándose por cada dormitorio o espacio habilitado para dormir.

Ámsterdam: La ciudad seguirá entre las más costosas de Europa para los visitantes, especialmente tras el aumento del IVA en apartamentos turísticos hasta el 21%, lo que impacta directamente en el precio final del alojamiento.

