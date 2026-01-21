Rua do Senado, así es la calle brasileña elegida como la más “cool” del mundo en 2025

Samba, bares históricos y nueva escena cultural explican por qué esta calle de Río lidera el ranking 2025 de Time Out. Foto: EFE - André Coelho

Salir a caminar sigue siendo la mejor manera de entender una ciudad. No por sus avenidas monumentales ni por las tiendas que se repiten en todas partes, sino por esas calles donde la vida local ocurre: bares de barrio, comercios independientes, música en la acera y comunidades que celebran.

Con esa premisa, la revista Time Out publicó su ranking “Las 31 calles más cool del mundo en 2025”, elaborado a partir de la mirada de su red global de editores y expertos locales, y con criterios claros: gastronomía, bebida, cultura, diversión y espíritu comunitario.

Rua do Senado, la calle más cool del mundo

El primer lugar fue para Rua do Senado, en el centro histórico de Río de Janeiro, una calle que resume como pocas el pulso actual de la ciudad. Antiguamente asociada a tiendas de antigüedades y a un aire bohemio algo detenido en el tiempo, hoy vive un renacimiento que combina memoria y presente.

Allí sigue en pie el Armazém Senado, abierto desde 1907, famoso por su cerveza de barril y, sobre todo, por las sesiones de samba de los sábados, cuando la calle se transforma en una fiesta abierta.

A su alrededor floreció una nueva escena: el restaurante Lilia, del chef Lucio Vieira, marcó el inicio de esta revitalización, seguido por Labuta Bar y Labuta Braseiro, mientras que espacios como Destilaria Maravilha sumaron programación de DJs y música en vivo.

Al frente, el colectivo Solar dos Abacaxis ocupa parte de una antigua fábrica de 1912 que pronto albergará el Mercado Central RJ, con decenas de tiendas y restaurantes. Para Time Out, Rua do Senado no es solo una calle animada: es una comunidad que se expresa en la calle.

Orange Street y Rua do Bonjardim

El segundo lugar fue para Orange Street, en Osaka, una vía que funciona como un resumen de la historia reciente de la ciudad. Nacida como distrito de antigüedades, luego tomada por marcas globales de streetwear, hoy vive un regreso a lo local, con protagonismo de diseñadores japoneses, tiendas vintage, cafeterías y bares que conviven sin estridencias.

Ubicada cerca del bullicio de Shinsaibashi pero con un ritmo más tranquilo, Orange Street ofrece una experiencia urbana auténtica, donde cada cuadra parece un capítulo distinto de Osaka.

El podio lo completa Rua do Bonjardim, en Oporto, una calle de casi un kilómetro que avanza con paso firme hacia convertirse en la próxima zona de moda de la ciudad. Cerca del Mercado de Bolhão y de la Avenida dos Aliados, pero lo suficientemente apartada del caos turístico, Bonjardim mezcla comercios tradicionales, restaurantes históricos y nuevas aperturas gastronómicas.

El recorrido encuentra su cierre natural en el Teatro Rivoli, uno de los grandes escenarios culturales de Oporto, reforzando esa idea de calle como eje de vida urbana.

Las 31 calles más cool del mundo en 2025

Rua do Senado — Río de Janeiro Orange Street — Osaka Rua do Bonjardim — Oporto Calle Fanghua — Chengdu Calle Sherbrooke Oeste — Montreal Montague Road — Brisbane Maybachufer — Berlín Calle Olympou — Tesalónica Orchard Street — Nueva York Calle Vĩnh Khánh — Ciudad Ho Chi Minh Rue de Flandre — Bruselas Nishihara Shotengai — Tokio Rue des Gravilliers — París Joo Chiat Road — Singapur Avenida Álvaro Obregón — Ciudad de México Jalan Kemang Raya — Yakarta Via Panisperna — Roma Calle Nakpil — Manila Avenida Alserkal — Dubái Calle Cambie — Vancouver Calle del Barquillo — Madrid Kloof Street — Ciudad del Cabo Blackstock Road — Londres Calle Defensa — Buenos Aires Pacific Coast Highway (Malibú Central) — Malibú / Los Ángeles Calle Charoen Nakhon — Bangkok Jalan Pudu — Kuala Lumpur Calle Roscoe — Chicago Calle Swan — Melbourne Boulevard Pasteur — Tánger Northdown Road — Margate

¿Y Colombia?

Aunque ninguna calle de Colombia apareció en el ranking de 2025, el país sí ha tenido presencia y peso en otras clasificaciones de Time Out. En 2023, la revista eligió a Laureles, Medellín, como el barrio más cool del mundo.

Y en 2025, Perpetuo Socorro se ubicó en el puesto 15 del listado de los barrios más cool del mundo, reconocido por su transformación en distrito creativo. Una señal clara de que, más allá de una lista puntual, las ciudades colombianas siguen en el radar global de la cultura urbana.

