Rua do Senado, así es la calle brasileña elegida como la más “cool” del mundo en 2025

Time Out ubicó a esta calle del centro histórico de Río de Janeiro en el primer lugar de su ranking 2025 por su vida cultural, gastronómica y comunitaria.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de enero de 2026 - 05:35 p. m.
Samba, bares históricos y nueva escena cultural explican por qué esta calle de Río lidera el ranking 2025 de Time Out.
Foto: EFE - André Coelho
Salir a caminar sigue siendo la mejor manera de entender una ciudad. No por sus avenidas monumentales ni por las tiendas que se repiten en todas partes, sino por esas calles donde la vida local ocurre: bares de barrio, comercios independientes, música en la acera y comunidades que celebran.

Con esa premisa, la revista Time Out publicó su ranking “Las 31 calles más cool del mundo en 2025”, elaborado a partir de la mirada de su red global de editores y expertos locales, y con criterios claros: gastronomía, bebida, cultura, diversión y espíritu comunitario.

Rua do Senado, la calle más cool del mundo

El primer lugar fue para Rua do Senado, en el centro histórico de Río de Janeiro, una calle que resume como pocas el pulso actual de la ciudad. Antiguamente asociada a tiendas de antigüedades y a un aire bohemio algo detenido en el tiempo, hoy vive un renacimiento que combina memoria y presente.

Allí sigue en pie el Armazém Senado, abierto desde 1907, famoso por su cerveza de barril y, sobre todo, por las sesiones de samba de los sábados, cuando la calle se transforma en una fiesta abierta.

A su alrededor floreció una nueva escena: el restaurante Lilia, del chef Lucio Vieira, marcó el inicio de esta revitalización, seguido por Labuta Bar y Labuta Braseiro, mientras que espacios como Destilaria Maravilha sumaron programación de DJs y música en vivo.

Al frente, el colectivo Solar dos Abacaxis ocupa parte de una antigua fábrica de 1912 que pronto albergará el Mercado Central RJ, con decenas de tiendas y restaurantes. Para Time Out, Rua do Senado no es solo una calle animada: es una comunidad que se expresa en la calle.

Orange Street y Rua do Bonjardim

El segundo lugar fue para Orange Street, en Osaka, una vía que funciona como un resumen de la historia reciente de la ciudad. Nacida como distrito de antigüedades, luego tomada por marcas globales de streetwear, hoy vive un regreso a lo local, con protagonismo de diseñadores japoneses, tiendas vintage, cafeterías y bares que conviven sin estridencias.

Ubicada cerca del bullicio de Shinsaibashi pero con un ritmo más tranquilo, Orange Street ofrece una experiencia urbana auténtica, donde cada cuadra parece un capítulo distinto de Osaka.

El podio lo completa Rua do Bonjardim, en Oporto, una calle de casi un kilómetro que avanza con paso firme hacia convertirse en la próxima zona de moda de la ciudad. Cerca del Mercado de Bolhão y de la Avenida dos Aliados, pero lo suficientemente apartada del caos turístico, Bonjardim mezcla comercios tradicionales, restaurantes históricos y nuevas aperturas gastronómicas.

El recorrido encuentra su cierre natural en el Teatro Rivoli, uno de los grandes escenarios culturales de Oporto, reforzando esa idea de calle como eje de vida urbana.

Las 31 calles más cool del mundo en 2025

  1. Rua do Senado — Río de Janeiro
  2. Orange Street — Osaka
  3. Rua do Bonjardim — Oporto
  4. Calle Fanghua — Chengdu
  5. Calle Sherbrooke Oeste — Montreal
  6. Montague Road — Brisbane
  7. Maybachufer — Berlín
  8. Calle Olympou — Tesalónica
  9. Orchard Street — Nueva York
  10. Calle Vĩnh Khánh — Ciudad Ho Chi Minh
  11. Rue de Flandre — Bruselas
  12. Nishihara Shotengai — Tokio
  13. Rue des Gravilliers — París
  14. Joo Chiat Road — Singapur
  15. Avenida Álvaro Obregón — Ciudad de México
  16. Jalan Kemang Raya — Yakarta
  17. Via Panisperna — Roma
  18. Calle Nakpil — Manila
  19. Avenida Alserkal — Dubái
  20. Calle Cambie — Vancouver
  21. Calle del Barquillo — Madrid
  22. Kloof Street — Ciudad del Cabo
  23. Blackstock Road — Londres
  24. Calle Defensa — Buenos Aires
  25. Pacific Coast Highway (Malibú Central) — Malibú / Los Ángeles
  26. Calle Charoen Nakhon — Bangkok
  27. Jalan Pudu — Kuala Lumpur
  28. Calle Roscoe — Chicago
  29. Calle Swan — Melbourne
  30. Boulevard Pasteur — Tánger
  31. Northdown Road — Margate

¿Y Colombia?

Aunque ninguna calle de Colombia apareció en el ranking de 2025, el país sí ha tenido presencia y peso en otras clasificaciones de Time Out. En 2023, la revista eligió a Laureles, Medellín, como el barrio más cool del mundo.

Y en 2025, Perpetuo Socorro se ubicó en el puesto 15 del listado de los barrios más cool del mundo, reconocido por su transformación en distrito creativo. Una señal clara de que, más allá de una lista puntual, las ciudades colombianas siguen en el radar global de la cultura urbana.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

