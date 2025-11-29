Qué ver en Suiza: destinos, experiencias y paisajes imperdibles

Fürenalp, en Engelberg. Foto: María Alejandra Castaño

En un mundo marcado por el ruido, el acelere y el estímulo constante, sorprende darse cuenta de lo poco que nos detenemos a admirar la belleza. Sin embargo, cuando lo hacemos, la experiencia deja huella: como escribió Eduardo Galeano, “recordar es volver a pasar por el corazón”. Y en ese latido íntimo, la naturaleza suele ser la mejor autora. Jorge Luis Borges también lo sabía: “La belleza, como la felicidad, es frecuente”. Solo hace falta estar atentos.

En Suiza, esa atención se vuelve parte del viaje. El filósofo Jean-Jacques Rousseau lo resumió en una frase que parece escrita para este país: “Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza”. Quizá por eso, en tiempos en los que el silencio se ha convertido en un nuevo lujo —según el estudio de tendencias de Booking.com, el 53 % de los colombianos busca viajar para sentirse más cerca del entorno natural—, Suiza se destaca como un refugio de calma, armonía y paisajes que parecen irreales.

Desde el avión, cuando los Alpes se asoman como un mar de montañas blancas, ya se percibe que este país tiene un ritmo distinto: más suave, ordenado y silencioso. Un ritmo que invita a aflojar los hombros, inhalar profundo y mirar con calma.

Engelberg: espiritualidad alpina y tradición viva

Ubicado en el corazón de Suiza central, Engelberg es mucho más que un destino de esquí. Dominado por el monte Titlis y coronado por un monasterio benedictino fundado en 1120, este pueblo mantiene viva una cultura que entrelaza historia, espiritualidad y vida alpina. Su iglesia alberga el órgano más grande del país y una biblioteca que preserva siglos de memoria. Los visitantes pueden participar en talleres de quesos, escuchar cantos monásticos o recorrer sus calles, que revelan lo más auténtico del valle.

En invierno, Engelberg-Titlis es un imán para quienes buscan nieve garantizada y descensos legendarios desde los 3.200 metros de altitud. En verano, dicen, la ruta de los Cuatro Lagos es una de las caminatas panorámicas más hermosas del país. ¡Hay que conocerla!

El lujo silencioso también tiene casa aquí: el Kempinski Palace Engelberg, un hotel de cinco estrellas que combina la belle époque con el diseño contemporáneo. Su spa panorámico de 880 metros cuadrados, su piscina infinita y su gastronomía —desde fondue hasta cocina gourmet— lo convierten en un lugar perfecto para contemplar las montañas sin prisa.

En lo alto, a 1.850 metros, Fürenalp ofrece un refugio silencioso al que se llega en teleférico y donde las montañas tocan el cielo. Su restaurante de montaña, rodeado de cumbres como el Spannort y el Titlis, es ideal para un almuerzo con vistas que resumen la grandeza alpina.

Titlis: la montaña icónica

El Titlis ofrece experiencias durante todo el año, incluida la primera telecabina giratoria del mundo, el Titlis Rotair, que asciende hasta los 3.000 metros. Es además la única montaña glaciar de acceso público de la Suiza central, donde la nieve y el hielo están presentes todo el año. En la cima esperan la cueva glaciar (de 5.000 años), un túnel de hielo: el icónico Titlis Cliff Walk —el puente colgante más alto de Europa— y la telesilla Ice Flyer, que ofrece vistas espectaculares. En verano también funciona el parque glaciar.

En mayo de 2026 se inaugurará la Titlis Tower, la primera fase del Proyecto Titlis. La torre contará con la boutique Rolex más alta del mundo, el restaurante gastronómico Joseph’s, un lounge y bar, y una plataforma panorámica desde la que se pueden ver cinco países: Francia, Alemania, Italia, Austria y Suiza. La segunda fase será la nueva estación de montaña (Peak Station).

En la estación intermedia de Trübsee, las actividades varían según la temporada:

Verano (mayo-noviembre): tirolina, remo, senderismo y rutas panorámicas.

Invierno (diciembre-abril): SnowXpark, con motos de nieve eléctricas, eventos en iglús con fondue y vino caliente, trineos, excursiones con raquetas de nieve y esquí.

De regreso en Engelberg, y para cerrar un día soñado, una recomendación local es visitar Flühmatt, un restaurante de montaña ideal para degustar especialidades suizas. Desde allí es posible emprender —ya de noche— una caminata con antorchas por el bosque. Otra opción para una cena auténtica es el Restaurant Alpenclub, que combina tradición e innovación con platos locales, pizzas y carnes servidas en piedra caliente.

Lucerna: elegancia junto al lago

Ciudad culta, elegante y fotogénica, Lucerna es una parada imprescindible. Su Kapellbrücke, la muralla Musegg y el icónico León de Lucerna conviven con un lago que invita a navegar, pasear o simplemente contemplar desde sus muelles. Hoteles históricos, cafés a orillas del Reuss y museos hacen de esta ciudad un centro vibrante y accesible para explorar la región.

Grindelwald y la región Jungfrau

En el Oberland bernés se encuentra Grindelwald, uno de los valles alpinos más emblemáticos del país, dominado por montañas legendarias como el Eiger, el Mönch y la Jungfrau. Estas tres cumbres forman un trío muy conocido popularmente como el Ogro, el Monje y la Virgen, una referencia a sus nombres y posición: el Mönch (el Monje) se sitúa entre el Eiger (el Ogro) y la Jungfrau (la Doncella). Juntas conforman uno de los paisajes más icónicos de los Alpes berneses.

Grindelwald es un destino ideal para realizar actividades al aire libre durante todo el año: senderismo, ciclismo, esquí, snowboard y excursiones panorámicas. La región Jungfrau forma parte de uno de los dominios esquiables más importantes de Suiza, con más de 250 km de pistas distribuidas entre Grindelwald, Wengen, Mürren y Lauterbrunnen.

El Romantik Hotel Schweizerhof ofrece un ambiente histórico y tranquilo, con jardines, un spa con piscina climatizada y, una vez más, impresionantes vistas.

Jungfraujoch: la cima de Europa

Uno de los grandes atractivos de la región es el Jungfraujoch - Top of Europe, situado a 3.454 m s. n. m., dentro de los Alpes duizos Jungfrau-Aletsch, Patrimonio Mundial de la Unesco.

Desde Kleine Scheidegg, el histórico tren de cremallera Jungfraubahn —en funcionamiento desde 1912— asciende hasta la estación de tren más alta de Europa. Parte del recorrido transcurre por un túnel de más de siete km excavado en la roca del macizo, que incluye dos galerías con ventanales desde los que es posible observar la cara norte del Eiger y el entorno glaciar.

En la cima, los visitantes encuentran un universo alpino de nieve, hielo y roca accesible todo el año. Entre los principales puntos de interés destacan el observatorio Sphinx, con mirador a unos 3.572 m, la terraza panorámica Plateau, el glaciar de Aletsch (el más largo de los Alpes) y el Palacio de Hielo: un recorrido tallado dentro del glaciar.

Desde diciembre de 2020, el moderno teleférico tricable Eiger Express conecta la terminal de Grindelwald con la estación de Eigergletscher en solo 15 minutos. Gracias a esta conexión, hoy es posible viajar de Interlaken al Jungfraujoch en aproximadamente una hora y media, permitiendo dedicar más tiempo a disfrutar del panorama alpino y de todas las experiencias en la cima.

Interlaken: agua, aventura y alivio

Interlaken se ha consolidado como la capital mundial del turismo de aventura. Para experiencias distintas e inolvidables, el Raclette Rafting ofrece una cena flotante al atardecer: queso, vino y mantas tibias sobre un río en calma. ¿Se podría pedir algo más?

Las vistas desde el Harder Kulm, al que se accede en funicular, ofrecen un panorama perfecto del Jungfrau y de los lagos Thun y Brienz. Su restaurante panorámico combina buena comida, vinos y un ambiente acogedor que complementa la impresionante vista.

Para alojarse, el Hotel Royal–St. Georges ofrece belleza, excelente ubicación, comodidad y un ambiente clásico.

Mientras tanto, si algo identifica a Suiza tanto como sus montañas, es su gastronomía. Fondue, raclette, rösti, älplermagronen y el clásico birchermüesli conforman un recetario sencillo y reconfortante. El chocolate suizo es un manjar obligatorio, al igual que sus más de 450 variedades de queso, desde el Gruyère hasta el Appenzeller.

Viajar por Suiza: facilidad y diversidad

La mejor manera de transportarse en Suiza es en tren. Tenga en cuenta que el Swiss Travel Pass permite recorrer trenes, buses, barcos y montañas con un solo pase, también incluye entrada gratuita a más de 500 museos y exposiciones, y la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50 % en varias excursiones de montaña y experiencias de viajes de ocio.

Suiza, además, es multilingüe: alemán, francés, italiano y romanche. La moneda es el franco suizo, y los colombianos pueden ingresar solo con pasaporte.

Edelweiss opera su ruta estacional que conecta a Bogotá y Cartagena con Zúrich, uno de los principales centros financieros y culturales de Europa. La operación, que se realiza dos veces por semana los miércoles y domingos, incorpora por primera vez aviones Airbus A350, de los más modernos y eficientes de la industria, con mayor capacidad y confort para los pasajeros.

“Con esta ruta queremos abrir aún más las puertas de Colombia al turismo europeo, ofreciendo a los viajeros experiencias únicas entre el Caribe y la capital andina. Al mismo tiempo, brindamos a los colombianos acceso directo a Suiza y a toda Europa con el sello de calidad de Edelweiss”, aseguró Urs Limacher, gerente de ventas, servicio y distribución de la aerolínea.

Un país para respirar

Hay 1.500 lagos, 1.400 glaciares, 66.000 km de rutas de senderismo, 7.108 km de pistas de esquí, 48 montañas por encima de los 4.000 m y 12 sitios Unesco. Pero más allá de los números, lo que cautiva es la sensación de estar en un lugar donde la belleza sigue siendo cotidiana. Allí, en medio del silencio, la montaña parece recordarnos algo esencial: la vida también puede ser simple, lenta y profundamente hermosa.

En breves: datos útiles para viajar a Suiza

Moneda: franco suizo (CHF).

Idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche.

Uso del inglés: ampliamente comprendido en hoteles, aeropuertos y servicios turísticos.

Temperatura promedio en verano: entre 18 °C y 28 °C, más fresca en zonas de montaña.

Temperatura promedio en invierno: entre –2 °C y 7 °C; más baja en los Alpes.

Mejores meses para senderismo: junio a septiembre.

Temporada de nieve: diciembre a marzo (en glaciares, todo el año).

Altitud del país: entre 200 m y más de 4.000 m; el relieve influye en el clima.

Número de lagos: alrededor de 1.500.

Montañas de más de 4.000 m: 48.

Rutas de senderismo señalizadas: más de 66.000 km.

Transporte: la red conecta trenes, buses y barcos; el Swiss Travel Pass permite usar casi todo con un solo pase.

Electricidad: enchufe tipo J; voltaje 230 V.

Requisitos para colombianos: ingreso solo con pasaporte vigente (no se requiere visa para turismo de corta estancia).

Una de las opciones para volar desde Colombia: Edelweiss opera ruta estacional entre Bogotá - Cartagena y Zúrich.

