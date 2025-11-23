Colombia lanza campaña para atraer a los viajeros colombianos que viven en el exterior

La campaña busca fortalecer el turismo con las motivaciones y experiencias de los colombianos que viven en el exterior. Foto: Cortesía ProColombia

En medio de uno de los mejores momentos para el turismo colombiano, ProColombia y Avianca lanzaron la campaña “Vuelve, esta es la belleza que te espera en casa”, una iniciativa que invita a los colombianos que residen en el exterior a reencontrarse con sus raíces y a aportar a la consolidación del país como destino turístico de talla mundial.

El sector turístico continúa mostrando cifras históricas. En 2024, Colombia recibió más de 7 millones de visitantes internacionales, un crecimiento cercano al 12 % frente a 2023. De ellos, más del 31 % correspondió a colombianos viviendo fuera del país, lo que posiciona a la diáspora como pieza estratégica para el fortalecimiento del turismo nacional. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, con 1,5 millones de viajeros, y consolida a Colombia como el destino número uno para los estadounidenses en Sudamérica.

La conectividad aérea también respalda este auge: el país cuenta hoy con más de 1.500 frecuencias aéreas y cerca de 288.000 sillas semanales, conectándose de manera directa con 29 países. El reconocimiento internacional acompaña este impulso. Durante 2025, medios como The New York Times, The Washington Post y Condé Nast Traveler han destacado a Colombia entre los mejores lugares para visitar, mientras que Lonely Planet y National Geographic ya lo incluyen entre los destinos imperdibles para 2026.

“Con esta nueva campaña buscamos fortalecer el vínculo emocional y cultural con la diáspora colombiana. Queremos conocer sus motivaciones y experiencias para construir una oferta turística más cercana, diversa y auténtica”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Como parte de la estrategia, está disponible una encuesta dirigida a colombianos mayores de 18 años que hayan vivido al menos un año continuo fuera del país, incluidos descendientes de segunda y tercera generación que, aunque no tengan nacionalidad colombiana, se identifiquen culturalmente con Colombia. Avianca ofrecerá USD 10 en ‘Avianca Credits’ —hasta agotar existencias— a quienes la completen, para ser redimidos en su próximo viaje al país en rutas operadas por la aerolínea.

El formulario estará abierto de manera permanente con el objetivo de comprender mejor las expectativas de quienes mantienen vivo su lazo con El País de la Belleza desde el exterior.

La encuesta se encuentra disponible aquí.

