Quién era Mehmet Cankaya, empresario del turismo y piloto voluntario

Mehmet Cankaya, empresario del sector turístico y piloto voluntario de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, participaba en misiones humanitarias hacia zonas de difícil acceso del país. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

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Nacido en Turquía, Cankaya llegó a México en 2004, a los 22 años, invitado por su tío Ercan Yilmaz, fundador de Mega Travel. Aunque inicialmente tenía previsto estudiar contaduría y continuar vinculado al negocio familiar de productos lácteos, decidió aceptar el reto de incorporarse a la empresa turística. Llegó sin hablar español y comenzó trabajando en el área contable y administrativa.

Su trayectoria en Mega Travel lo llevó posteriormente a Monterrey, donde en 2007 asumió el desafío de recuperar una oficina que registraba pérdidas. Permaneció allí hasta 2015 y desarrolló una faceta comercial que, según relató, estuvo basada en la construcción de relaciones de largo plazo con las agencias de viajes.

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Ese mismo año llegó a Colombia para participar en la expansión de Mega Travel. Desde Bogotá impulsó posteriormente la operación de la compañía en otros mercados de la región, entre ellos Panamá, Perú y Venezuela, además de Estados Unidos.

Con más de dos décadas de vida en América Latina, Cankaya había expresado su vínculo con Colombia y se encontraba en proceso de obtener la nacionalidad. “Nadie me va a quitar lo turco, pero yo soy colombiano, como mi familia y mis hijas”, señaló en una entrevista con Rèport Colombia publicada hace pocos meses.

Pero su relación con Colombia no se limitaba al turismo. Cankaya era también piloto de avioneta. Durante la pandemia obtuvo su licencia y acumulaba alrededor de 500 horas de vuelo. Además, era voluntario de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, desde donde participaba en operaciones para transportar médicos e ingenieros hacia zonas de difícil acceso del país.

Precisamente, el domingo se encontraba en Condoto, Chocó, como parte de una misión médica de Colmédica y la Clínica El Country, que se desplazó hasta esta zona para llevar ayuda humanitaria. Cankaya viajaba junto al piloto y cuatro mujeres que también hacían parte de la misión: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

La misión terminó convirtiéndose en el último vuelo de Cankaya y de las cuatro profesionales que lo acompañaban. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó posteriormente el hallazgo de los cuerpos de los cinco ocupantes de la aeronave.

Tras conocerse la noticia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), agencias de viajes, medios especializados y otros líderes del sector turístico expresaron sus mensajes de solidaridad y condolencias por la muerte de Cankaya y de los demás ocupantes de la aeronave. Los mensajes destacaron especialmente su trayectoria y el vínculo que había construido durante años con la industria turística colombiana.

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