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¿Quiere conocer Zipaquirá? Estos son 3 lugares en el centro que cuentan su historia

Zipaquirá es mucho más que su famosa Catedral de Sal: también se conoce a través de sus calles, sus oficios y las tradiciones de quienes la habitan.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
Los 36 murales, distribuidos por el centro histórico, reúnen escenas de la naturaleza, la gastronomía y la memoria de Zipaquirá.
Los 36 murales, distribuidos por el centro histórico, reúnen escenas de la naturaleza, la gastronomía y la memoria de Zipaquirá.

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Hay pueblos que se conocen caminando, y Zipaquirá es uno de ellos. Sus calles, casas antiguas y sabores tradicionales hacen que pueblear por este municipio cundinamarqués sea un buen plan para salir de Bogotá. Aunque su mayor reconocimiento está en la Catedral de Sal, que recibe cerca de 700.000 visitantes al año, su centro histórico conserva otras historias que vale la pena conocer.

En este recorrido nos detenemos en esos lugares, personajes y tradiciones que permiten conocer otras facetas del municipio y entender por qué su historia no…

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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