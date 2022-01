Recomendaciones para un 2022 lleno de viajes

Por su amplia oferta al aire libre, el Eje Cafetero es un destino ideal para 2022. Foto: Getty Images

Durante los últimos años, el mundo de los viajes, al igual que casi todos los aspectos de la vida, se ajustaron una y otra vez. Hubo cambios que crearon una “nueva normalidad” en constante evolución, donde el turismo sostenible, de naturaleza, de aventura y a destinos no convencionales ha tenido un gran crecimiento y se ha adaptado a las exigencias del nuevo viajero.

Según Ostelea, Escuela de Management en Turismo, las tendencias del turismo para el 2022 toman una nueva visión estratégica enfocada en la gestión y los negocios, que a la vez sigan brindando una conexión con los viajes, las culturas, los idiomas y las relaciones humanas.

La sostenibilidad se ha transformado en la palabra clave de los últimos tiempos. “Ser un turista sostenible pasa por preocuparse y ocuparse de la protección de los sitios turísticos que se visitan, el respeto por las comunidades anfitrionas y el patrimonio cultural y natural del destino”, dicen los expertos de Ostelea, quienes también aseguran que el turismo de naturaleza, entre ellos el agroturismo, ecoturismo, turismo salvaje y de aventura, seguirá siendo el favorito de los viajeros.

Asimismo, el turismo deportivo, siendo fanático o atleta, y el turismo gastronómico, donde se exploran los destinos a través de sus platos, bebidas típicas, restaurantes, chefs y cocineros tradicionales, también se están posicionando como las tendencias del sector.

“Cada año se suman a la lista nuevos modos y formas de hacer turismo. Sin embargo, el fin siempre es el mismo: satisfacer las expectativas y los deseos del viajero, sean cuales sean. En este sentido, la industria afronta grandes retos: fomentar la creación de nuevos destinos turísticos, fortalecer los que marchan bien y renovar los que se han quedado obsoletos; todo en una carrera contra el reloj para lograr captar al mayor número de viajeros y convertirse en tendencia para las próximas temporadas”, añaden los profesionales de Ostelea.

Y como los recorridos a la medida y las herramientas que facilitan los viajes son indispensables en la nueva realidad, el trotamundos Alberto Gutiérrez Pascual, fundador y CEO de Civitatis, líder mundial en la distribución de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en todo el mundo, habló con El Espectador acerca de las nuevas formas de viajar y recomendó algunos destinos en Colombia y el mundo para visitar en 2022.

¿Cómo ha transformado la pandemia al turismo?

La llegada del coronavirus nos ha afectado en demasiadas maneras, pero, en términos de transformación, el progreso ha sido muy evidente y, sobre todo, muy bueno. Se ha extendido el uso de códigos QR, la gente ha aprendido a reservar de antemano para visitar los monumentos o hacer excursiones, se valora mucho más el poder cancelar con facilidad... Todos estos cambios no hacen más que favorecer plataformas como Civitatis, así que, en ese sentido, tenemos buenas cartas en esta partida del turismo. Preveo un 2022 muy bueno y repleto de viajes.

(Vea también: En fotos: conozca las 10 ciudades imperdibles para viajar en 2022)

¿Cuáles son las actuales tendencias de viaje?

Si hablamos de Colombia, los colombianos han aprovechado estos meses extraños para redescubrir su maravilloso país. El turismo de proximidad ha tenido un papel muy importante en la pandemia, con Medellín como el destino local más visitado, seguido por Cartagena, Bogotá y Santa Marta. No obstante, con la reapertura del turismo internacional, considero que este se volverá a imponer rápida y claramente. De hecho, es algo que ya estamos viendo. En ese sentido, no creo que haya grandes sorpresas en cuanto a destinos top para este año 2022. No se puede inventar una Roma, no se puede crear de la nada un París o no se puede impulsar otro Nueva York de un año para otro. Lo que ha funcionado siempre es por algo, y seguirá siendo así en este año.

¿Cómo ha contribuido la tecnología a la reactivación del turismo?

Como he comentado, la tecnología ha ayudado a facilitar las reservas turísticas, pero también a tener un mayor control de estas, algo de vital importancia en estos tiempos de aforos limitados y restricciones. Con la tecnología, los viajeros pueden reservar en Civitatis casi hasta en el mismo día. No siempre es posible, pero tratamos de ofrecer la mayor flexibilidad también en la hora de reserva, desde su smartphone u ordenador, a golpe de clic. Lo mismo para cancelar, ya que comprendemos y sabemos que es uno de los aspectos más importantes para generar confianza en el usuario.

El ahorro de tiempo también es significativo, ya que en Civitatis también pueden comprar el acceso a miles de monumentos, como el Empire State Building o la torre Eiffel, evitando así las largas filas, que nunca han gustado a nadie. Y menos ahora, que se busca mantener la distancia social.

¿Cuáles destinos en Colombia recomendaría para visitar en 2022?

En general, Colombia es un país lleno de destinos interesantísimos. Es muy especial, y me encanta. La región cafetera, con destinos como Armenia, Filandia, Salento y Pereira, puede ser muy buena opción para este 2022, pero no es la única. Bahía Solano es un rincón magnífico para disfrutar de la naturaleza, Barranquilla volverá a disfrutar de sus famosísimos carnavales, en La Guajira se puede disfrutar de paisajes únicos y no puede dejar de mencionar Amazonas, una región fascinante.

(Lea también: 7 destinos de naturaleza y paz imperdibles en Colombia en 2022)

¿Y cuáles destinos internacionales?

Uno de los destinos internacionales que ha vuelto con más fuerza tras la pandemia es, sin duda, Estados Unidos. Nueva York, uno de nuestros destinos con mayor número de ventas, San Francisco o Las Vegas se me antojan imprescindibles para visitar en este 2022, después de que el país reabriese sus fronteras, en noviembre pasado. Se nota que la gente está deseando viajar a allí: cuando se anunció la noticia, nuestras reservas para actividades en la capital del mundo se incrementaron en un 400 %.

Aparte de EE. UU., lugares como México, Perú, España, Italia o Egipto serán algunos de los más populares entre los colombianos para este año que acaba de entrar. Y, a nivel personal, tengo tres objetivos en mi agenda: el primero, regresar a Tailandia, mi viaje preferido, con permiso de la India. Después, me gustaría visitar por primera vez Petra, en Jordania, y relajarme en alguna isla perdida del Pacífico. Tenemos un mundo entero por visitar.

¿Cuál es la propuesta de Civitatis para los viajeros nacionales e internacionales?

Me gusta definir Civitatis como una plataforma facilitadora. Queremos hacer la vida del viajero más sencilla e interesante. Llenar su viaje, ese es nuestro lema y objetivo. Sabemos lo que funciona: tours de calidad, en español, divertidos, con los mejores precios todo el año y con la mayor flexibilidad en cuanto a cancelación y antelación de la reserva. Y, por supuesto, queremos ofrecer todo esto en todos los rincones del mundo. Ya estamos presentes en más de 140 países, y subiendo. ¿Un tour con un guía en español en Kenia? Parecía imposible, pero lo hemos logrado.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.