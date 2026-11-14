Regresa el tren navideño de la sabana de Bogotá: recorrido y precios de las boletas

Recorrido del Tren de la Sabana por distintos puntos de la ciudad en épocas navideñas, donde los asistentes podrán visitar varios sitios iluminados en Bogotá y Cundinamarca. Foto: El Espectador - José Vargas

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La Navidad también se vive fuera de casa y qué mejor manera de disfrutarla que con un recorrido en un tren de época por los paisajes de la Sabana de Bogotá. Entre locomotoras antiguas, vagones clásicos y el ambiente propio de esta temporada, el Tren Turístico de la Sabana regresa con una experiencia para compartir en familia y descubrir algunos de los municipios cercanos a la capital.



¿Cómo ir y qué debe saber antes de subir al tren de la Navidad? Aquí le contamos todo lo que necesita saber para disfrutar de este recorrido.

¿Qué podrá ver en este recorrido navideño?

El Tren de la Navidad estará disponible entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, con recorridos nocturnos que incluyen estaciones iluminadas, actividades para toda la familia y un espectáculo de juegos pirotécnicos. Sin embargo, tenga en cuenta que el servicio no operará los días 24 y 31 de diciembre de 2026 ni el 1 de enero de 2027.

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La experiencia comienza en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, desde donde los pasajeros abordarán el tren para iniciar un recorrido por Bogotá y sus alrededores. Una de las primeras paradas será la Estación de Usaquén, donde podrán descender para disfrutar de música, tomarse fotografías junto a la locomotora iluminada y encontrarse con Papá Noel y sus duendes.

Después, el tren continuará hacia la Estación La Caro, en Chía, donde los asistentes podrán presenciar un espectáculo de juegos pirotécnicos. Al terminar, emprenderá el regreso a Bogotá, con una nueva parada en Usaquén antes de llegar al punto de partida.

Durante el viaje, los pasajeros contarán con sillas amplias y reclinables, baños ubicados en los coches intermedios y puestos asignados mediante tiquetes numerados.

Recorrido del Tren de la Sabana por distintos puntos de la ciudad en épocas navideñas, donde los asistentes podrán visitar varios sitios iluminados en Bogotá y Cundinamarca. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cuál es el horario y cuánto cuesta?

El recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas y comienza a las 6:45 p. m. en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación. El tren llegará a la Estación de Usaquén a las 7:15 p. m., donde permanecerá hasta las 8:00 p. m. Luego continuará hacia La Caro, en Chía, con llegada prevista a las 8:50 p. m. y salida a las 9:20 p. m., después del espectáculo de juegos pirotécnicos.

En el camino de regreso, hará una parada en Usaquén a las 10:10 p. m. y saldrá cinco minutos después para completar el trayecto hasta Gran Estación, donde finalizará el recorrido a las 10:45 p. m. También es posible abordar el tren directamente en la Estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08.

El precio único del recorrido es de $78.000 por persona. Ojo, los bebés de brazos y los menores de tres años que no ocupen un puesto no deben pagar tiquete.

Antes de salir, tenga en cuenta algunas recomendaciones para disfrutar el recorrido, y es que lo ideal es llegar con suficiente anticipación y calcular los tiempos de desplazamiento, especialmente por los trancones de Bogotá. También se recomienda llevar ropa abrigada, pues las noches bogotanas suelen ser frías, además de un poncho o sombrilla en caso de lluvia. Use calzado cómodo y evite los tacones, ya que durante las paradas tendrá la oportunidad de bajar del tren.

Si viaja con niños, manténgalos siempre a la vista y bajo la supervisión de un adulto. Asimismo, revise que no deje objetos personales dentro de los vagones al finalizar el recorrido. Tenga presente que el servicio no cuenta con parqueadero, por lo que se recomienda llegar en transporte público.

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