Caravana cocacola Foto: Coca-cola

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Regresa la Caravana Navideña en 2026: estas son las ciudades que recorrerá Leidy Barbosa Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

¿Ya siente que llegó la Navidad cuando ve pasar los primeros camiones llenos de luces y escucha los villancicos en las calles? Cada diciembre, las caravanas de Coca-Cola se convierten en uno de los espectáculos más esperados de la temporada, una tradición que reúne a familias y transforma por unas horas el paisaje de las ciudades.

Lo mejor es que este 2026, los recorridos regresan a Colombia con nuevas fechas y paradas. ¿Cuándo pasarán por Bogotá? ¿Irá a otras ciudades? ¿Qué debe tener en cuenta si quiere asistir? Aquí le contamos.

Publicidad

¿Cuáles son las fechas y por dónde pasarán las caravanas navideñas?

Las caravanas de Navidad comenzarán su recorrido por distintas ciudades del país. Durante diciembre, los camiones iluminados pasarán por avenidas, barrios y lugares emblemáticos de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. La programación también contempla varios municipios de Cundinamarca y el Eje Cafetero.

Estas son las fechas y algunos de los sectores incluidos en los recorridos anunciados por la organización:

Bogotá: 29 de noviembre

La capital tendrá su desfile el domingo 29 de noviembre, a partir de las 6:00 p. m. El recorrido contempla sectores como el parque El Tunal, la calle 26, en Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

Barranquilla: 4 de diciembre

El viernes 4 de diciembre, desde las 6:00 p. m., la caravana llegará a Barranquilla. Entre los lugares y sectores contemplados están Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo.

Medellín: 9 de diciembre

Medellín recibirá la caravana el miércoles 9 de diciembre, también a partir de las 6:00 p. m. El recorrido incluye puntos como el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor.

Cali: 13 de diciembre

La última fecha anunciada para las principales ciudades será el domingo 13 de diciembre en Cali. Desde las 6:00 p. m., el desfile pasará por sectores como la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza.

¿Cómo ir a las caravanas?

Los recorridos son gratuitos y abiertos al público. No necesita comprar boletas ni realizar inscripciones para ver pasar los camiones iluminados; basta con acercarse a alguno de los sectores incluidos en la programación y acompañar el desfile desde las calles.

Eso sí, tenga en cuenta que los puntos exactos de inicio y finalización de cada recorrido se anunciarán tres días antes de la fecha programada. Por eso, se recomienda consultar la página oficial de Coca-Cola antes de desplazarse.

¿Hay inauguración?

Este año, la caravana tendrá una novedad: antes de que recorran las calles de Bogotá, la marca realizará un show inaugural para dar inicio a su temporada navideña. El encuentro será el 28 de noviembre en el CESAP, ubicado en la diagonal 44 #68B-30, con ingreso por la avenida carrera 68, junto a Compensar. La apertura de puertas está prevista para las 4:00 p. m. y la jornada contará con presentaciones musicales de artistas como Misi y Los Tupamaros, además de actividades navideñas.

Para ingresar, los asistentes deberán adquirir una boleta de COP 14.000, valor que incluye el cargo por servicio. Esta se podrá conseguir de manera digital a través de Ticketmaster o mediante recambio físico en la Vitrina Coca-Cola, ubicada en la calle 100 #99-23, entre el 13 y el 27 de noviembre, de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., sujeto a disponibilidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.