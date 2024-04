Requisitos para viajar a Argentina desde Colombia en 2024

La laguna Sucia está ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares y sus aguas turquesas reflejan majestuosos picos nevados y bosques vírgenes, creando un escenario de ensueño para los visitantes. Es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Foto: Camilo Bernal

Argentina, el país latinoamericano bicontinental (ya que posee soberanía en una parte de la Antártida), cautiva la imaginación con sus paisajes deslumbrantes y su vibrante riqueza cultural. Desde las majestuosas cumbres de los Andes hasta las extensas llanuras de la pampa, este territorio diverso y fascinante invita a los viajeros a sumergirse en un mundo de experiencias inolvidables. Sin embargo, en medio de la emoción de planificar un viaje a este destino único, surge una pregunta crucial: ¿qué documentos se necesitan para ingresar a Argentina?

Para los ciudadanos colombianos que desean explorar este maravilloso país, es fundamental estar al tanto de los requisitos de entrada, pues no son muchos.

¿Qué necesita para viajar a Argentina?

Si usted quiere disfrutar de este lugar, como colombiano en calidad de turista, no requiere visa. Adicionalmente, no será necesaria una autorización previa o visa para ingresar y permanecer en el país si va con fines recreativos, estadías cortas y no remuneradas. Es importante tener en cuenta que esta exención tiene un límite de estancia de 90 días dentro del país. El tiempo es renovable 3 meses más haciendo el trámite directamente en Argentina ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Los documentos que necesita son:

Identificación : Los ciudadanos colombianos pueden ingresar en calidad de turista con pasaporte o cédula de ciudadanía (no se acepta la contraseña, ni cédula electrónica). El pasaporte debe tener su fecha de vencimiento de por lo menos seis meses. (Los costos asociados con la emisión de pasaportes varían según el tipo de documento y la urgencia del trámite. El pasaporte ordinario tiene un costo de $136.000 en Bogotá, más el impuesto de Timbre que está a $71.000,)

Tiquete de salida: Se debe presentar un comprobante de salida del país, como un boleto de avión con fecha de regreso confirmada.

Según la página de la cancillería de Argentina, si su motivo de viaje es diferente a turismo, debe escribir a: visas_ecolo@cancilleria.gov.ar

Recomendaciones:

Contratar un seguro médico para estar protegido ante cualquier emergencia

Cuente con suficientes recursos económicos para cubrir los gastos durante la estadía en Argentina como (alojamiento, comida, dinero extra para excursiones, etc.). Puede que le exijan comprobaciones para saber si puede sostenerse en el país.

¿Qué hacer en Argentina?

Argentina ofrece una diversidad de destinos turísticos que satisfacen los gustos de cualquier viajero. Por lo que aquí le presentamos una lista de los principales destinos que puede disfrutar en el país.

Buenos Aires: se puede disfrutar de la cultura urbana visitando lugares emblemáticos como la Plaza de Mayo y La Boca, así como de la deliciosa gastronomía porteña en Puerto Madero. Además, la ciudad ofrece una amplia oferta cultural con espectáculos de tango y una visita a la prestigiosa Universidad de Buenos Aires.

La Costa Atlántica: También llamada “La Costa” es una denominación popular que tiene como principal centro turístico la ciudad del Mar del Plata, el cual es ideal para relajarse en sus playas y participar en eventos y congresos. Además, en Córdoba, se puede explorar su rica historia jesuita y disfrutar de la naturaleza en lugares como Villa Carlos Paz y Traslasierra.

Recorrer el norte del país: Puede ir la Quebrada de Humahuaca y las Salinas Grandes, que ofrecen paisajes impresionantes, o disfrutar el Tren a las Nubes que proporciona unas vistas hermosas. Además, las Termas de Río Hondo invitan a que se relaje en ellas.

La región de Cuyo: Esta zona es famosa por sus vinos, destacando el Malbec de Mendoza, y ofrece actividades de turismo de aventura y la posibilidad de esquiar en centros como Las Leñas. En el litoral, las Cataratas del Iguazú son un espectáculo natural imperdible, al igual que los humedales del Iberá y las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní.

Patagonia: Este lugar sorprende con sus paisajes majestuosos en lugares como Bariloche y El Chaltén, así como con la oportunidad de esquiar en varios centros de renombre. El Parque Nacional Los Glaciares, con el imponente glaciar Perito Moreno, es un punto culminante de cualquier visita a esta región.

Purmamarca: Este es un pueblo encantador ubicado al pie del majestuoso Cerro de los Siete Colores, que ofrece a los visitantes una experiencia única en contacto con la naturaleza, pues con sus tonalidades únicas y su espectacular belleza geológica, es el atractivo principal que cautiva la vista de quienes llegan a este sitio. Además, hay otras actividades que puede disfrutar como caminatas por los valles circundantes hasta relajantes paseos en bicicleta, hay opciones para todos los gustos y niveles de habilidad.

Cueva de las Manos: La Cueva de las Manos del Río Pinturas es un sitio arqueológico notable que alberga arte rupestre antiguo, datado entre 13.000 y 9.500 a.C. Su nombre proviene de las huellas de manos estampadas en las paredes utilizando una técnica similar a la impresión con plantilla. Además de estas representaciones, la cueva exhibe numerosas imágenes de guanacos, una especie de fauna local que aún existe en la región.