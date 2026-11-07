Legend of the Seas llega a Florida: así será su nueva temporada por el Caribe

Legend of the Seas inicia su temporada por el Caribe desde Fort Lauderdale. Foto: Cortesía Royal Caribbean

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El Caribe será el próximo escenario del Legend of the Seas, el tercer barco de la clase Icon de Royal Caribbean, que llegó a Fort Lauderdale, Florida, después de completar su primera temporada de navegación por el Mediterráneo. La embarcación, con capacidad para 5.610 pasajeros en ocupación doble, inicia una nueva etapa en Estados Unidos con itinerarios que combinan entretenimiento, gastronomía, descanso y aventura.

Su primer crucero comercial desde Florida está programado para este domingo 8 de noviembre. Se trata de una escapada de tres noches que incluirá una visita a Perfect Day at CocoCay, el destino privado de Royal Caribbean en Bahamas. Posteriormente, el 11 de noviembre, se realizará la ceremonia oficial de nombramiento del barco, cuya madrina será la general retirada de la Fuerza Aérea estadounidense Lori J. Robinson.

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La programación regular empezará el 14 de noviembre, con cruceros de seis noches por el Caribe occidental y de ocho noches por el Caribe sur. Entre los destinos previstos se encuentran Oranjestad, en Aruba; Willemstad, en Curazao, y Cabo Rojo, en República Dominicana. Todos los itinerarios incluirán una visita a Perfect Day at CocoCay.

Este destino en Bahamas es uno de los atractivos de la experiencia. Cuenta con playas de arena blanca, 14 toboganes acuáticos, una piscina de agua dulce, cabañas y diferentes espacios gastronómicos. Entre sus propuestas están Hideaway Beach, una zona exclusiva para adultos con piscina infinita, bares y restaurantes, y Thrill Waterpark, que alberga atracciones como Daredevil’s Peak, un tobogán de 41 metros.

Perfect Day at CocoCay. Foto: Cortesía Royal Caribbean

Gastronomía, entretenimiento y aventura en alta mar

El Legend of the Seas fue diseñado para ofrecer experiencias a viajeros de diferentes edades. A bordo cuenta con 28 opciones gastronómicas, siete piscinas y más de 20 bares, salones y espacios con música en vivo.

Entre sus propuestas culinarias se destacan dos experiencias que van más allá de una cena convencional. Una de ellas es Royal Railway – Legend Station, un restaurante inmersivo que recrea un viaje en tren por las antiguas Rutas de la Seda. A través de un menú de cinco platos, los comensales descubren sabores e historias de países como China, India e Italia, en una puesta en escena que combina gastronomía, tecnología y entretenimiento, inspirada en los viajes del explorador Marco Polo.

Royal Railway – Legend Station, un concepto de experiencia gastronómica de tren inmersivo. Foto: Cortesía Royal Caribbean

Otra de las novedades es Hollywoodland Supper Club, un espacio ambientado en la época dorada de Hollywood, entre las décadas de 1910 y 1950. Allí, una cena de varios platos se acompaña de jazz, cócteles y una atmósfera que evoca el glamour del cine clásico, con música y detalles que recrean el ambiente de aquellos años.

Para quienes buscan emociones, el barco cuenta con Category 6, presentado como el parque acuático más grande en alta mar; Crown’s Edge, una experiencia que combina una pasarela suspendida y una tirolesa a cerca de 47 metros sobre el océano; una pared de escalada y una zona de minigolf.

En materia de entretenimiento, el Legend of the Seas tendrá una programación que incluye espectáculos teatrales, acrobacias, música y producciones sobre hielo. Entre sus principales propuestas está Charlie and the Chocolate Factory, adaptación de la obra de Roald Dahl. También se destaca Shockwave, un espectáculo en el AquaTheater que reúne clavadistas, artistas aéreos, bailarines y tecnología robótica. A esto se suma Fusion, una producción sobre hielo que se presenta en Absolute Zero, la pista de patinaje del barco.

La propuesta también contempla alternativas de alojamiento para familias, entre ellas Ultimate Family Townhouse, una suite de tres pisos diseñada para quienes buscan espacios y experiencias diferenciadas durante sus vacaciones.

"Este nuevo barco refleja la fortaleza del ecosistema vacacional que estamos construyendo: combinando barcos líderes en la industria, tecnología innovadora y experiencias excepcionales para nuestros huéspedes", afirmó Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group.

Foto: sbw photo - Cortesía Royal Caribbean

Con su llegada a Florida, el Legend of the Seas cierra su primera temporada europea, durante la cual realizó itinerarios de siete noches por el Mediterráneo occidental, con salidas desde Barcelona, España, y Roma, Italia. Ahora, el Caribe será el escenario de sus próximas travesías, con una propuesta que reúne descanso, gastronomía, entretenimiento y aventura en alta mar.

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