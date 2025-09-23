Sabores del mundo en Aruba: llega el Festival Gastronómico Auténtico 2025

Del 11 al 19 de octubre de 2025, Aruba celebrará la segunda edición del Festival Gastronómico Autentico. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba

La isla feliz se prepara para recibir a locales y visitantes en la segunda edición del Festival Gastronómico Auténtico, un evento culinario que se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre de 2025 y que promete ser un homenaje a la diversidad cultural y gastronómica de Aruba.

Con más de 100 nacionalidades representadas en la isla, Aruba ha consolidado una reputación internacional como destino gastronómico de primer nivel. El festival reunirá lo mejor de la cocina local y mundial, con propuestas que van desde platillos tradicionales como el keshi yena hasta experiencias de alta cocina y fusiones innovadoras.

Chefs internacionales invitados

El encuentro contará con la participación de reconocidos talentos culinarios, entre ellos:

Jaime Pesaque Roose (Perú): Chef del restaurante Mayta en Lima, incluido en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants , conocido por su maestría al combinar tradición criolla y técnicas modernas.

Christian Petroni (EE. UU.): Celebrity Chef italo-americano, ganador de Food Network Star en 2018, popular por su estilo carismático y su interpretación de la cocina ítalo-estadounidense.

Tim Golsteijn (Países Bajos): Chef del restaurante Bougainville en Ámsterdam, con una estrella Michelin, especialista en equilibrar sabores intensos de Oriente y Occidente con un toque creativo.

Cuatro experiencias en un solo festival

El Festival Gastronómico Auténtico 2025 ofrecerá múltiples actividades diseñadas para distintos públicos:

Restaurant Week (11–17 de octubre): Menús “Auténtico” a precio fijo en restaurantes participantes, con platos tradicionales y creaciones contemporáneas.

Bucket List Experiences (11–17 de octubre): Cenas exclusivas con chefs internacionales y locales en ambientes íntimos y de cupo limitado.

Sesiones educacionales (16 de octubre): Conferencias y presentaciones de expertos en gastronomía y hospitalidad, abiertas a estudiantes, profesionales y visitantes.

The Pavilion en Wilhelminastraat (18–19 de octubre): Una gran fiesta culinaria al aire libre en Oranjestad, con más de 30 restaurantes, música en vivo y ambiente festivo.

“Con Auténtico, compartimos el corazón de Aruba: nuestra diversidad cultural, creatividad culinaria y compromiso con la comunidad. Esta semana de gastronomía es una ventana a nuestra identidad; uniendo tradición e innovación en cada bocado”, afirmó Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba en Latinoamérica.

Una isla con sabor caribeño global

Más allá del festival, Aruba se ha convertido en un destino gastronómico de referencia gracias a la mezcla de influencias europeas, latinoamericanas, caribeñas y asiáticas que conviven en su cultura. Su cocina local, sumada a la creatividad de chefs internacionales, ofrece una experiencia culinaria diversa y única en el Caribe.

