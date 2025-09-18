Turismo en La Vega, Cundinamarca: naturaleza, café y tradición muy cerca de Bogotá

En La Vega, la diversidad natural sorprende en cada rincón. Foto: Cortesía Alcaldía de La Vega

A una hora de Bogotá, La Vega se posiciona como un destino turístico recomendado en el departamento de Cundinamarca. Rodeado de montañas, cascadas y una biodiversidad sorprendente, este municipio es un lugar donde la naturaleza, la tradición campesina y la gastronomía se encuentran para regalar experiencias inolvidables.

Quien llega a La Vega descubre un territorio que respira vida. La Laguna del Tabacal, con su mística tranquilidad, el imponente Cerro Butulú, la Playa del Río Tabacal y la enigmática Cara del Indio son escenarios que invitan al senderismo, al avistamiento de aves y a reencontrarse con la historia y las leyendas de la región. No faltan las cascadas ni las reservas naturales que completan un paisaje perfecto para desconectarse del ritmo citadino.

Pero la experiencia va más allá del paisaje. En La Vega, el campo se convierte en protagonista. A través de la Experiencia Panelera, los visitantes pueden sentir de cerca las raíces agrícolas del municipio, participando en la molienda de la caña y la elaboración de dulces típicos como melcochas y alfandoques. La Experiencia Cafetera, por su parte, es un viaje sensorial que inicia con el grano recién cosechado y termina en la taza de un café de origen, cultivado con esmero por familias caficultoras que han hecho de este producto un sello de identidad local.

Para los amantes de la aventura, el municipio ofrece rutas de ciclomontañismo que atraviesan montañas y ríos, caminatas hídricas que refrescan y glamping en plena naturaleza.

El recorrido no estaría completo sin probar la gastronomía local. La Vega es la cuna del famoso roscón resobado, orgullo de la panadería artesanal, y del triveguno, un plato que combina lo mejor de las tradiciones campesinas en una receta que solo se puede saborear en ese destino.

Visitar La Vega es sumergirse en un lugar lleno de naturaleza, aventura, tradición, sabores y hospitalidad. Es la invitación a vivir un turismo responsable, que protege los ecosistemas y enriquece la economía local, mientras regala momentos para atesorar cerca de Bogotá.

“La Vega no solo es naturaleza, también es historia, cultura y tradición. Queremos que cada visitante viva una experiencia que lo enamore y lo invite a regresar”, destacó el alcalde Fabio Nelson Bermúdez Correa.

