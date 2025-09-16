Disney lanza oferta especial: promoción para latinoamericanos en sus cuatro parques

Nuevo desfile nocturno "Disney Starlight: Dream the Night Away", en Magic Kingdom. Foto: Steven Diaz, Photographer - Steven Diaz

¡La magia de Disney está más cerca que nunca! Walt Disney World Resort lanza una promoción exclusiva para Latinoamérica que promete conquistar a familias y amigos: el “Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques”.

Este tiquete especial invita a los visitantes a recorrer lo mejor de los cuatro parques temáticos en un mismo viaje:

La fantasía y la magia de Magic Kingdom Park, la innovación y el conocimiento de EPCOT, la aventura y la conservación en Disney’s Animal Kingdom Theme Park y toda la acción de Disney’s Hollywood Studios.

Lo mejor: cada día está dedicado a un parque distinto y no es necesario reservar con anticipación.

Además, quienes viajen en 2026 podrán ser de los primeros en disfrutar las novedades más esperadas, como el nuevo desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away en Magic Kingdom, los shows Disney Villains: Unfairly Ever After y The Little Mermaid – A Musical Adventure en Hollywood Studios, sin olvidar la magia clásica que ha convertido a Disney en un lugar único en el mundo.

El “Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques” estará a la venta del 10 de septiembre de 2025 al 15 de mayo de 2026, para viajar entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026.

Así funciona la magia:

Un día de admisión a cada parque temático.

Los cuatro días deben usarse en un periodo de 7 días consecutivos.

Para llegadas al 22 de mayo de 2026, el último día de uso será el 28 de mayo de 2026.

Sin fechas bloqueadas ni reservaciones.

Exclusivo para residentes de Latinoamérica.

Con esta oferta, Walt Disney World Resort busca que más viajeros de la región vivan la experiencia completa de sus parques en Florida (EE.UU.), con toda la flexibilidad y sin complicaciones.

