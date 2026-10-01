Semana de receso 2026: así están cambiando los destinos que eligen los colombianos

Los destinos de sol y playa continúan entre las principales opciones de los viajeros durante la semana de receso. Foto: Getty Images

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La semana de receso, que este año se extiende del 5 al 12 de octubre por el lunes festivo, continúa siendo una de las temporadas relevantes para el turismo de los colombianos. Los datos de las agencias de viajes y plataformas de reservas muestran que, aunque los viajeros mantienen una fuerte inclinación por productos y destinos conocidos, también comienzan a incorporar nuevas alternativas a sus planes.

Un sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) muestra que el 73,2 % de las agencias consultadas identificó entre sus clientes una preferencia por productos, destinos y experiencias tradicionales o ya posicionadas en el mercado.

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Esta tendencia se refleja en las categorías de productos comercializados. Sol y Playa concentra el 34,4 % de las ventas, seguido por Naturaleza y Aventura, con 21,2 %; Cultura, con 15,1 %; Congresos, eventos y convenciones, con 6,1 %; Cruceros e Incentivos, ambos con 5,7 %, y Bienestar, con 4,7 %.

“Los resultados muestran que, aunque el viajero tiene hoy acceso a una oferta mucho más amplia y especializada, durante temporadas como la Semana de Receso sigue buscando productos reconocidos y destinos sobre los cuales ya tiene referentes. Para las Agencias de Viajes esto también representa una oportunidad para acompañar esa decisión y, al mismo tiempo, incorporar gradualmente nuevas experiencias que complementen los productos tradicionales”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Sin embargo, el sondeo también evidencia que una parte de los viajeros empieza a buscar propuestas diferentes. Entre las solicitudes identificadas por las agencias aparecen Pueblos Patrimonio, Santander al Extremo, experiencias de naturaleza y bienestar, gastronomía, cabalgatas, tours de orquídeas, servicios privados y viajes corporativos.

También se mencionan destinos internacionales como Japón, Corea, Turquía y Puerto Plata (República Dominicana), además de Isla Fuerte en Colombia. Aunque todavía representan una proporción menor de las solicitudes, estas preferencias muestran una diversificación de la oferta que buscan algunos viajeros.

Nuevos destinos ganan espacio entre los viajeros

Los datos de Civitatis para esta temporada también muestran cambios en las preferencias de los colombianos que viajan al exterior. España continúa como el país más reservado, pero el listado de 2026 presenta una mayor variedad frente al año anterior.

Buenos Aires (Argentina) es uno de los destinos que más gana participación y casi duplica su peso dentro del total de reservas respecto a 2025. Italia también aumenta su presencia y refuerza su posición como uno de los países más reservados, con Roma, Florencia y Milán entre las ciudades destacadas. Japón, por su parte, aparece en el octavo lugar entre los países más reservados para esta Semana de Receso.

El comportamiento se produce en un periodo en el que octubre puede ofrecer condiciones diferentes a las de los meses de mayor demanda turística en algunos destinos internacionales. A esto se suma un contexto cambiario que, según los datos compartidos por Civitatis, favorece el gasto de los colombianos en el exterior.

“La Semana de Receso tiene una característica muy particular para el viajero colombiano: coincide con un momento del año que permite combinar una pausa en el calendario local con condiciones distintas en los destinos internacionales. Las grandes capitales europeas mantienen una presencia importante, pero también empiezan a ganar espacio ciudades y países que antes tenían una participación menor”, señaló Nicolás Posse, Regional South America de Civitatis.

En los viajes nacionales también se observa un cambio. Mientras Medellín ocupaba el primer lugar entre las reservas de 2025, para la Semana de Receso de 2026 Cartagena encabeza las preferencias, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés.

Cartagena encabeza las preferencias de los colombianos para viajar dentro del país durante la semana de receso de 2026. Foto: Getty Images

Cartagena, Santa Marta y San Andrés concentran alrededor del 54 % de las reservas nacionales analizadas por Civitatis para este año, frente a cerca del 27 % registrado un año atrás. Este comportamiento coincide con la preferencia identificada por Anato hacia los productos tradicionales, especialmente aquellos relacionados con Sol y Playa.

Si el viaje es de sol y playa, no olvide protegerse

La alta demanda de destinos de sol y playa también recuerda la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta. La Skin Cancer Foundation recomienda utilizar un protector de amplio espectro, reaplicarlo cada dos horas y después de nadar o sudar. Para actividades prolongadas al aire libre, aconseja utilizar FPS 50 o superior y buscar sombra, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando la intensidad del sol es mayor.

También es recomendable complementar la protección con sombrero, gafas de sol y ropa que cubra la piel. Mantenerse hidratado y llevar agua durante las actividades al aire libre es, además, una medida práctica en destinos de altas temperaturas. Para facilitar la reaplicación existen formatos como la bruma Facial Mist SPF 50 de ISDIN, diseñada, según la marca, para incorporarse fácilmente a la rutina y aplicarse durante el día.

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No solo cambia la elección de los destinos. También se modifican los servicios que los viajeros reservan para sus estadías. En Colombia, los free tours ocupaban buena parte de los primeros lugares en 2025. Para este año, el traslado en Cartagena aparece como el servicio más reservado, seguido por opciones de traslado en Bogotá, Medellín y San Andrés.

En los viajes internacionales también se observa una mayor demanda de este tipo de servicios. Los traslados aparecen entre las opciones más reservadas en ciudades como Madrid (España), Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana (República Dominicana), Buenos Aires, Ciudad de Panamá y París (Francia). Además, ganan espacio las visitas guiadas de pago, como la de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.

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Buenos Aires gana participación entre los destinos internacionales elegidos por los colombianos para esta semana de receso. Foto: Cortesía Visit Buenos Aires

Los datos sugieren que la elección del destino no es el único cambio en la forma de viajar de los colombianos. Las reservas muestran también una mayor atención a la logística y a las actividades que realizarán una vez lleguen a su destino.

El comportamiento de la demanda también se refleja en las ventas de las agencias. Según el sondeo de Anato, el 61 % de las agencias consultadas reportó incrementos frente a la Semana de Receso de 2025.

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Dentro de este grupo, el 34,7 % registró aumentos de entre 1 % y 10 %; el 15,8 %, crecimientos de entre 11 % y 20 %, y el 10,5 % reportó incrementos superiores al 20 %.

En contraste, el 35,8 % de las agencias manifestó una reducción en sus ventas y el 3,2 % indicó que estas permanecieron estables.

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Los resultados muestran un escenario en el que los viajeros colombianos mantienen una base de preferencias conocida —con el Caribe, Sol y Playa y destinos consolidados entre las principales opciones—, mientras amplían gradualmente el tipo de destinos, experiencias y servicios que incorporan a sus viajes.

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