Bogotá y Cundinamarca presentan rutas de turismo religioso para Semana Santa 2026

Cada temporada de vacaciones representa una oportunidad para que cientos de colombianos disfruten de unos días de descanso y desconexión junto a sus parejas o familias. La Semana Santa, que este año se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, ya registra un aumento en las reservas de viaje, según Viajes Falabella. En ese contexto, Bogotá y Cundinamarca buscan posicionarse como uno de los principales destinos de turismo religioso del país y capitalizar la creciente intención de viaje.

Con un concierto de música sacra en la Catedral Primada de Colombia y la elaboración de una alfombra tradicional guatemalteca, las autoridades distritales y departamentales lanzaron oficialmente la estrategia “Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María”, una campaña que busca consolidar a la región como referente nacional e internacional de turismo religioso durante la Semana Santa 2026.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Arquidiócesis de Bogotá, en articulación con actores culturales y religiosos. El objetivo es posicionar a la ciudad–región como epicentro de peregrinación, patrimonio y cultura, mediante una programación estructurada que integra recorridos históricos, actos litúrgicos, experiencias gastronómicas y turismo de naturaleza.

Durante el lanzamiento se presentó el coro de los Heraldos del Evangelio – Caballeros de la Virgen, asociación internacional fundada en 2001 y con presencia en más de 70 países. El recital rindió homenaje a la Virgen de los Dolores, figura central de la Semana Mayor y eje simbólico de la campaña.

Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, señaló que se espera la llegada de cerca de 500.000 visitantes durante la temporada. Además de la agenda religiosa, destacó que la ciudad ofrecerá una programación cultural, gastronómica y de entretenimiento disponible en el portal oficial de turismo.

Por su parte, Constanza Solórzano, gerente del Instituto Departamental de Turismo de Cundinamarca (IDECUT), subrayó la importancia de la articulación Bogotá–Región para fortalecer la identidad cultural, el arte y las tradiciones, y para ampliar la comprensión espiritual de la Semana Santa más allá de los actos litúrgicos.

Rutas de turismo religioso para Semana Santa 2026

La estrategia contempla rutas estructuradas que permiten a residentes y visitantes recorrer templos emblemáticos y comprender su valor histórico, arquitectónico y simbólico.

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico

Modalidad: A pie

Este recorrido integra algunos de los templos más antiguos y representativos de la ciudad:

Iglesia de Las Aguas.

Iglesia de Las Nieves.

Iglesia de San Francisco.

Iglesia de Veracruz.

Catedral Primada de Colombia.

Iglesia de San Ignacio.

Iglesia de San Agustín.

Iglesia del Carmen.

La ruta permite recorrer el corazón histórico de Bogotá y comprender la evolución religiosa y urbana de la capital, desde la época colonial hasta la República, en un circuito que combina arte sacro, arquitectura y memoria histórica.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero

Modalidad: A pie

Este trayecto conecta templos que reflejan el crecimiento urbano del siglo XX y la transformación del norte de la ciudad:

Iglesia de Lourdes.

Iglesia La Porciúncula.

Iglesia El Pilar.

Iglesia Cervantes.

Iglesia Santa María de los Ángeles.

Iglesia de la Inmaculada.

El recorrido evidencia el diálogo entre tradición religiosa y modernidad arquitectónica en uno de los sectores más dinámicos de la capital.

Circuitos temáticos y peregrinaciones

Además de las rutas urbanas, la programación incluye circuitos específicos que profundizan en experiencias devocionales:

Circuito en el Centro Histórico: recorrido por la Catedral Primada, la Iglesia de San Francisco y La Candelaria, con énfasis en las capillas dedicadas a la Virgen de los Dolores y el contexto histórico de la Virgen del Topo. Peregrinaciones a santuarios icónicos: ascensos y visitas a lugares de alta tradición devocional como Monserrate, el sector de Lourdes y el Señor de los Milagros. Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: incluye el Santuario del Divino Niño Jesús, uno de los principales centros de peregrinación popular del país, junto a otras iglesias emblemáticas del sur de la ciudad.

Diversidad religiosa y patrimonio cultural

La estrategia también resalta la pluralidad espiritual de la capital. Entre los espacios destacados se encuentra el Templo de Bogotá, primer templo mormón construido en el país, así como templos de otras confesiones presentes en la ciudad.

Más allá de su función litúrgica, estos espacios son presentados como patrimonio arquitectónico y cultural, promoviendo el respeto, la convivencia y la libertad de cultos como principios fundamentales de una sociedad democrática.

Oferta complementaria

La campaña se complementa con:

Rutas gastronómicas con especialidades tradicionales de Semana Santa.

Conciertos de música sacra y exposiciones temáticas.

Senderismo y biciturismo en entornos religiosos.

Ecoturismo en escenarios naturales como el Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sumapaz.

Con esta estrategia, Bogotá y Cundinamarca buscan no solo dinamizar la economía local, sino consolidar una experiencia integral que combine fe, patrimonio, cultura y naturaleza, posicionando a la región como destino clave para la Semana Santa 2026.

