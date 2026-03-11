Semana Santa 2026: vuelos y hoteles más baratos y destinos de playa lideran búsquedas

Panorámica desde el Cerro Corcovado, en Río de Janeiro, el destino internacional más buscado por los colombianos para Semana Santa. Foto: MIGUEL CRUZ

Viajar durante la Semana Santa de este año podría resultar más económico para los colombianos. Un análisis del buscador de viajes Kayak muestra que los precios promedio de vuelos y hoteles han disminuido frente a 2025, lo que abre nuevas oportunidades para quienes aún están planeando sus vacaciones.

Según el estudio, los precios medios de los vuelos y los alojamientos registran caídas del 17 % y 2 % en destinos nacionales, respectivamente. En el caso de los viajes internacionales, las reducciones son incluso mayores: 16 % en vuelos y 10 % en hoteles frente al año pasado.

Para Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Colombia, la clave para aprovechar estos precios es elegir bien las fechas de viaje.“Para los viajeros que quieran estirar su presupuesto, conocer cuándo salir y regresar es clave. De acuerdo con los datos de búsqueda de vuelos, el 30 de marzo se perfila como uno de los días más económicos para volar a destinos nacionales, mientras que el 2 de abril lo es para destinos internacionales. En cuanto al regreso, el 5 de abril es el día más costoso, por lo que quienes quieran ahorrar deberían evitarlo”, explicó.

Los destinos costeros lideran las búsquedas

Las preferencias de los viajeros colombianos para esta temporada apuntan principalmente hacia destinos de playa. De acuerdo con las búsquedas de vuelos analizadas por Kayak, Santa Marta, Cartagena y San Andrés encabezan el listado de los destinos nacionales más buscados para esta Semana Santa.

El precio promedio de los tiquetes de ida y vuelta en clase económica se ubica en COP 511.567 para Santa Marta, COP 433.448 para Cartagena y COP 656.399 para San Andrés.

No obstante, Cali se posiciona como el destino nacional con mayor crecimiento en interés, con un aumento del 33 % en las búsquedas frente al año anterior y un precio promedio de COP 207.241, uno de los más bajos del listado.

Río de Janeiro lidera el interés internacional

En el plano internacional, Miami (EE.UU.), Punta Cana (República Dominicana) y Ciudad de Panamá son los destinos más buscados por los colombianos, con precios promedio de COP 1.797.390, COP 1.860.871 y COP 952.168, respectivamente.

Sin embargo, el destino que más crece en popularidad es Río de Janeiro (Brasil), cuyas búsquedas aumentaron 138 % frente a 2025, con un precio promedio de COP 2.233.418 para vuelos de ida y vuelta en clase económica.

Otros destinos internacionales que registran aumentos en la demanda son Orlando (30 %), Nueva York (25 %), Santo Domingo (14 %) y Ciudad de Panamá (4 %).

Destinos con mayor ahorro

El informe también identifica los destinos que presentan las mayores caídas de precios en comparación con la Semana Santa del año pasado.

En el ámbito nacional, Cali lidera el ranking con una reducción del 42 % en el precio promedio de los vuelos, seguida por Bogotá (-31 %) y Barranquilla (-21 %).

A nivel internacional, los destinos con mayores caídas de precios son Orlando (-33 %), Cancún (-26 %) y Miami (-17 %).

Otros destinos que también muestran reducciones incluyen San Andrés (-15 %), Ciudad de Panamá (-9 %), Medellín (-9 %) y Cartagena (-7 %).

Con precios más bajos y una fuerte preferencia por destinos de sol y playa, la Semana Santa de 2026 se perfila como una oportunidad para que más colombianos viajen, tanto dentro como fuera del país.

El análisis sugiere que planear con anticipación y elegir cuidadosamente las fechas de salida y regreso puede marcar la diferencia en el presupuesto del viaje, especialmente en una temporada tradicionalmente alta para el turismo.

