Semana Santa en Pasto: estos son los planes que no se puede perder

Nariño se destaca por la fé de sus habitantes, es un territorio que conserva tradiciones en su zona urbana, municipios y veredas, en donde se celebran ceremonias, novenas y fiestas a los 'patronos y santos' de cada territorio. En Pasto hay más de 15 templos que sirven para hacer turismo religioso y disfrutar de su hermosa arquitectura. Foto: Jose Vargas Esguerra

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Si está buscando un destino que combine tradición, gastronomía y paisajes andinos, Pasto se presenta como una opción que vale la pena considerar en Semana Santa. Durante esta época, la ciudad habilita más de 100 espacios religiosos para propios y visitantes, convirtiéndose en un punto clave para quienes buscan experiencias de fe y cultura.

Dentro de la programación, una de las propuestas más destacadas es la Senda de la Fe, un recorrido por el centro histórico que reúne figuras religiosas elaboradas con la técnica del Carnaval de Negros y Blancos. Estas piezas, que superan los cinco metros de altura, trasladan el lenguaje artístico del carnaval a la Semana Santa, dando lugar a una puesta en escena poco común en el país.

¿Qué hacer en Pasto en Semana Santa?

En Pasto, la Semana Santa se ha consolidado como una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas del país. De acuerdo con Catalina Rosa, subsecretaria de Fomento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes con una programación que combina tradición, arte y fe.

“Uno de los principales atractivos es la Senda de la Fe, un recorrido que se instala a lo largo del centro histórico y que reúne imponentes figuras religiosas elaboradas con la técnica del Carnaval de Negros y Blancos. Estas piezas, que pueden superar los cinco metros de altura, trasladan el lenguaje artístico del carnaval a un contexto religioso, convirtiéndose en una propuesta única a nivel nacional e internacional”, dijo la subsecretaria.

La agenda también incluye conciertos de música religiosa en espacios públicos y en diferentes templos, así como procesiones que involucran tanto a adultos como a niños. Esta participación amplia refuerza el carácter comunitario de la celebración y su valor simbólico dentro de la ciudad.

Rosa subraya que Pasto, reconocida por su riqueza espiritual, cuenta con más de 100 destinos religiosos. Solo en el centro histórico se concentran iglesias de alto valor arquitectónico e histórico, como la Iglesia de San Juan Bautista, donde reposan los restos de Agustín Agualongo, además de otros templos que albergan figuras como la Madre Caridad Brader. Este patrimonio convierte a la ciudad en un referente del turismo religioso en Colombia.

“En términos de organización, la administración municipal ha fortalecido la planeación de esta temporada desde meses previos, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y ordenada. La expectativa es superar las cifras de visitantes de años anteriores, teniendo en cuenta el aumento en la llegada de viajeros por vía terrestre y aérea”, dijo.

Para garantizar la seguridad, se ha dispuesto un plan integral que articula a la Alcaldía, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional. Este incluye el refuerzo con 150 uniformados adicionales, presencia permanente en los puntos de mayor afluencia —especialmente en el centro histórico y la Senda de la Fe— y acompañamiento en zonas rurales donde también se desarrollan actividades religiosas.

Aunque la programación oficial aún no ha sido lanzada en su totalidad, según menciona Rosa, la agenda cultural se desarrollará entre el 28 de marzo y el 5 de abril, ampliando la oferta más allá de las procesiones tradicionales.

En este contexto, se han previsto varios espacios clave:

Arte, tradición y fe: El encuentro “Arte, Tradición y Fe” se realizará en la Casona Taminango del 1 al 4 de abril. Allí habrá ferias artesanales, exposiciones iconográficas y muestras de arte religioso que destacan el trabajo de artistas y creadores locales.

Música en templos y barrios: La Red de Escuelas de Formación Musical participará en la apertura de la Senda de la Fe y ofrecerá conciertos en iglesias del centro histórico, así como en barrios y corregimientos.

Procesión infantil: Uno de los momentos más representativos será la procesión infantil del Miércoles Santo, que involucra a niños y jóvenes y busca preservar las tradiciones religiosas en nuevas generaciones.

Más allá de la programación cultural, esta edición también incorpora un componente de diálogo y diversidad. La participación de la Mesa de Asuntos Religiosos marca un enfoque incluyente que promueve el encuentro entre distintos credos presentes en la ciudad.

Este espacio permitirá:

Visibilizar la diversidad de expresiones religiosas.

Promover el respeto y la convivencia entre comunidades de fe.

Fortalecer el tejido social a partir de la espiritualidad compartida.

Otros planes para disfrutar Pasto

Más allá de la programación religiosa, la Semana Santa en Pasto se proyecta como una oportunidad para compartir en familia, descansar y recorrer algunos de los paisajes y atractivos más representativos del sur del país.

Entre las principales recomendaciones para los visitantes se destacan:

Visitar la Laguna de la Cocha: Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad, la Laguna de la Cocha es uno de los principales atractivos naturales de la región. Conocida como la “Venecia colombiana”, alberga el Santuario de Flora y Fauna Isla de La Corota, considerado uno de los más pequeños del país, y forma parte de un ecosistema estratégico que conecta con la entrada a la Amazonía colombiana. Allí, además, es posible disfrutar de la tradicional trucha arcoíris, uno de los platos más representativos de la zona.

Laguna Verde del volcán Azufral: Ubicada a 3.800 metros de altura, esta laguna es reconocida por sus intensas tonalidades esmeralda, que la convierten en uno de los paisajes de alta montaña más llamativos del país. Se encuentra dentro del cráter del Volcán Azufral y se puede visitar mediante una caminata exigente desde Túquerres, atravesando ecosistemas de páramo.

Volcán Galeras: Este volcán activo, que domina el paisaje de Pasto, combina naturaleza, agricultura y biodiversidad. En sus laderas se desarrollan fincas productivas, mientras que en las zonas altas se encuentra el Santuario de Flora y Fauna Galeras.

Además, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local, una propuesta que reúne sabores tradicionales como el cuy y preparaciones que reflejan la identidad del territorio, convirtiéndose en un componente clave de la experiencia en Pasto.

Desde la administración local, la invitación es clara: la ciudad se consolida como un destino que integra cultura, arte, fe y naturaleza. Para viajeros nacionales e internacionales, representa la oportunidad de acercarse a un territorio diverso, donde la espiritualidad convive con el patrimonio cultural y una oferta gastronómica ampliamente reconocida en la región.

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