Senderismo, cine y conservación: todo lo que trae el Festival de la Montaña 2026

Imagen de referencia. El festival es una apuesta decidida por el turismo cultural sostenible. Foto: Getty Images - Drepicter

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Para quienes habitualmente recorren senderos, la montaña representa mucho más que un terreno de exigencia física, es un escenario de conexión profunda, esfuerzo y, sobre todo, un ecosistema que exige ser comprendido y protegido.

Bajo esta premisa, el Festival de la Montaña (FESMO) 2026 se prepara para su próxima edición, consolidándose como una plataforma que busca elevar la experiencia del senderista a una dimensión mucho más consciente, donde el caminar se encuentra directamente con el arte y la preservación.

Del 5 al 8 de agosto, Manizales se convertirá en el epicentro de este encuentro que, bajo el concepto “Un destino que reta la vida”, propone un equilibrio necesario entre la práctica al aire libre y la sensibilización ambiental.

El evento busca trascender la lógica de la competencia deportiva para instaurar un espacio de reflexión colectiva. Al respecto, Paula Andrea Orozco, productora general del Festival, afirma que el propósito principal es, precisamente, festejar la montaña y fortalecer su conservación a través de una agenda que integre el pensamiento y el cuidado del territorio.

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Una travesía de arte

Para el entusiasta del senderismo, esta edición ofrece tres grandes apuestas culturales que enriquecen el vínculo con el entorno natural.

La primera de ellas es una muestra fotográfica que, mediante una convocatoria previa, premiará las miradas artísticas que capturen la fragilidad y la majestuosidad de las cumbres. Asimismo, se desarrollará el Festival de Cine de Montaña, una cuidada selección de largometrajes y cortometrajes enfocados en la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza, ideales para inspirar las próximas rutas de los caminantes.

El tercer eje estará compuesto por conversatorios, espacios de diálogo diseñados para generar una transformación en los asistentes, pasando del mero disfrute del paisaje a la comprensión profunda de su biodiversidad.

Esta programación busca acercar la montaña a las personas desde una perspectiva más emocional. La intención de los organizadores es generar espacios de conciencia donde los visitantes puedan conocer el entorno, sentirse más cerca de él y, a partir de esa conexión, motivarse a cuidarlo. Por ello, cada uno de los eventos culturales propuestos tiene una temática estrechamente ligada a la conservación.

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La cita del turismo consciente

Por su parte, Alfonso Esteban de la Cruz, director del festival, destaca que esta integración entre cultura y deporte fortalece la identidad del evento y potencia su impacto positivo en la región.

Esta visión es respaldada por la Alcaldía de Manizales, que resalta el valor del festival como una apuesta decidida por el turismo cultural sostenible, un modelo que se alinea perfectamente con los valores de respeto y preservación que guían a la comunidad de senderistas.

De esta manera, el FESMO 2026 invita a vivir una experiencia que trasciende la competencia individual, convirtiendo el arte, el cine y el pensamiento en herramientas fundamentales para comprender y proteger uno de los ecosistemas más importantes del país.

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