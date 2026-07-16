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Zetaquira, el destino colombiano que más crece para el puente del 20 de julio

Las búsquedas de los viajeros para el puente festivo muestran un mayor interés por destinos con ofertas de naturaleza, cultura y experiencias locales, más allá de los tradicionales.

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Redacción Turismo
17 de julio de 2026 - 12:19 a. m.
Los paisajes montañosos, las cascadas y los senderos naturales impulsan el interés de los viajeros por destinos de naturaleza para el puente festivo.
Los paisajes montañosos, las cascadas y los senderos naturales impulsan el interés de los viajeros por destinos de naturaleza para el puente festivo.
Foto: Getty Images
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Zetaquira (Boyacá) lidera el ranking de los destinos colombianos con mayor crecimiento en búsquedas para el puente del 20 de julio, según un análisis de Booking.com basado en consultas realizadas por viajeros colombianos. El resultado evidencia una mayor preferencia por destinos menos tradicionales, enfocados en la naturaleza, el descanso y las experiencias al aire libre.

Además de Zetaquira, el listado incluye a San Andrés, Zaragoza (Antioquia), Puerto Tejada (Cauca) y Ciénaga de Oro (Córdoba), destinos que, según la plataforma, han ganado visibilidad entre quienes planean viajar durante el puente festivo.

En el caso de Zetaquira, el atractivo está en su oferta de termales, cascadas, senderos ecológicos y paisajes montañosos, características que lo posicionan como una alternativa para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

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San Andrés, por su parte, mantiene su protagonismo entre los viajeros gracias a sus playas de aguas cristalinas, actividades acuáticas y ambiente caribeño, mientras que Zaragoza despierta interés por su historia ligada al río Nechí y a la tradición minera del Bajo Cauca.

Puerto Tejada aparece como una opción para quienes desean conocer la riqueza cultural y la identidad afrocolombiana del norte del Cauca, mientras que Ciénaga de Oro gana terreno por su patrimonio cultural, la gastronomía del Caribe y su cercanía con Montería.

De acuerdo con Booking.com, la tendencia evidencia que los viajeros colombianos están ampliando su interés hacia destinos emergentes y municipios con propuestas diferentes a las de los principales centros turísticos del país.

El análisis se elaboró con base en las búsquedas realizadas por viajeros colombianos en Booking.com entre el 1 y el 14 de julio de 2026 para estancias durante el puente festivo del 20 de julio. Los resultados comparan el comportamiento de las búsquedas frente al mismo periodo de 2025.

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Por Redacción Turismo

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