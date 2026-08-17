Senderismo durante una ola de calor: qué hacer para protegerse y cuidar la naturaleza

¿Cómo enfrentar una ola de calor si va a viajar?
Foto: Colaborador/a Esporádica
Cuando se piensa en un destino caluroso, la primera imagen suele ser casi idílica: un sol resplandeciente, atardeceres de tonos cálidos y temperaturas que superan los 30 grados. Pero detrás de ese paisaje que invita a viajar existe una realidad que no siempre se ve en las fotografías: los efectos del fenómeno de El Niño y la presión que las altas temperaturas y la sequía ejercen sobre los ecosistemas.
Para este punto de la historia, El Niño puede tener varios impactos en el país y su economía, comenzando por el renglón de alimentos y precios...
Por Leidy Barbosa Ramírez
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
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