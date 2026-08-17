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Senderismo durante una ola de calor: qué hacer para protegerse y cuidar la naturaleza

Si planea visitar un destino natural durante el fenómeno de El Niño, estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta para viajar sin ponerlos en riesgo.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
16 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
¿Cómo enfrentar una ola de calor si va a viajar?
¿Cómo enfrentar una ola de calor si va a viajar?
Foto: Colaborador/a Esporádica

Cuando se piensa en un destino caluroso, la primera imagen suele ser casi idílica: un sol resplandeciente, atardeceres de tonos cálidos y temperaturas que superan los 30 grados. Pero detrás de ese paisaje que invita a viajar existe una realidad que no siempre se ve en las fotografías: los efectos del fenómeno de El Niño y la presión que las altas temperaturas y la sequía ejercen sobre los ecosistemas.

Para este punto de la historia, El Niño puede tener varios impactos en el país y su economía, comenzando por el renglón de alimentos y precios...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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