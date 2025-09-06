Rutas de senderismo en El Retiro: recorridos imperdibles entre montañas y ríos

Cada sendero revela la relación profunda entre su gente, la naturaleza y el territorio. Imagen de referencia. Foto: Leidy Barbosa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Explorar El Retiro, Antioquia, a pie es sumergirse en una geografía diversa donde cada sendero cuenta una historia. Este municipio del Oriente antioqueño, rodeado de montañas, bosques y quebradas, ofrece múltiples rutas de senderismo para todos los niveles, desde caminatas cortas con vistas panorámicas hasta recorridos históricos que atraviesan veredas, antiguas minas y zonas de reserva natural.

Estas son algunas de las rutas clave que le permitirán conocer la riqueza natural y cultural de El Retiro.

1. Ruta Alto de la Bandera: una caminata breve con grandes vistas

Distancia aproximada : 2,6 km

Nivel de dificultad: BajoEste sendero de herradura es ideal para quienes buscan una caminata corta en medio de la naturaleza. A lo largo del recorrido, los visitantes disfrutan del aire puro, el canto de las aves y vistas panorámicas del casco urbano. Desde el alto se pueden observar también las veredas El Chuscal y Los Salados.

2. Ruta Alto de la Cruz y Cascada Paso del Toro: caminata con historia y devoción

Dificultad: MediaTradicionalmente conocido por sus peregrinaciones, este recorrido conecta el centro del municipio con una cruz erigida en 1940 como símbolo de protección. El sendero, compuesto por catorce estaciones, permite disfrutar del paisaje, el avistamiento de aves y el sonido constante del agua que acompaña hasta la cascada Paso del Toro.

3. Ruta Vuelta al Roblal: entre cordilleras y quebradas

Distancia : 10,2 km

Duración estimada: 3–4 horasEsta ruta circular parte del parque principal y recorre parte de la cordillera central. Conocido como el “camino de los indios”, atraviesa veredas como Puente Peláez y El Carmen (parte alta y baja), y desciende hacia el riachuelo La Grecia. Es apta para senderismo, ciclomontañismo y cabalgatas.

4. Ruta Camino del Chocó: historia indígena y riqueza natural

Distancia : 6,5 km

Dificultad: ModeradaEl recorrido inicia cerca de la escuela de Puente Peláez y lleva a través del sector Montesereno hasta el río Pantanillo. Es posible observar cuevas y antiguas minas utilizadas por indígenas y esclavizados que buscaban libertad, lo que lo convierte en un sendero con alto valor patrimonial.

5. Ruta Camino Real: un trayecto ancestral de 22 km

Distancia : 22 km

Dificultad: AltaEste camino histórico conecta El Retiro con Santa Bárbara y Caldas. Pasa por veredas como La Luz, La Hondita, y Zarcitos, e incluye pasos emblemáticos como el Alto de San Antonio y la reserva El Silencio. Ideal para caminantes experimentados y quienes buscan un sendero de varios tramos y gran diversidad ecológica.

6. Ruta Cerro Plata: la cumbre con vista panorámica del Oriente antioqueño

Distancia : 7 km

Altura máxima: 2.600 m s.n.m.Este recorrido inicia en la vereda La Amapola y asciende hasta la cima del cerro, donde es posible tener una vista de 360 grados del Valle de San Nicolás, los Farallones de Citará y varias veredas de El Retiro y La Ceja. Ideal para quienes buscan una caminata exigente con gran recompensa visual.

Recomendaciones generales para todas las rutas: