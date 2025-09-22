El West Highland Way: la ruta escocesa que todo senderista quiere conquistar

Este sendero de 96 millas (154.5 kms) empieza en la localidad de Milngavie, a las afueras de Glasgow, y termina en Fort William. Foto: Archivo Particular

Recorrer los 154 kilómetros del West Highland Way, entre Milngavie y Fort William, es una experiencia que combina historia, naturaleza salvaje y paisajes icónicos de Escocia. No se trata solo de una caminata larga: es uno de los trayectos más célebres de Europa, capaz de atraer a caminantes de todo el mundo por la diversidad de escenarios que atraviesa, desde parques rurales y lagos cristalinos hasta páramos infinitos y montañas imponentes.

En el camino aparecen algunos de los lugares más fotografiados de las Tierras Altas: el lago Lomond, el majestuoso Ben Lomond, la vasta Rannoch Moor, el famoso valle de Glencoe o el desafiante tramo conocido como la Devil’s Staircase. Cada etapa ofrece un contraste distinto y, en conjunto, el sendero permite conocer de cerca la esencia del paisaje escocés.

Itinerarios: del desafío exprés al viaje pausado

La duración del recorrido depende del tiempo disponible y del nivel físico de cada senderista.

5 días – versión intensa Ideal para caminantes experimentados. Las jornadas superan los 30 km en algunos tramos y exigen entre 7 y 9 horas de marcha diaria. El esfuerzo se ve recompensado por la posibilidad de completar la ruta en menos de una semana. Día 1: Milngavie – Balmaha (32 km) Día 2: Balmaha – Inverarnan (34 km) Día 3: Inverarnan – Bridge of Orchy (30 km) Día 4: Bridge of Orchy – Kinlochleven (34 km) Día 5: Kinlochleven – Fort William (24 km)

6 días – equilibrio entre reto y disfrute Un formato exigente, pero que ofrece más margen para descansar y contemplar los paisajes. Las jornadas rondan entre 20 y 30 km, con caminatas de 6 a 8 horas. Día 1: Milngavie – Balmaha (32 km) Día 2: Balmaha – Inversnaid (22 km) Día 3: Inversnaid – Crianlarich (21 km) Día 4: Crianlarich – Inveroran (24 km) Día 5: Inveroran – Kinlochleven (30 km) Día 6: Kinlochleven – Fort William (24 km)

7 días – el itinerario más popular Es la versión recomendada para quienes buscan un balance perfecto entre esfuerzo físico y tiempo para detenerse en los pueblos, miradores y rincones naturales. Las etapas van de 14 a 24 km diarios. Día 1: Milngavie – Drymen (19 km) Día 2: Drymen – Rowardennan (24 km) Día 3: Rowardennan – Inverarnan (22 km) Día 4: Inverarnan – Tyndrum (19 km) Día 5: Tyndrum – Kingshouse (30 km) Día 6: Kingshouse – Kinlochleven (14 km) Día 7: Kinlochleven – Fort William (24 km)

8 días o más – versión relajada Perfecta para quienes prefieren disfrutar con calma, explorar los alrededores y no acumular demasiado cansancio. Esta modalidad permite añadir visitas a puntos de interés o realizar descansos estratégicos.



Consejos prácticos