El West Highland Way: la ruta escocesa que todo senderista quiere conquistar

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Recorrer los 154 kilómetros del West Highland Way, entre Milngavie y Fort William, es una experiencia que combina historia, naturaleza salvaje y paisajes icónicos de Escocia. No se trata solo de una caminata larga: es uno de los trayectos más célebres de Europa, capaz de atraer a caminantes de todo el mundo por la diversidad de escenarios que atraviesa, desde parques rurales y lagos cristalinos hasta páramos infinitos y montañas imponentes.
En el camino aparecen algunos de los lugares más fotografiados de las Tierras Altas: el lago Lomond, el majestuoso Ben Lomond, la vasta Rannoch Moor, el famoso valle de Glencoe o el desafiante tramo conocido como la Devil’s Staircase. Cada etapa ofrece un contraste distinto y, en conjunto, el sendero permite conocer de cerca la esencia del paisaje escocés.
Itinerarios: del desafío exprés al viaje pausado
La duración del recorrido depende del tiempo disponible y del nivel físico de cada senderista.
- 5 días – versión intensaIdeal para caminantes experimentados. Las jornadas superan los 30 km en algunos tramos y exigen entre 7 y 9 horas de marcha diaria. El esfuerzo se ve recompensado por la posibilidad de completar la ruta en menos de una semana.
- Día 1: Milngavie – Balmaha (32 km)
- Día 2: Balmaha – Inverarnan (34 km)
- Día 3: Inverarnan – Bridge of Orchy (30 km)
- Día 4: Bridge of Orchy – Kinlochleven (34 km)
- Día 5: Kinlochleven – Fort William (24 km)
- 6 días – equilibrio entre reto y disfrute Un formato exigente, pero que ofrece más margen para descansar y contemplar los paisajes. Las jornadas rondan entre 20 y 30 km, con caminatas de 6 a 8 horas.
- Día 1: Milngavie – Balmaha (32 km)
- Día 2: Balmaha – Inversnaid (22 km)
- Día 3: Inversnaid – Crianlarich (21 km)
- Día 4: Crianlarich – Inveroran (24 km)
- Día 5: Inveroran – Kinlochleven (30 km)
- Día 6: Kinlochleven – Fort William (24 km)
- 7 días – el itinerario más popularEs la versión recomendada para quienes buscan un balance perfecto entre esfuerzo físico y tiempo para detenerse en los pueblos, miradores y rincones naturales. Las etapas van de 14 a 24 km diarios.
- Día 1: Milngavie – Drymen (19 km)
- Día 2: Drymen – Rowardennan (24 km)
- Día 3: Rowardennan – Inverarnan (22 km)
- Día 4: Inverarnan – Tyndrum (19 km)
- Día 5: Tyndrum – Kingshouse (30 km)
- Día 6: Kingshouse – Kinlochleven (14 km)
- Día 7: Kinlochleven – Fort William (24 km)
- 8 días o más – versión relajadaPerfecta para quienes prefieren disfrutar con calma, explorar los alrededores y no acumular demasiado cansancio. Esta modalidad permite añadir visitas a puntos de interés o realizar descansos estratégicos.
Consejos prácticos
- Clima: el tiempo en Escocia es cambiante; lluvia, sol y granizo pueden alternarse en un mismo día. Es imprescindible llevar ropa impermeable, varias capas y calzado técnico.
- Equipo: mapa físico (la señal móvil es irregular), botiquín básico, alimentos energéticos y, para quienes acampen, tienda y saco de dormir.
- Alojamiento: la acampada es libre salvo en zonas restringidas, pero también hay abundantes Bed & Breakfast. Conviene reservar con antelación, especialmente en verano.
- Acceso: el inicio está en Milngavie, a 30 minutos en tren o bus desde Glasgow. El final, en Fort William, regala vistas espectaculares al Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido.