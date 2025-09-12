Septiembre, el mes para viajar barato: menos turistas, clima ideal y ofertas

El turismo debe estar enmarcado en la responsabilidad social. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Viajar en septiembre puede convertirse en una de las mejores decisiones para quienes buscan un descanso tranquilo, sin multitudes y con precios mucho más accesibles. Una vez terminadas las vacaciones escolares y superados los feriados de agosto, la demanda turística disminuye y con ella los costos en aerolíneas, hoteles y actividades, abriendo la puerta a experiencias que en otros meses resultan mucho más costosas.

Viajes sin multitudes

De acuerdo con HotelDO, plataforma B2B de viajes, la baja demanda se traduce en una experiencia más placentera. Las playas cuentan con mayor espacio libre, los restaurantes permiten reservar con facilidad y muchas actividades se realizan de manera más personalizada. Para quienes suelen regresar agotados de las vacaciones, septiembre se presenta como la oportunidad de disfrutar con calma.

El clima juega a favor

El noveno mes del año también tiene ventajas climáticas. HotelDO recuerda que en el hemisferio sur inicia la primavera, con días más largos y temperaturas frescas. Mientras tanto, en el hemisferio norte comienza el otoño, que regala paisajes transformados y temperaturas suaves, alejadas del calor extremo del verano.

Destinos atractivos a menor precio

Algunos de los lugares más demandados del continente bajan sus tarifas en septiembre. El Caribe colombiano —con Santa Marta, Cartagena y San Andrés— ofrece mayor disponibilidad hotelera. En Perú, Cusco deja atrás la temporada alta de agosto. La Riviera Maya en México se prepara para la temporada fuerte de fin de año con precios competitivos. Y en Europa, países como España, Italia y Grecia siguen siendo agradables de recorrer sin el agobio del turismo masivo.

“Es fundamental conocer de antemano las condiciones climáticas y opciones disponibles en cada destino, y para eso lo mejor es acudir a su agencia de viajes de confianza”, señala Adriana Gil Bohórquez, directora Comercial de HotelDO Colombia, quien recomienda dejarse asesorar por un experto para descubrir oportunidades únicas.

👀🌎📄(Vea también: En fotos: Fairchild, un recorrido por uno de los mejores jardines del mundo)

Escapadas de fin de semana

Septiembre, además, es ideal para viajes cortos. Aunque no tiene festivos, cada fin de semana puede aprovecharse para recorrer pueblos cercanos o pequeñas ciudades que, fuera de la temporada alta, se muestran más tranquilas. Hospedarse una o dos noches en estos destinos permite disfrutar de sus plazas, comercios y gastronomía local, en una especie de vacaciones exprés que ayudan a recargar energía antes del cierre de año.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.