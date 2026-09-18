La cantante Shakira (c) durante el primero de sus conciertos ofrecido este viernes en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid. Foto: EFE - Juanjo Martín

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Shakira en Madrid: planes para hacer antes o después de sus conciertos Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Madrid se convierte por estos días en uno de los principales puntos de encuentro para los seguidores de Shakira. Entre hoy, 18 de septiembre, y el 11 de octubre, la cantante colombiana ofrecerá 12 conciertos en la capital española como parte del cierre europeo de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La residencia se extenderá durante cuatro fines de semana y se espera la llegada de más de 600.000 asistentes.

Los conciertos se realizarán en Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, donde fue habilitado un recinto temporal con capacidad para cerca de 55.000 personas por jornada. La propuesta, que lleva por primera vez a España el formato de residencia artística de la gira, también contempla actividades culturales y de entretenimiento alrededor de los conciertos.

Publicidad

Uno de los espacios que acompaña esta programación es Macondo Park, una ciudad cultural temporal inspirada en el universo de Gabriel García Márquez, con propuestas relacionadas con la música, la gastronomía, la literatura, la moda y el arte latinoamericano.

La cultura colombiana también tendrá protagonismo. Desde Barranquilla viajaron 130 hacedores del Carnaval para participar en un desfile de más de 1,5 kilómetros, con manifestaciones como la cumbia, las marimondas, el garabato, el mapalé y el congo. De esta manera, la residencia no solo pone a Madrid en el centro de la agenda musical, sino que incorpora elementos de las raíces culturales de la artista.

Para quienes viajan a la capital española con motivo de los conciertos, la presentación puede convertirse en el eje de un viaje que incluya otras actividades. Civitatis compartió cinco experiencias para recorrer Madrid antes o después de la cita musical.

Madrid a pie: una primera aproximación a la ciudad

Una de las alternativas para quienes visitan Madrid por primera vez es recorrer su centro histórico. El free tour por Madrid pasa por lugares como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la plaza de Oriente, el Palacio Real, la plaza de la Villa y el Mercado de San Miguel.

El recorrido, de aproximadamente dos horas, permite conocer parte de la evolución histórica de la capital española y puede realizarse durante la mañana o en las primeras horas de la tarde, antes de asistir al concierto.

Madrid, España, ofrece a los viajeros una combinación de patrimonio, cultura, gastronomía y recorridos por sus barrios históricos. Foto: Cortesía Civitatis

Arte e historia en el Prado y el Palacio Real

Otra opción es dedicar una mañana al patrimonio cultural de Madrid. El recorrido por el Museo del Prado y el Palacio Real reúne dos de los principales atractivos históricos y artísticos de la ciudad.

En el Palacio Real se pueden conocer espacios como el Salón del Trono y la Cámara de Gasparini, mientras que el Museo del Prado alberga obras de artistas como Velázquez, Goya, El Bosco, Rubens y El Greco. La visita permite reservar la tarde y la noche para las actividades relacionadas con el concierto.

Lavapiés y La Latina, más allá de los monumentos

Madrid también puede conocerse a través de sus barrios. Lavapiés y La Latina ofrecen una mirada diferente de la capital, entre mercados, plazas, comercios, fachadas históricas y establecimientos tradicionales.

Lavapiés se caracteriza por su diversidad cultural, mientras que La Latina conserva calles y espacios vinculados con algunas de las tradiciones más antiguas de Madrid. Recorrer ambos barrios permite acercarse a una faceta más cotidiana de la ciudad.

Del pop latino al flamenco

La música puede continuar siendo protagonista del viaje, aunque desde una expresión diferente. Torres Bermejas, ubicado cerca de la Gran Vía, es uno de los tablaos tradicionales de Madrid y está ligado a la historia del flamenco.

El escenario fue, entre otros acontecimientos, punto de encuentro de Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Actualmente ofrece espectáculos de aproximadamente una hora que combinan cante, guitarra y baile en un espacio inspirado en la Alhambra de Granada.

El flamenco es una de las expresiones culturales que los viajeros pueden disfrutar durante su visita a Madrid. Foto: Cortesía Civitatis

Toledo, una excursión para extender el viaje

Si la agenda permite quedarse un día más, Toledo es una de las alternativas para salir de Madrid. La ciudad se encuentra a unos 70 kilómetros de la capital y reúne huellas de las culturas cristiana, judía y musulmana en sus calles, edificios y espacios religiosos.

Publicidad

Una excursión de un día permite complementar la visita a Madrid con un destino reconocido por su patrimonio histórico y regresar a la capital al final de la jornada.

Así, la residencia de Shakira puede funcionar como punto de partida para descubrir otros aspectos de Madrid y sus alrededores. Más allá de las 12 noches de música, la capital española ofrece recorridos que permiten combinar patrimonio, gastronomía, barrios, arte y otras expresiones culturales durante la estadía.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com