Siete vuelos por un precio fijo: así puede viajar por Colombia con Clic Air

La compra estará disponible hasta el próximo 2 de noviembre. Foto: Cortesía Clic Air

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Los viajeros que se desplazan con frecuencia por Colombia pueden encontrar en las tiqueteras aéreas una alternativa para planear sus recorridos con anticipación y tener mayor previsibilidad sobre sus gastos. Con ese propósito, Clic Air ofrece Clic Pass, un producto que permite adquirir siete trayectos de ida por un precio fijo y utilizarlos en las rutas incluidas en la opción seleccionada.

La propuesta está dirigida a personas que viajan varias veces al año por motivos laborales, familiares o personales, así como a quienes tienen previstos varios desplazamientos entre noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Uno de los principales atractivos de Clic Pass es que el precio de los trayectos es independiente de la temporada, el día o la hora del vuelo. Esta condición está sujeta a la disponibilidad de sillas asignadas al producto, por lo que no se garantiza que haya cupos en todas las fechas y horarios.

¿Cuánto cuesta Clic Pass y qué rutas incluye?

La aerolínea contempla cinco opciones de tiqueteras, con precios que van desde COP 1.610.000 hasta COP 2.450.000. Cada una incluye siete trayectos de ida y cubre diferentes rutas operadas por Clic Air.

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Estas son las alternativas y sus principales destinos:

Bogotá, Territorio: COP 2.450.000. Incluye vuelos desde Bogotá hacia Pitalito, Saravena, Tumaco, Florencia, Popayán, Quibdó, Arauca, Puerto Asís y San José del Guaviare.

COP 2.450.000. Incluye vuelos desde Bogotá hacia Pitalito, Saravena, Tumaco, Florencia, Popayán, Quibdó, Arauca, Puerto Asís y San José del Guaviare. Multidestino: COP 1.960.000. Permite viajar desde Bogotá hacia Neiva, Yopal, Barrancabermeja, Medellín, Manizales y Villavicencio. También incluye rutas desde Medellín hacia Bogotá, Montería, Ibagué, Villavicencio, Pereira y Cali.

COP 1.960.000. Permite viajar desde Bogotá hacia Neiva, Yopal, Barrancabermeja, Medellín, Manizales y Villavicencio. También incluye rutas desde Medellín hacia Bogotá, Montería, Ibagué, Villavicencio, Pereira y Cali. Cali, Regional: COP 2.100.000. Comprende vuelos desde Cali hacia Puerto Asís, Pasto, Medellín, Tumaco, Guapi y Villavicencio.

COP 2.100.000. Comprende vuelos desde Cali hacia Puerto Asís, Pasto, Medellín, Tumaco, Guapi y Villavicencio. Bucaramanga, Estratégica: COP 1.750.000. Incluye trayectos desde Bucaramanga hacia Medellín, Arauca, Saravena y Cúcuta.

COP 1.750.000. Incluye trayectos desde Bucaramanga hacia Medellín, Arauca, Saravena y Cúcuta. Medellín, Cercano: COP 1.610.000. Contempla vuelos desde Medellín hacia Apartadó, Quibdó y Pereira.

Los trayectos de cada tiquetera solo pueden utilizarse en las rutas correspondientes al producto adquirido. Además, los viajeros pueden comprar más de una, de acuerdo con sus necesidades y las condiciones establecidas por la aerolínea.

Cada trayecto incluye hasta 20 kilogramos de equipaje de bodega y cinco kilogramos de equipaje de mano. Foto: Pixabay.

¿Cómo funciona la tiquetera y hasta cuándo se puede utilizar?

Clic Pass permite utilizar los trayectos desde el momento de la compra y hasta el 27 de febrero de 2027. Para redimir cada uno, es necesario realizar la reserva con una anticipación mínima de 72 horas respecto al vuelo.

El producto también contempla la posibilidad de compartir los trayectos. Cada tiquetera puede ser utilizada por su titular y hasta dos beneficiarios adicionales, siempre que estén registrados previamente y cumplan las condiciones establecidas por la aerolínea.

En cuanto al equipaje, cada trayecto incluye hasta 20 kilogramos de equipaje de bodega y hasta cinco kilogramos de equipaje de mano.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de sillas para Clic Pass es limitada y puede variar según la ruta, la fecha y el horario. Por eso, adquirir una tiquetera no garantiza un asiento en cualquier vuelo.

¿Dónde se compra Clic Pass?

La compra está disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026, o hasta agotar las 500 tiqueteras disponibles, lo que ocurra primero. La adquisición se realiza exclusivamente a través de la página web oficial de Clic Air: www.clicair.co

Los interesados deben tener en cuenta que los trayectos pueden utilizarse hasta el 27 de febrero de 2027 y que cada reserva debe realizarse con una anticipación mínima de 72 horas. Asimismo, los cupos están sujetos a disponibilidad en las rutas y los vuelos incluidos en el producto adquirido.

Con esta alternativa, Clic Air busca facilitar la planeación de los viajes de quienes se desplazan frecuentemente por Colombia, mediante un pago anticipado que permite asegurar el precio de siete trayectos de ida durante el periodo de utilización establecido.

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