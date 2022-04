¿Sin plan para Semana Santa en Bogotá? Recomendaciones

El circuito BiciBogotá-Región tiene una extensión de 300 kilómetros. Foto: Pixabay

Si Bogotá será su destino para los días festivos de Semana Santa, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) lo invita a realizar actividades culturales, de naturaleza, bienestar y a conocer los tesoros religiosos que tiene la capital del país.

Estas son algunas recomendaciones:

Hito de Xacobeo en Monserrate

Desde el 16 de marzo, el cerro de Monserrate de Bogotá cuenta con el Hito de Xacobeo, entregado por el gobierno de Galicia de España a Colombia, símbolo que representa el Camino a Santiago de Compostela, una de las rutas de peregrinación más reconocidas del mundo.

Este es un plus de visitar uno de los atractivos más importantes de Bogotá, sobre todo en Semana Santa. Para el mes de abril se tienen previstos recorridos por el cerro, de lunes a sábado, en dos horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

20 de Julio: religión, arte y gastronomía

El recorrido inicia en el Santuario del 20 de Julio, donde se puede observar la devoción al Divino Niño y conocer acerca de su historia en el museo que lleva su nombre; de allí se sigue hacia el Museo del Vidrio, donde se puede participar de una experiencia sobre el uso del mismo, sus transformaciones y sus manifestaciones artísticas, resaltando la historia del oficio del vidriero en Bogotá, y, finalmente, visitar la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, donde se puede disfrutar de la gastronomía local.

Plazas de mercado con vocación turística

En cuanto a la oferta gastronómica que tiene Bogotá, la invitación del IDT es a conocer y recorrer las siete plazas con vocación turística de Bogotá, donde los cocineros y cocineras tradicionales preparan los más exquisitos platos típicos de la cocina colombiana: la Plaza de Fontibón, la Concordia, 12 de Octubre, 20 de Julio, Perseverancia, 7 de Agosto y la plaza Samper Mendoza, famosa por ser el epicentro de hierbas aromáticas, medicinales y esotéricas del país.

Ruta Leyenda El Dorado

Una de las leyendas más importantes de Latinoamérica toma forma en la Ruta Leyenda El Dorado, que a través de seis circuitos se podrá descubrir y disfrutar de un recorrido vibrante que conecta lo ancestral, lo mítico y lo espiritual con atractivos naturales y culturales que conectan a Bogotá con mucicipios de Cundinamarca y Boyacá.

BiciBogotá-Región

El circuito BiciBogotá-Región tiene una extensión de 300 kilómetros, convirtiéndose en el más largo de Latinoamérica, recorrido que pasa por dos localidades de Bogotá y 15 municipios de Cundinamarca, una travesía que se puede hacer en bici para conocer los 42 atractivos turísticos que lo componen.

Recorrido por Distrito Grafiti

Una parada obligada en Bogotá es el Distrito Grafiti. Aquí el arte urbano tiene un lugar especial, que se manifiesta a partir de trazos y murales en el espacio público. Un estallido de color y formas se toman la ciudad, los muros se vuelven lienzos y las paredes se llenan de vida en la capital de Colombia, en la localidad Puente Aranda.

Ciudad Bolívar: Transmicable y arte urbano

El sur de Bogotá ofrece una nueva experiencia turística que empieza en el Portal de El Tunal de Transmilenio, de donde se pueden tomar las cabinas del Transmicable y observar la panorámica de la ciudad desde este sector. Al llegar a la estación Mirador del Paraíso, los operadores locales muestran el arte urbano y hacen demostraciones de la cultura local, en el que se destacan el hip hop y las historias de transformación social. Además, vale la pena visitar el parque Mirador Ilimaní, una de las mejores vistas de la ciudad.

Turismo de naturaleza, rural y cultural

Los espacios naturales de Bogotá complementan la visita a la ciudad, así como la oferta de aviturismo en sitios como el camino a Monserrate o los planes de avistamiento de venados, además de experiencias de reconexión con la naturaleza en el Parque Nacional Natural Chingaza.

La capital también cuenta con una amplia oferta de turismo rural en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Mientras tanto, la oferta para todos los gustos la complementan los parques de diversiones, como Mundo Aventura, Salitre Mágico y Multiparque, ideales para la diversión de grandes y chicos, así como los centros interactivos como Maloka y la amplia oferta de museos.

