SLASH y Universal Studios Hollywood se unen para un Halloween Horror Nights único

Foto: Universal Studios Hollywood y el guitarrista SLASH unen fuerzas para crear experiencias completamente nuevas para el Halloween Horror Nights. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este octubre, el miedo tiene nueva banda sonora. Universal Studios Hollywood se alía con SLASH, el legendario guitarrista y compositor ganador del Grammy, para presentar una serie de experiencias únicas e inmersivas durante Halloween Horror Nights 2025, que comenzará el próximo 4 de septiembre.

La gran novedad de este año es “Scarecrow: Music by SLASH”, una casa embrujada con banda sonora original compuesta por el mismo SLASH. Esta aterradora atracción sumerge a los visitantes en un relato de venganza natural, donde espantapájaros vengadores se convierten en despiadados guardianes de la naturaleza, dispuestos a castigar a quienes osen invadir su dominio. La música, escrita como si se tratara de una película de horror, acompaña cada escena con una intensidad escalofriante, sumergiendo a los asistentes en una experiencia multisensorial.

Además, se lanzará “SLASH: Music of Universal Studios Hollywood – Halloween Horror Nights Volume 2”, un exclusivo álbum de vinilo con composiciones creadas por SLASH a lo largo de los últimos seis años para diversas casas embrujadas del parque. La primera edición se agotó rápidamente, y esta segunda entrega promete convertirse en un nuevo objeto de culto para los fanáticos del rock y el terror. El álbum incluye temas icónicos como “The Hunted Becomes The Hunter”, “Immortal Curses” y “Bloodline Drawn”, entre otros, en un repertorio dividido en dos lados que rinde homenaje al universo de los monstruos clásicos de Universal.

La experiencia se completa con el debut del SLASH Bar, un espacio temático ubicado en Jurassic Cove, justo sobre Jurassic World—The Ride. En este espeluznante rincón, los visitantes podrán disfrutar de cócteles exclusivos como The Danse of the Dead, Beautiful Dangerous, y la bebida sin alcohol SLASH’s Snakepit, además de un menú gourmet con delicias favoritas del músico, incluyendo tacos de pollo satay, tacos de curry tailandés y el irresistible SLASH Hat Cake, inspirado en su emblemático sombrero.

Para añadir un toque aún más siniestro, el bar estará animado por un personaje sobre zancos inspirado en SLASH, que recorrerá el área atemorizando a los visitantes con su presencia espectral. Solo los mayores de 21 años con identificación válida podrán disfrutar de las bebidas alcohólicas disponibles.

“Como fan de Halloween Horror Nights desde hace mucho tiempo, ha sido increíblemente gratificante colaborar con Universal Studios Hollywood durante todos estos años. Pero convertirme en parte de las experiencias del evento este año es realmente increíble”, declaró SLASH. “Estoy ansioso por ver cómo los visitantes enfrentan el terror que hemos creado”.

John Murdy, director creativo y productor ejecutivo de Halloween Horror Nights, añadió: “SLASH ha elevado nuestras casas embrujadas con su música. Este año, su integración total en el evento es una evolución natural, y estamos emocionados de darle vida a esta visión compartida”.

Halloween Horror Nights 2025 promete ser uno de los eventos más inmersivos y aterradores hasta la fecha.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.