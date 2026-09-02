Stranger Things, vampiros y payasos: así es Halloween Horror Nights 2026

La casa de Sinners lleva a los visitantes al Club Juke. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

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Si está buscando una experiencia diferente para la temporada de Halloween, Universal Orlando Resort vuelve a convertir el miedo en uno de sus principales atractivos. Desde el pasado 28 de agosto y hasta el 1 de noviembre, Universal Studios Florida será escenario de Halloween Horror Nights 2026, una edición que celebra los 35 años del evento con 49 noches seleccionadas de casas embrujadas, zonas de miedo, espectáculos y propuestas gastronómicas.

La edición de este año lleva a los visitantes al universo de Infernal Carnival of Nightmares, un parque de diversiones decadente gobernado por Jack the Clown y Dr. Oddfellow. Allí se mezclan personajes que hacen parte de la historia del evento con reconocidas franquicias del terror y la cultura pop.

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Uno de los principales atractivos son las 10 casas embrujadas. Entre ellas está Stranger Things 5, que lleva nuevamente a Hawkins, donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural comienza a desaparecer. También está Sinners, basada en la película de Warner Bros. Pictures, en la que una noche de música y celebración en el Club Juke se transforma en una lucha por sobrevivir ante la llegada de un grupo de vampiros.

Para los seguidores del terror clásico, Hellraiser propone adentrarse en la Configuración del Lamento y encontrarse con los Cenobitas, liderados por Pinhead. La oferta también incluye Ozzy Osbourne: Prince of Darkness, que lleva a los visitantes a bordo del Crazy Train por el universo del legendario músico de heavy metal.

La lista se completa con Evil Dead Burn, Jack & Oddfellow: Chaos & Control, INVASION: Alien Abduction, H.R. Bloodengutz Presents: A Halloween Fright-Tacular!, MADLANDS: Caged Cannibals y Cybergoria, diez experiencias que recorren desde invasiones extraterrestres y mundos postapocalípticos hasta futuros dominados por máquinas.

El recorrido por el parque no termina al salir de las casas. Las calles de Universal Studios Florida también hacen parte de la experiencia con diferentes zonas de miedo. En Downtown Clowntown, una tropa de payasos toma el área de Nueva York, mientras que Fortnitemares lleva a los visitantes a un campo de batalla inspirado en Halloween y en el universo de Fortnite.

En Infernal Carnival of Nightmares regresan algunos personajes emblemáticos de Halloween Horror Nights, mientras que Sideshow of Decay propone un encuentro con pesadillas del pasado. A estas experiencias se suman calles tomadas por zombis, fiestas macabras y grupos armados con motosierras.

La programación también incluye entretenimiento nocturno. Stranger Things: Return to Hawkins presenta un espectáculo en la laguna con proyecciones, iluminación especial y la música de la serie, mientras que Nightmare Fuel: Blood Noir combina música y acrobacias en una historia ambientada en una ciudad dominada por vampiros.

Para completar la experiencia, Halloween Horror Nights cuenta con una nueva Tribute Store, Sideshow Obscura, y más de 50 opciones de comidas y bebidas inspiradas en las diferentes historias del evento. Entre ellas aparecen platos como Upside Down Chicken & Waffles, Pinhead’s Skin & Meatballs y Annie’s Juke Joint Catfish & Grits.

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El ambiente de Halloween también se extiende a otros espacios de Universal Orlando Resort. Algunos hoteles seleccionados tendrán lounges temáticos y bebidas especiales, mientras que Universal CityWalk recibirá una versión de Halloween del Dead Coconut Club, que se transformará en el Harvest Festival.

Las entradas ya están disponibles y hay diferentes modalidades, desde accesos para una sola noche hasta opciones como Frequent Fear Passes, Express Pass, R.I.P. Tour y Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour. Los huéspedes de hoteles participantes también cuentan con beneficios especiales, incluido transporte gratuito hacia los parques y Universal CityWalk, además de descuentos de hasta 30 % en determinadas estadías.

Halloween Horror Nights comenzó en 1991 bajo el nombre de Fright Nights, con una duración de apenas tres noches y una única casa embrujada. 35 años después, el evento se ha convertido en una de las principales apuestas de Universal Orlando para quienes buscan vivir una experiencia de Halloween que combina entretenimiento, cultura pop y terror.

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