Diez planes únicos para hacer en 2026, según Time Out

Viajar en 2026 será mucho más que cambiar de destino: será la oportunidad de vivir experiencias únicas, irrepetibles y, en muchos casos, históricas. Así lo señala Time Out, la reconocida guía experta en viajes y cultura, que elaboró una lista con planes fuera de lo común para quienes buscan algo más que los circuitos turísticos tradicionales.

La revista tomó como criterio de selección actividades originales, sorprendentes y poco convencionales, pensadas para explorar el mundo desde nuevas perspectivas. A continuación, le presentamos las diez primeras: una invitación a descubrir propuestas tan geniales como extrañas y emocionantes, perfectas para empezar a soñar y a planear desde ya sus viajes de 2026.

1. Pasear por una obra de arte cavernosa en el centro de París (Francia)

Si usted es amante del arte, el destino ideal es París. Y es que el artista urbano francés JR transformará el puente más antiguo de esta ciudad en una “caverna” entre el 6 y el 28 de junio de 2026, en una intervención que rendirá homenaje a Christo y Jeanne-Claude, los célebres artistas que envolvieron este icónico puente. La obra conmemorará los 40 años de aquella intervención histórica mediante una instalación efímera, concebida como un guiño contemporáneo a ese proyecto emblemático.

Eso sí, tal como se ha anunciado, la propuesta de JR será completamente distinta. Se tratará de una obra efímera de 120 metros de largo, inspirada en las antiguas canteras de donde se extrajo la piedra original del Pont Neuf, que ofrecerá un recorrido inmersivo similar al de una cueva, con grandes formaciones rocosas. Durante esos días, el puente permanecerá abierto al público de manera gratuita, día y noche.

2. Rendir culto al cielo en una fiesta de cuatro días durante un eclipse solar (Islandia)

Del 12 al 15 de agosto de 2026, Islandia será escenario de uno de los eventos más extraordinarios del siglo: el Festival Iceland Eclipse, una celebración que combina música, arte, ciencia, bienestar y tecnología en torno a un eclipse total de sol. El encuentro se realizará en la península de Snæfellsnes, concretamente en el remoto pueblo pesquero de Hellissandur, y estará diseñado para acompañar los más de dos minutos de oscuridad total que se vivirán el primer día del festival.

La experiencia promete ser íntima y profundamente mística, en un entorno natural marcado por glaciares, campos de lava, playas volcánicas y mínima contaminación lumínica. El evento estará marcado por artistas internacionales e islandeses, científicos, astrónomos, líderes espirituales y visionarios se reunirán para ofrecer conciertos, instalaciones artísticas de gran formato, charlas sobre el futuro y ceremonias vinculadas a la Tierra y el cosmos.

3. Descubrir una nueva faceta de Frida Kahlo (México)

Sabemos que Frida Kahlo fue una mujer misteriosa, extravagante e icónica, una imagen que se refleja claramente en el Museo de la Casa Azul, donde vivió gran parte de su vida. Sin embargo, si quiere conocer otra etapa de la artista, en Ciudad de México existe un segundo museo que revela una faceta mucho más íntima y poco conocida: la Frida familiar, afectuosa y cotidiana.

Ubicado en la llamada Casa Roja, una vivienda que ha permanecido en manos de mujeres de la familia Kahlo durante cuatro generaciones, el museo ofrece una mirada complementaria a la célebre Casa Azul. Allí se conservan objetos personales, colecciones singulares, fotografías y decenas de cartas inéditas que permiten descubrir a una Frida más humana, con sentido del humor y profundamente unida a su familia, lejos del mito rígido que suele rodearla.

Aunque alberga pocas obras originales, expone piezas clave, como su único mural conocido y un temprano bodegón, además de una vasta correspondencia que hoy la consagra también como autora literaria.

4. Lanzarse en tirolina sobre uno de los parques nacionales más espectaculares de Australia

El Parque Nacional de Lamington, en Queensland, es un paraíso. Y es que conocido por sus frondosos bosques subtropicales, árboles milenarios y casi 40 senderos que recorren su paisaje, es un destino predilecto para muchos senderistas.

Sin embargo, a partir de 2026 el parque podrá explorarse desde una perspectiva completamente distinta. Con la apertura de Happitat Adventure Park, un área situada al borde de un acantilado dentro de esta zona declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, la experiencia se eleva literalmente a otro nivel. Suspendido a 400 metros sobre el fondo del valle, el parque contará con las tirolinas más altas de Australia y ofrecerá recorridos de una o dos horas que combinan varias líneas aéreas y una vía ferrata, diseñadas para contemplar el paisaje desde las alturas.

5. Fiesta como si fuera 2026 en el primer Tomorrowland de Asia (Tailandia)

Tomorrowland es el sueño de muchos y, si a eso se le suma un destino único como Tailandia, la experiencia se vuelve aún más icónica. Esta fiesta se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Pattaya, dentro del llamado Valle de la Sabiduría, un entorno tropical rodeado de montañas, agua y paisajes abiertos.

Allí se instalarán seis escenarios espectaculares, entre ellos el legendario Mainstage, CORE y FREEDOM, además de nuevos espacios diseñados especialmente para esta edición, bajo la promesa de un lugar “donde la música y la naturaleza bailan juntas bajo las palmas”.

El registro preliminar para ir se abrirá esta semana, mientras que la venta de entradas comenzará el 7 de marzo y los paquetes de alojamiento estarán disponibles desde el 28 de febrero.

El cartel de artistas aún no ha sido anunciado, dejando expectativas a todos los fans de este evento, sin embargo, los organizadores prometen revelarlo pronto. El evento cuenta además con el respaldo del Gobierno tailandés, que aprobó un presupuesto multimillonario para asegurar su realización anual hasta 2030 como parte de su estrategia para impulsar el turismo internacional.

Otros planes en la lista

6. Cruzar las Montañas Rocosas canadienses en tren: En 2026, el Rocky Mountaineer estrenará Passage to the Peaks , una ruta de lujo de edición limitada que recorre Alberta y la Columbia Británica entre paisajes montañosos, lagos y parques naturales.

7. Nadar junto a cachalotes en Dominica: Dominica, país del caribe, ofrecerá en 2026 la posibilidad de nadar junto a cachalotes en el marco de la primera reserva marina del mundo dedicada a esta especie.

8. Visitar una casa dedicada a la magia en Chicago: La histórica McCormick Mansion abrirá en 2026 como The Hand & The Eye , un espacio inmersivo que combina arquitectura, ilusión y magia moderna.

9. Recorrer toda la costa inglesa a pie: En 2026 se completará el Sendero Costero del Rey Carlos III , un recorrido de más de 4.300 kilómetros que permitirá explorar toda la costa de Inglaterra.

10. Contemplar el cielo en el Skyspace más grande del mundo: Dinamarca inaugurará en 2026 el Skyspace más grande y ambicioso de James Turrell, una estructura monumental junto al museo ARoS que enmarca el cielo como una obra de arte.

