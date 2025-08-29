Los mejores destinos de surf en Europa para principiantes y expertos

El crecimiento del turismo de surf está transformando la economía costera. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Alcaldía de Santa Marta

Por décadas, California, Australia y Hawái marcaron la pauta en los mapas de surf. Sin embargo, el 2025 presenta un panorama distinto: Europa y sus vecinos del Mediterráneo se consolidan como polos de atracción para surfistas de todos los niveles. Con más de 2.000 rompientes mapeadas, escuelas accesibles y precios competitivos, el continente ya no es solo una opción alternativa: es un destino de primera línea para coger olas, aprender o perfeccionar la técnica.

Europa surfea una nueva ola turística

El grupo hotelero Accor acaba de publicar un nuevo índice de surf europeo que clasifica los destinos según seis criterios: calidad de las olas, densidad de spots, temperatura del agua y del aire, precio de clases y nivel de acceso. La evaluación se dividió entre principiantes y surfistas avanzados, lo que arrojó algunas sorpresas.

España, Portugal y Francia dominan en ambas categorías, pero países como Italia, Países Bajos y el Reino Unido emergen con fuerza, demostrando que el surf europeo es tan diverso como sus culturas.

Principiantes: olas suaves, clima amigable y fácil acceso

1. España: Con una puntuación de 79,3 sobre 100, encabeza la lista gracias a su gran densidad de spots (9,3), precios accesibles (9,4/10) y un nivel de acceso óptimo (10/10). Desde las playas de Cantabria hasta las costas de Andalucía, España ofrece una curva de aprendizaje ideal para quienes pisan una tabla por primera vez.

2. Portugal: Le sigue con 78,1 puntos. Peniche y el Algarve destacan por sus olas consistentes y escuelas bien conectadas con las principales ciudades. Además, las clases son asequibles, con una media de 23 € por sesión de dos horas.

3. Italia: Con aguas cálidas y bahías protegidas, Italia (76 puntos) sorprende como uno de los mejores lugares para iniciarse. Destinos como Levanto y Viareggio permiten combinar turismo urbano con surf sin complicaciones.

Otros destinos destacados para principiantes incluyen Francia, Marruecos y Países Bajos. Este último, pese a sus bajas temperaturas, ofrece una notable densidad de escuelas y rompientes.

Avanzados: potencia, variedad y spots icónicos

1. España: España repite en la cima (94,7 puntos) también entre los surfistas expertos. La potencia de olas como Mundaka y Zarautz, combinada con una excelente infraestructura, la convierten en un destino de referencia global.

2. Reino Unido: Sorprende con 93,3 puntos. Sus rompientes en Cornualles y Thurso East ofrecen tubos y condiciones desafiantes para quienes no temen al agua fría (5,5 °C en temporada).

3. Portugal: Con 87,5 puntos, mantiene su puesto como destino de primer nivel gracias a spots como Supertubos y Nazaré, ideales para quienes buscan adrenalina.

Francia (87,2) y Marruecos (82,8) cierran el top 5 de los avanzados, destacando por sus olas técnicas y consistentes.

Alternativas emergentes y destinos sorprendentes

Más allá del top 5, países como Grecia, Irlanda, Islandia y Dinamarca están ganando terreno. Sus condiciones invernales, lejos de ser un obstáculo, se han transformado en atractivo para surfistas que combinan teletrabajo con escapadas a la costa.

Irlanda : arrecifes potentes y poco concurridos como Bundoran y Mullaghmore.

Grecia : olas suaves y clima cálido incluso en noviembre en islas como Naxos y Tinos.

Islandia : surf extremo bajo auroras boreales en Unstad y Sandvík.

Dinamarca: la costa de Klitmøller, conocida como “Cold Hawaii”, es un paraíso de olas y saunas móviles.

Impacto económico y cultural del surf en Europa

El crecimiento del turismo de surf está transformando la economía costera. En lugares como España, Francia y Portugal, la puntuación perfecta en accesibilidad refleja mucho más que escuelas bien equipadas: significa empleo continuo, impulso al comercio local y una comunidad surfista vibrante que trasciende el verano.

Incluso en zonas frías como Bundoran (Irlanda) y Unstad (Noruega), la actividad invernal ha aumentado, impulsada por nómadas digitales que buscan una rutina entre olas y videollamadas.

Metodología: cómo se calculó el índice

Se analizaron 389 spots en Reino Unido, 360 en España y 230 en Portugal. Cada país fue evaluado según:

Calidad y potencia de las olas

Cantidad de rompientes mapeadas

Temperatura del agua y del aire

Precio promedio de clases

Accesibilidad (infraestructura, transporte, servicios)

Las variables se normalizaron de 1 a 10 y se aplicaron diferentes ponderaciones según el perfil del surfista (principiante vs. avanzado), con un resultado final en escala de 100.