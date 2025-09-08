Tendencias del turismo 2025: siete claves que transformarán la industria

Las compañías aéreas incrementarán su oferta y ajustarán precios. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía global, adaptándose a los cambios en las preferencias de los viajeros y a las innovaciones que imponen nuevos retos a los empresarios del sector.

“Estas tendencias y preferencias nos hacen reflexionar en la relevancia que tiene la adaptación de innovaciones tecnológicas, la inclusión de más y nuevos productos y servicios en la oferta, y la adaptación de los empresarios de cara a las demandas del mercado actual, lo cual demanda ser más estratégicos y vanguardistas, de acuerdo a las pautas que traza el sector”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Según el más reciente informe internacional de la firma Phocuswright, estos son siete factores marcarán el panorama turístico mundial durante 2025.

Crecimiento sostenido del mercado mundial de viajes. Se proyecta que la industria continúe en expansión hasta 2026, con un aumento anual de entre el 8 % y el 12 % en las reservas en línea.

Aumento en las reservas brutas globales. Para 2025, se espera que estas alcancen los USD $1,72 billones, un 8 % más frente a los USD $1,6 billones reportados en 2024.

Mayor capacidad y tarifas más bajas en aerolíneas. Las compañías aéreas incrementarán su oferta y ajustarán precios, lo que generará un crecimiento más moderado pero constante en los próximos años.

👀🌎📄(Lea también: Récord de turismo en Colombia: 444.851 turistas extranjeros visitan el país en julio)

Norteamérica, líder en reservas. La región mantendrá su posición como mayor contribuyente a las reservas brutas, con un crecimiento del 4,5 % en 2025 y un volumen proyectado de USD $568.500 millones.

Europa redefine liderazgos. Mientras que Francia cerró 2024 como el país más visitado del mundo con 102 millones de turistas, en 2025 se espera que Reino Unido tome la delantera en reservas brutas.

Mayor peso de los viajes internacionales en Europa. Los turistas europeos priorizarán experiencias fuera de sus fronteras, inclinándose más por destinos internacionales que nacionales.

Capacitación como eje de transformación. El cambio constante del sector obliga a las agencias de viajes a fortalecer sus habilidades y conocimientos, para responder a un viajero cada vez más exigente.

👀🌎📄(Vea también: En fotos: Fairchild, un recorrido por uno de los mejores jardines del mundo)

“2025 continuará siendo un año de transformación para el turismo mundial y para ello, la capacitación debe ser un pilar a seguir por las agencias de viajes, formándose constantemente en habilidades y conocimientos que les permitan responder a las expectativas de los viajeros”, puntualizó Cortés Calle.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.