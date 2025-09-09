Teufelsschlucht, Alemania: guía para recorrer la Garganta del Diablo

Adentrarse en la Garganta del Diablo es recorrer caminos que parecen sacados de un mundo mítico. Foto: felsenland-suedeifel.de

Si le apasiona el senderismo y siente fascinación por los dinosaurios, en Alemania existe un lugar donde ambos mundos se encuentran. La Garganta del Diablo, en la región de Eifel, parece un escenario de otro tiempo: un desfiladero formado hace más de 10.000 años, rodeado de paredes de arenisca, grietas profundas y un paisaje que despierta la imaginación. Aquí, cada paso es una aventura entre rocas que narran historias de la Edad de Hielo, y muy cerca, el Parque de Dinosaurios le invita a viajar aún más atrás, hasta la era prehistórica. Un destino perfecto para quienes sueñan con caminar entre la naturaleza y, al mismo tiempo, revivir el mundo de gigantes extintos.

¿Qué es la Garganta del Diablo?

La Garganta del Diablo (Teufelsschlucht) es una de las formaciones geológicas más impresionantes del Parque Natural del Sur de Eifel. Situada en el borde oriental de la meseta de Ferschweiler, cerca de Irrel, Alemania, se distingue por sus estrechas hendiduras, paredes cubiertas de musgo y líquenes, torres de piedra y bloques erosionados que conforman un paisaje agreste y primitivo, único en la región.

Su origen se remonta a millones de años atrás, cuando, hace unos 190 millones de años, esta zona estaba cubierta por un mar, es por eso que los estratos de arenisca que hoy se aprecian son vestigios petrificados de aquel antiguo lecho marino. La grieta actual, sin embargo, nació mucho más tarde: hacia el final de la última Edad de Hielo, hace entre 10.000 y 12.000 años. Los ciclos de congelación y deshielo provocaron grandes desprendimientos de roca, y uno de esos colapsos liberó un enorme bloque de arenisca de Luxemburgo, dando origen a una fisura que alcanza hasta 28 metros de profundidad.

Con un ancho que varía entre uno y cinco metros, esta garganta, se caracteriza por sus corredores estrechos y paredes verticales que se elevan de forma dramática. Su formación se debe a la combinación de capas de arenisca porosa sobre estratos impermeables de Keuper, un fenómeno que favoreció la erosión y, junto con la acción del hielo, desencadenó los derrumbes que dieron vida a este fascinante desfiladero.

En la actualidad, este es un destino imperdible para los excursionistas de la región de Felsenland. Pues tiene varias rutas de senderismo atraviesan el área.

1. Los “Ocho Diabólicos”

Distancia: 5,8 km

Duración: 3,5 horas

Nivel: medio

Inicio y fin: Centro de visitantes Teufelsschlucht, Ernzen

Esta ruta debe su nombre a su recorrido en forma de ocho. El primer punto culminante es la Garganta del Diablo, con sus paredes de arenisca que se alzan como guardianes del pasado glaciar. El sendero continúa entre rocas erosionadas, grietas misteriosas y estrechos pasadizos, creando una experiencia casi mágica.

En el descenso, el sonido del agua anuncia otro espectáculo natural: las Cascadas de Irrel, rápidos formados hace 12.000 años por desprendimientos de roca. Un puente colgante de 110 metros cruza el río Prüm, ofreciendo vistas impresionantes. El regreso atraviesa canteras históricas y paisajes rocosos antes de volver a la meseta.

2. Sendero circular de la Garganta del Diablo

Distancia: 3,5 km

Duración: 1,5 horas

Nivel: medio

Inicio y fin: Centro de visitantes Teufelsschlucht, Ernzen

Ideal para quienes buscan una caminata más extensa que el pequeño circuito, sin que resulte exigente. La ruta recorre pasadizos de roca, bordea acantilados y llega a las antiguas canteras de piedra de molino, donde aún se distinguen marcas de los antiguos canteros. Es un recorrido corto, pero con la promesa de un paisaje vibrante en cada tramo.

3. Ruta circular n.º 54 – Garganta del Diablo

Distancia: 8,1 km

Duración: 3 horas

Nivel: medio

Inicio y fin: Centro de visitantes Teufelsschlucht, Ernzen

Este sendero combina naturaleza y cultura. Tras cruzar la Garganta del Diablo, desciende al valle del Prüm hasta las Cascadas de Irrel, para luego subir de nuevo a la meseta. Durante el trayecto se pasa por el encantador pueblo de Ernzen, lo que convierte la ruta en un recorrido variado entre rocas, prados y tradición.

4. Ruta premium Felsenweg 6

Distancia: 17,4 km

Duración: 4,5 horas

Nivel: medio

Inicio y fin: Aparcamiento de senderismo Felsenweiher, Ernzen

Elegida como una de las rutas más hermosas de Alemania, el Felsenweg 6 rodea la meseta de Ferschweiler y atraviesa bosques, acantilados y miradores naturales. El camino conduce a formaciones como Stubenlay y Kuckuckslay, además de la capilla de Liborius, con vistas hacia Echternach.

Pequeño sendero circular de la Garganta del Diablo

Distancia: 1,6 km

Duración: 1 hora

Nivel: medio

Inicio y fin: Centro de visitantes Teufelsschlucht, Ernzen

Un recorrido breve pero intenso, perfecto para familias con niños mayores. El sendero se interna en el corazón del desfiladero y permite contemplar de cerca la grieta de arenisca y sus paredes cubiertas de vegetación. Aunque corto, el terreno rocoso requiere precaución.

Ojo, después de tanta aventura, nada mejor que un descanso en el Centro del Parque Natural de Teufelsschlucht: ya sea con un helado, un almuerzo ligero o una visita al cercano Parque de Dinosaurios, donde la diversión continúa entre gigantes prehistórico. De hecho, el Centro del Parque Natural ofrece una exposición que explica la formación y características únicas de este paisaje rocoso. El bistró “Devil’s Kitchen” proporciona un lugar para relajarse, y se pueden reservar diversos programas educativos y experiencias naturales para todas las edades. Para las familias, el cercano parque de dinosaurios Teufelsschlucht añade una dimensión educativa sobre la historia de la Tierra y los orígenes de la vida.

Cinco recomendaciones para ir a este lugar

Comience en el Centro de Visitantes: El Centro del Parque Natural Teufelsschlucht es el punto de partida ideal. Allí encontrará mapas, recomendaciones sobre las rutas de senderismo y exposiciones que explican la formación geológica del lugar. Además, puede descargar la audioguía gratuita “Lauschtour” para enriquecer la caminata con información interesante. Elija la ruta según su condición física: Desde el Pequeño sendero circular (1,6 km) hasta el Felsenweg 6 (17,4 km), hay opciones para todos los niveles. Las familias suelen optar por recorridos más cortos, mientras que los excursionistas experimentados disfrutan de los circuitos largos que conectan con las Cascadas de Irrel. Equípese bien: El terreno es rocoso y en algunos tramos resbaladizo, por lo que se recomienda llevar calzado de senderismo resistente y ropa cómoda. No olvide agua y algo de comida ligera, sobre todo si planea recorrer rutas largas como el Felsenweg 6. Aproveche los servicios del parque: Después de la caminata, recargue energías en el bistró “Teufels Küche”, que ofrece comidas ligeras y terraza al aire libre. También puede reservar actividades guiadas o programas educativos si viaja en grupo o con niños. Combine naturaleza y diversión: Muy cerca se encuentra el Parque de Dinosaurios Teufelsschlucht, perfecto para complementar la visita con una experiencia educativa sobre la historia de la Tierra y los orígenes de la vida. Una excelente opción si viaja en familia.

