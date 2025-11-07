Tobia, Cundinamarca: cómo llegar, dónde queda y lugares para visitar

Rafting en Tobia. Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador

Si usted busca un plan donde la adrenalina sea protagonista, Tobia es una opción que no pasa desapercibida. Este municipio de Cundinamarca, ubicado a poco más de una hora de Bogotá por la autopista Medellín, es reconocido por sus cascadas, ríos rápidos y actividades que ponen a prueba la resistencia física.

Rafting, senderismo y canopy son parte de la experiencia en este destino que combina naturaleza intensa y aventura, y que hoy vuelve a estar en el centro de atención nacional.

La razón: el Desafío Siglo XXI ha vuelto a poner a Tobia en el mapa. Este municipio es la sede de grabación del programa, y ahora millones de televidentes podrán ver cómo se convierte en el punto de llegada de una de las pruebas más exigentes. En esta nueva dinámica, los participantes parten desde Cartagena y deben alcanzar Tobia sin pagar por ningún medio de transporte. Solo podrán avanzar mediante estrategias, negociaciones y ayudas espontáneas, con un límite de dos horas por vehículo y, además, deberán resolver su alimentación y alojamiento sin usar dinero.

Aprovechando que este destino vuelve a estar en el radar, aquí le contamos cómo llegar y cuáles son algunos de los planes que puede hacer para vivir una experiencia de otro nivel.

¿Dónde queda Tobia y cómo se puede llegar allí?

Tobia es un centro poblado del municipio de Nimaima, en Cundinamarca. Está ubicado en la provincia del Gualivá, a aproximadamente 74 kilómetros de Bogotá. Su historia se remonta a la construcción del ferrocarril que conectaría la capital con el Caribe, cuando trabajadores afrodescendientes se asentaron en la zona y formaron los primeros campamentos.

Cómo llegar a Tobia desde Bogotá:

Ruta recomendada: salir por la calle 80 en dirección a La Vega – Villeta .

Transporte público: Tomar un bus en la Terminal Salitre hacia Nimaima o directamente hacia Tobia (si está disponible). O tomar un bus sobre la calle 80 hasta La Vega y allí continuar en taxi hacia Tobia.

Vehículo particular: Seguir la misma vía hacia Villeta y luego desviar hacia Nimaima y Tobia. Tener en cuenta que la ruta incluye dos peajes .



Cómo llegar a Tobia desde la Costa Caribe (Cartagena, Barranquilla o Santa Marta):

Tomar la Ruta del Sol , la vía que conecta la costa con el centro del país.

El recorrido terrestre puede tomar entre 18 y 22 horas , según el punto de partida.

La ruta suele pasar por municipios como Bosconia , Aguachica y San Alberto hasta aproximarse a Bogotá.

Al llegar a las cercanías de Bogotá, se continúa con la misma ruta recomendada: tomar la salida por la calle 80 en dirección a La Vega y Villeta, y luego seguir el desvío hacia Nimaima hasta llegar a Tobia.

¿Qué puede hacer en Tobia?

Rafting Río Negro

La actividad más emblemática de Tobia es el rafting en el Río Negro, cuyos rápidos de nivel 3+ ofrecen una dosis intensa de adrenalina. Los recorridos suelen durar entre 35 y 45 minutos y abarcan entre 7 y 8 kilómetros de descenso, rodeados de naturaleza. No se requiere experiencia previa, por lo que es una actividad accesible para familias, grupos de amigos, parejas e incluso niños. Este río, que nace en el Páramo de Guerrero en Pacho y desemboca en el Magdalena a la altura de Dindal, es la columna vertebral de la aventura en la zona.

Torrentismo

El torrentismo en Tobia permite descender por cascadas rodeadas de naturaleza exuberante, combinando desafío físico y contacto directo con el agua y la roca. Entre las opciones más visitadas se encuentran la cascada de La Bomba, con aproximadamente 35 metros de altura, y otras como Barandillas (55 metros) y Canales (25 metros), donde los visitantes descienden asegurados con arnés y bajo la guía de instructores certificados.

La experiencia incluye una caminata previa por senderos naturales y antiguos tramos del ferrocarril, lo que hace del recorrido un plan completo para quienes buscan aventura, paisajes y un reto personal en un entorno cálido y lleno de vida.

Quebrada La Berberia o Los Túneles.

En el kilómetro 3 de la vía Nimaima–Tobia se encuentra esta quebrada que forma una cadena de cascadas, toboganes naturales y pozas rodeadas de bosque tropical. Las rocas, pulidas por el agua con el paso del tiempo, permiten descensos suaves, lo que convierte este lugar en un punto ideal para practicar canyoning o barranquismo, una actividad guiada con cuerdas que invita a descender por la caída de agua y vivir una experiencia de aventura en plena naturaleza.

El cerro Sautatumí

El Cerro Sautatumí, también llamado Cerro Teresa, es la formación rocosa más alta del municipio de Nimaima y se reconoce como un punto visible desde toda la región. Con una altitud cercana a los 1.892 metros sobre el nivel del mar, este cerro fue habitado en tiempos prehispánicos y hoy funciona como mirador natural para observar aves, flora nativa y las cadenas montañosas de la provincia de Gualivá.

Su ascenso se realiza a través de senderos ecológicos que permiten apreciar el paisaje y culminar con una vista panorámica que lo convierte en un lugar privilegiado para la fotografía y el contacto con la naturaleza.

