El Sendero de los Apalaches y la hazaña de Betty Kellenberger, a los 80 años

El 12 de septiembre, Betty Kellenberger, una senderista estadounidense de 80 años, hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en completar el Sendero de los Apalaches, una travesía de más de 3.500 kilómetros que se extiende desde Georgia hasta Maine. Con esta hazaña, superó el récord anterior de la también senderista Linda “Nana” Vanderloop, quien lo había logrado en 2024 con 74 años.

Betty no salió al camino pensando en batir un récord. “La edad fue algo incidental —contó—. Casi había terminado cuando la gente comenzó a preguntarme cuántos años tenía y me dijeron que podía estar haciendo historia”.

Hoy, mientras se recupera del esfuerzo, reflexiona sobre su experiencia y el poder de la perseverancia. Su logro sirve también como una invitación para descubrir este legendario sendero, considerado uno de los recorridos de senderismo más emblemáticos del mundo.

🌄 Un sendero que atraviesa el corazón del este estadounidense

El Sendero de los Apalaches (Appalachian National Scenic Trail) recorre montañas, bosques y valles durante más de 3.500 kilómetros, desde la Montaña Springer (Georgia) hasta el Monte Katahdin (Maine). Pasa por 14 estados, entre ellos Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York, y es mantenido por más de 30 clubes de senderismo y el Servicio de Parques Nacionales.

Los excursionistas que completan el recorrido de una sola vez son conocidos como thru-hikers, una élite dentro del mundo del senderismo norteamericano. Cada año miles lo intentan, pero solo una fracción llega al final.

🧭 Cómo explorar el Sendero de los Apalaches

No es necesario recorrerlo entero para disfrutar de su belleza. Existen múltiples accesos y tramos ideales tanto para caminatas de un día como para travesías de varios días. Estos son algunos puntos destacados, especialmente accesibles desde la región de la capital estadounidense:

En los tramos que atraviesan Maryland y Virginia, cerca de la región de la capital estadounidense, se encuentran algunas de las secciones más amigables y espectaculares para iniciarse:

Washington Monument State Park (Maryland) Ideal para principiantes. Combina historia y naturaleza: allí se levanta el primer monumento dedicado a George Washington. Los caminos del parque son parte del AT y ofrecen vistas sobre South Mountain, además de un pequeño museo con piezas de la Guerra Civil.

Gathland State Park (Maryland) Antiguo hogar del periodista George Alfred Townsend, conserva el Arco del Corresponsal de Guerra, un monumento nacional dedicado a los reporteros caídos en combate. El sendero atraviesa bosques frondosos y restos históricos.

Annapolis Rock (Maryland) Una caminata moderada y muy popular. Desde su mirador, se abren panorámicas sobre el valle de Cumberland y el lago Greenbrier. Es perfecta para una excursión de un día o para acampar al borde del camino.

Humpback Rocks (Virginia) Un ascenso corto pero intenso —apenas 1,6 kilómetros— con una de las vistas más famosas del Blue Ridge Parkway. Hay áreas de descanso y un centro de visitantes que explica la historia de las granjas montañesas.

Cole Mountain o Cold Mountain (Virginia) Requiere algo más de resistencia (9,5 kilómetros), pero recompensa con vistas abiertas de los valles. En el refugio de Cow Camp Gap, los senderistas pueden leer o dejar mensajes en el cuaderno de ruta, una tradición que une a generaciones de caminantes.

McAfee Knob (Virginia) El punto más fotografiado del Sendero de los Apalaches. Su icónico saliente de roca ofrece una panorámica inolvidable sobre las montañas. Es una ruta exigente, pero vale cada paso. Muchos excursionistas aprovechan para pasar la noche cerca y contemplar el amanecer.

Grayson Highlands State Park (Virginia) Uno de los tramos más mágicos: praderas abiertas, rododendros y ponis salvajes que a menudo pastan junto a los caminantes. Desde el sendero Rhododendron se conecta con la cresta de Wilburne Ridge, con vistas de 360 grados.

🌲 Cuándo ir

La mejor temporada para recorrer el AT depende del tramo:

En el sur (Georgia, Carolina del Norte), el clima es más benigno entre marzo y mayo.

En el norte (Vermont, Maine), lo ideal es entre junio y septiembre, cuando el hielo desaparece y los días son largos.

🏕️ Qué tener en cuenta antes de emprender la ruta

Planificación: el AT no es un sendero para improvisar. Se recomienda estudiar los tramos, las condiciones meteorológicas y los refugios disponibles.

Equipamiento: calzado de montaña, ropa por capas, bastones y un botiquín básico son esenciales.

Resistencia: incluso las caminatas cortas pueden ser exigentes por el desnivel y la humedad.

Respeto por el entorno: la consigna “Leave No Trace” (no dejar rastro) es fundamental: no tirar basura, no dañar la vegetación y respetar la fauna local.

