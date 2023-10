Todo listo para ExpoEventos AC Bogotá, la primera feria de eventos sociales

ExpoEventos AC Bogotá reunirá a una destacada variedad de proveedores especializados en eventos. Foto: Cortesía AC Hotel Bogotá Zona T

AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott, la marca lifestyle de inspiración europea de Marriott International operada por oxoHotel, realizará ExpoEventos AC Bogotá, una feria de eventos sociales diseñada para exhibir los salones y espacios del hotel y al mismo tiempo, comercializar la más completa oferta de servicios y proveedores disponibles para todo tipo de reuniones sociales como bodas, quince años, primeras comuniones, aniversarios, cumpleaños, entre otros.

El evento, que se llevará a cabo del 7 al 8 de octubre 2023 en AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott —Calle 85 # 12-61—, contará con la participación de Expoimagen Bridal, reconocido operador especializado en ferias de Bodas, entre otros proveedores reconocidos en la realización de eventos sociales y bodas.

ExpoEventos AC Bogotá ofrecerá a los asistentes la oportunidad de explorar las diversas opciones que ofrece el hotel para eventos sociales, como es la propuesta de “Brunch” una alternativa actual, que le permite a las personas que están buscando una opción para su evento social, contar con cuatro horas de música, excelente gastronomía, con un “all you can eat & drink”.

Durante la feria, los visitantes podrán interactuar directamente con los proveedores y conocer de primera mano sus productos y servicios. Habrá exhibiciones en decoración, montaje de escenarios, tendencias de eventos sociales y demostraciones de tecnología de vanguardia para eventos. Se podrán conocer los salones, y espacios disponibles del hotel, como su terraza al aire libre, al igual que su espectacular gastronomía.

“Estamos encantados de lanzar ExpoEventos AC Bogotá, una plataforma única que refleja nuestro compromiso por ofrecer experiencias excepcionales para todo tipo de eventos sociales en el corazón de Bogotá. Nuestra propiedad —estratégicamente ubicada en la vibrante calle 85 (Zona T) — se ha convertido en el entorno más trendy de la ciudad. Nuestras instalaciones de última tecnología, mobiliario moderno y espacios llenos de luz natural, nos permite estar perfectamente preparados para realizar los más inolvidables eventos”, asegura Henry Tobón, gerente general de AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott.

ExpoEventos AC Bogotá reunirá a una destacada variedad de proveedores especializados en eventos, desde reconocidos planeadores de bodas hasta talentosos decoradores y floristas, expertos en producción de eventos, música y servicios de menaje, entre otras especialidades. La feria brindará a los asistentes la oportunidad de descubrir productos y servicios disponibles para la planificación y realización de bodas y eventos sociales.

Este será un evento abierto al público, con entrada gratuita y la agenda estará llena de presentaciones musicales, charlas inspiradoras y exhibiciones, para brindar a los asistentes una visión llena de inspiración, creatividad y tecnología para realizar eventos de alto nivel en AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott.

