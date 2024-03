Todo lo que debe saber si va a viajar en el Tren Turístico de la Sabana

La estación de la Sabana ya no será más el punto de partida del ferrocarril.. Foto: Bogotá Travel

Una gran alternativa turística de semana santa para extranjeros y locales es el tren de la sabana de Bogotá. Una buena apuesta si lo que quiere es un plan relajante para admirar sitios históricos y el paisaje de la planicie bogotana y de Cundinamarca. A su vez, aporta al desarrollo económico y turístico de la región y el país, con la intención de establecer al ferrocarril como uno de los principales destinos de viaje en la capital, de esta forma, generar empleos masivos, tanto en Bogotá como en la estación de la Catedral de Sal en Zipaquirá. Le contamos todos los detalles a tener en cuenta.

La estación de la Sabana de occidente fue inaugurada en 1889, con el objetivo de brindar transporte comercial y comunicar Bogotá con puertos como Magdalena o Buenaventura. La empresa ferroviaria tenía varias líneas, sobre todo en Cundinamarca en el sur y occidente. En las estaciones del sur, se encuentran paradas como Bosa, Soacha, Sibaté o el Salto del Tequendama. Por el lado de occidente, paraderos como Fontibón, Engativá, Funza, Mosquera o Facatativá, con un recorrido de 40 kilómetros. Hoy en día, solo para en tres estaciones, la Sabana, Usaquén y Zipaquirá, las otras paradas pasaron a terceros o simplemente se demolieron.

En 1991 la compañía de trenes y la administración Ferrocarriles Nacionales de Colombia cerraron por la costosa modernización del servicio respecto a la modernización de vías y carros, adicional a la carga pensional y prestacional que adjuntó a la crisis económica de la empresa. Sin embargo, un año después, una empresa privada llamada Turistren rescató algunos carriles y, compró los derechos de uso de vía para prestar un servicio turístico en Bogotá.

Descripción del servicio

Todos los sábados, domingos y festivos, se realiza un viaje en la mañana, de Bogotá a Zipaquirá en locomotoras clásicas, restauradas para brindar un viaje placentero con sillas cómodas y reclinables, baños e incluso una cafetería en uno de los carros.

Puede presenciar paisajes urbanos y rurales de la sabana en Bogotá, acompañado de música instrumental relajante en cada uno de los trenes. El recorrido es de ida y vuelta Bogotá – Zipaquirá, dura 2 horas con 30 minutos aproximadamente. El itinerario empieza los fines de semana desde las 8:20 am en la estación de la Sabana, en la Calle 13 # 18 - 24. No obstante, desde el 16 de marzo el tren partirá en el Costado Occidental Centro Comercial Gran Estación en la carrera 66 con calle 26 a las 8:45 am-no volverá a salir en la estación de la Sabana- hace una escala en la parada de Usaquén (Avenida 9 con calle 110 - 08) a las 9:15 am y termina en Zipaquirá a las 10:45 am. El tren permanece 4 horas y 30 minutos en Zipaquirá, hasta la hora de regreso a las 3:15 pm, en Usaquén para a las 4:45pm y su destino final, en el Centro Comercial Gran Estación, llega a las 5:15 pm. En caso de accidente, el pasajero cuenta con una póliza de seguro de vida y accidentes.

Costos de tiquetes

Los tipos de pasajes son: para adulto (13 – 59 años) $78.000, adulto mayor (desde 60 años) $73.000, que es la misma tarifa para niños de 3 a 12 años. Niños en brazos de edad menor a 3 años no pagan. Todos los tiquetes incluyen ida y regreso, sin excepción.

Horarios de atención y tipos de pago

El horario de venta es de lunes a miércoles en la estación de la Sabana en la calle 13 #18 – 24 y en Usaquén: abren a las 8:00 am y cierran a las 5:00 pm. Los jueves y viernes la atención va hasta las 5:30 pm. Los fines de semana los horarios son así:

· Estación de la Sabana, abre a las 6:45 am y cierra a las 5:00 pm.

· Estación de Usaquén, abre a las 7:30 am y cierra a las 4:30 pm.

Los domingos y festivos la logística es:

· Estación de la Sabana, abre a las 6:45 am y cierra a las 8:20 am.

· Estación de Usaquén, abre a las 7:30 am y cierra a las 9:15 am.

Si va a comprar por internet, puede hacerlo accediendo por la página de Turistren de Tuboleta, sin embargo, este trámite tiene un costo adicional de $6.000 por pasaje y $8.000 por el total de la compra. La empresa recomienda comprar con anticipación o una hora antes de iniciar el recorrido, no obstante, está sujeto a la disponibilidad de sillas.

Para tener en cuenta antes de abordar

· Los horarios y tarifas pueden cambiar sin previo aviso de acuerdo a la operación férrea.

· No llevar bebidas alcohólicas.

· La empresa puede retirar a personas que causen problemas de cualquier tipo durante el recorrido.

· La empresa no responde por accidentes que incumplan las normar dentro del tren.

· Llevar ropa cómoda, pues el clima cambia repentinamente

· No se aceptan mascotas

· Las sillas de ruedas deben ser plegables y permanecer en ese estado durante el recorrido.