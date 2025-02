Tome nota: Guía de hoteles imperdibles para un viaje inolvidable en Brasil

Praia Recreio. Foto: Cortesía Visit Río

Brasil, destino internacional invitado de honor de la Vitrina Turística de Anato 2025, se presenta como un destino turístico vibrante y diverso, ideal para los viajeros colombianos que buscan experiencias auténticas y memorables. Con un crecimiento notable en el turismo internacional, esta nación suramericana ha captado la atención de turistas de diversas nacionalidades, siendo los colombianos un mercado prometedor, según Cedric Nubul, gerente general de Hilton para Brasil.

Es así como los nacionales están comenzando a descubrir las maravillas que Brasil tiene para ofrecer, pues el país no solo es conocido por sus impresionantes paisajes y su rica cultura, sino que también ofrece una gastronomía local que atrae a los viajeros. De acuerdo con el vocero, desde Hilton Hotels & Resorts han identificado que por lo general los colombianos buscan experiencias auténticas:

“Vemos como una gran oportunidad el crecimiento del turismo colombiano y continuamos buscando formas de promocionar nuestros hoteles, como la participación en ferias de turismo y demás espacios en los que mostremos las maravillas que tenemos para ofrecer”, afirma.

Es justamente así como Hilton ha diseñado paquetes exclusivos para los viajeros colombianos, como la “Semana Hilton”, que ofrece descuentos significativos y desayuno incluido a un costo simbólico, oferta que está disponible en hoteles de Brasil y Colombia, lo que facilita a los turistas aprovechar al máximo su estadía. Además, las promociones tienen una ventana de reserva limitada, lo que añade un elemento de exclusividad.

La experiencia Hilton en Brasil

Hospedarse en un hotel de esta marca es una experiencia única, dado que esta compañía se enfoca en brindar un servicio excepcional que va más allá del alojamiento. Con más de 100 años de experiencia, combina hospitalidad con prácticas sostenibles, de manera que ofrecen una variedad de comodidades innovadoras y están comprometidos con la sustentabilidad a través de su programa ‘Travel with purpose’ (viajar con propósito), en el cual le han postado a la reducción del uso de plástico y el apoyo a productores locales.

“Nuestra visión significa eventos sociales inolvidables en hoteles como Hilton Río de Janeiro Copacabana, una estadía local en Canopy by Hilton São Paulo Jardins, suficiente espacio para que usted y sus mascotas se relajen en el Almenat Tapestry Collection by Hilton o una gastronomía fresca con ingredientes de un huerto que abastece a los restaurantes del hotel Hilton Barra Río de Janeiro. Ejemplos de prácticas sustentables incluyen la ausencia de plástico en el Canopy by Hilton São Paulo, el reúso del agua en el Hilton Barra Río de Janeiro, y el apoyo a los productores locales en el Almenat Embu Tapestry Collection by Hilton”, señala el gerente general.

Adicionalmente, es importante señalar que los viajeros que eligen sus hoteles también tienen acceso a beneficios instantáneos, incluido un control deslizante de pago flexible que permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo y Wi-Fi estándar gratis.

Es por ello que, con proyecciones optimistas para el turismo internacional, Brasil anticipa un verano récord en 2025, así lo vaticina la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur), desde donde se espera un aumento significativo en el número de visitantes extranjeros, especialmente desde países suramericanos.

Así que le traemos algunas recomendaciones puntuales de hoteles en los que puede hospedarse en Río de Janeiro, São Paulo y Curitiba, tres ciudades que le recomendamos visitar en el gigante latinoamericano:

Río de janeiro

Hilton Barra Río de janeiro

Ubicado en Barra da Tijuca, este hotel ofrece una experiencia moderna y sostenible mientras puede disfrutar de sus amplias habitaciones con vistas impresionantes y relajarse en su piscina en la azotea. Los amantes de la gastronomía encontrarán en sus restaurantes una propuesta culinaria fresca, con ingredientes provenientes de su propio huerto.

Además, su compromiso con el medio ambiente, como el reúso de agua, le permitirá viajar con un propósito mientras escapa del bullicio del centro y se sumerge en un oasis de tranquilidad y sostenibilidad.

YOO2 Río de Janeiro by Intercity

Este hotel, con un diseño moderno y vanguardista, ofrece una experiencia única frente al mar. Sus habitaciones son espaciosas y luminosas, y su terraza en la azotea es ideal para disfrutar de la vibrante vida nocturna de Río. Es así como podrá sumergirse en el diseño moderno y la energía vibrante, participando en espacios innovadores con una ubicación privilegiada frente al mar.

Hilton Río de Janeiro Copacabana

Situado en una de las playas más icónicas, si no es la más visitada, este hotel es sinónimo de lujo y sofisticación. Sus habitaciones ofrecen vistas panorámicas al mar, y su piscina en la azotea es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel al atardecer. Además, cuenta con espacios para eventos sociales inolvidables, de manera que podrá vivir la magia de Copacabana desde un hotel legendario con impresionantes vistas y una piscina relajante.

São Paulo

Canopy by Hilton São Paulo Jardins

Ubicado en el corazón del elegante barrio Jardins, este hotel boutique combina diseño moderno con un ambiente acogedor, así que podrá disfrutar de sus habitaciones con toques locales y relajarse en su terraza con vistas a la ciudad. Además, su compromiso con la sostenibilidad, como la ausencia de plásticos, lo convierte en una opción responsable.

Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection by Hilton

Ubicado en la encantadora ciudad de Embu das Artes, este hotel lo sumerge en la cultura y la tradición local. Sus habitaciones están decoradas con artesanía local, y sus jardines son un oasis de paz. Además, apoya a los productores locales, ofreciendo una experiencia auténtica y sostenible.

Es una excelente opción si busca escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en la cultura y la tradición artística brasileña.

Curitiba

Suryaa Hotel Pinhais

Este hotel ofrece una experiencia relajante y confortable a las afueras de la capital de Paraná. Con amplias habitaciones y servicios pensados para el descanso, es ideal para quienes buscan tranquilidad mientras disfrutan de una estadía tranquila para recargar energías y explorar la región.

Además, su restaurante es dirigido por la renombrada chef brasileña Manu Buffara, reconocida como mejor cocinera de Latinoamérica en 2022 en la lista The World’s 50 Best Restaurant.

Qoya Hotel Curitiba, CuRío Collection by Hilton

Ubicado en el corazón de Curitiba, este hotel boutique combina diseño moderno con un toque clásico. Sus habitaciones son elegantes y confortables, y su restaurante ofrece una propuesta culinaria innovadora.

De manera que podrá descubrir el encanto de la capital del estado de Paraná desde un hotel con estilo propio, gastronomía innovadora y una ubicación privilegiada.

Es así como Brasil le espera con una amplia gama de experiencias para todos los gustos. Ya sea que busque lujo frente al mar, diseño moderno en la ciudad, o una inmersión en la cultura local, los hoteles Hilton y sus marcas asociadas le garantizan una estadía inolvidable.

